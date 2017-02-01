Мертвец-убийца

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:25

курилка-дурилка Просмотров: 6 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:24 by

В селе Свиблово умер местный ведун. В селе стали поговаривать, что при жизни он никому житья не давал и после смерти не даст. Упырь он и есть упырь. Тем не менее похороны решили провести, как положено, с отчиткой покойника, чтобы душа его успокоилась.В это самое время ударили сильные морозы, в селе суеверные крестьяне стали утверждать, что это смерть колдуна вызвала такую стужу. Первым не выдержал местный дьяк. Он отпросился у местного попа навестить умирающую тёщу и уехал из села.Вечером, чтобы отчитывать покойника, в церкви остался поп и ещё один дьячок. На утро, когда местные жители вошли в церковь, им открылась такая картина: посреди церкви без сознания лежал дьяк, у алтаря нашли попа с перегрызенным горлом, а в гробу лежал покойник с перепачканными в крови губами.Когда растормошили дьячка, тот долго не мог прийти в себя, уже думали, что он сошёл с ума, но, в конце концов, дар речи вернулся к нему, и он смог вспомнить всё, что произошло ночью..."Вечером тучи затянули небо. Церковь накрыла полная мгла, и ветер скрежетал в створках дверей. Мы с батюшкой зажгли свечи и я начал читать требник. Тут я мельком взглянул на покойника, и мне показалась, что потёртый покров церковного савана шевелится, а борода покойника вздымается, словно он дышит.— Беда, батюшка, — обратился я к священнику, — покойник ожил, страшно мне...— Причудилось тебе, — ответил батюшка, — продолжай молиться Господу нашему!Я снова уткнулся в требник, но на душе моей было неспокойно. Лишь, когда начало светать, я немного успокоился. Батюшка пошёл к алтарю, чтобы почитать отпуск с заутрени, и я снова посмотрел на покойника.Я отчётливо помню, что в этот момент увидел, как покойник привстал. Он огляделся и медленно стал выползать из гроба. Синий, с обезумевшими глазами, он стал надвигаться на батюшку.Последнее, что я помню — это ужас, читавшийся в глазах священника. Потом я потерял сознание."— Убийца, упырь! - Немедленно возопили крестьяне, у которых не осталось никаких сомнений, что это покойник убил местного батюшку. Тело мертвеца-знахаря отнесли в самую глухую чащу леса, вбили в сердце трупа осиновый кол, и похоронили. Теперь упырь не сможет тревожить и убивать невинных людей. Церковь после этого инцидента закрыли.Крестьяне долго слали прошения, чтобы церковь снова открыли и, в конце концов, слухи о воскресшем мертвеце дошли до самой императрицы Екатерины II. Выслушав доклад о происшествии в Свиблово, она решила отправить расследовать этот странный случай своего лучшего сыщика: главу тайной экспедиции Степана Ивановича Шешковского.Жарким летним днём того же года на одной из бесчисленных извилистых дорог Матушки-России мужики на телеге остановились возле одинокого странника.— Здорово, мил человек! Куда путь держишь?— В Соловки.— Не близок твой путь, ну да присаживайся, подвезём.И странник сел в телегу к мужикам.— А вы откуда, добрые люди?— Мы из Овиново.— А далеко ли отсюда Свиблово?— Как раз за Овиново.— А есть ли в Свиблово церковь?— Церковь там закрыли, местный священник скончался. Жаль местных, хорошие в Свиблово люди. Мы к ним не раз торговать хлебом ездили.— А кого же теперь батюшкой назначат?— Либо нашего дьячка из Овиново, либо местного из Свиблово.— А кого сами люди хотят?— Нашего из Овиново. Местный дьячок из Свиблого злющий как собака, не любят его. Вон, кстати, его дом у леса, отгородился ото всех. Живёт с попадьёй и лается с ней без конца.— Ну, здесь я и сойду, — сказал странник, слезая с телеги и благодаря мужиков.Дьячка дома не оказалось, но попадья впустила странника в дом. Через несколько часов странник жутко расхворался, так что не мог встать и продолжить путь.Когда вернулся дьяк, он накинулся на жену:— Ты зачем пускаешь в дом всякую сволочь? Если он помрёт, придётся хоронить его за свои деньги.Странник подозвал к себе дьяка, протянул ему все свои деньги и сказал:— Ежели помру, схорони меня по человечески.Взяв деньги, дьякон сразу подобрел и больше не ругал попадью. Несколько дней пролежал странник в доме у дьякона. Он лишь лежал и охал, и дьякон с попадьёй забыли про него.Однажды вечером странник снова услышал, как дьякон ссорится с женой:— Убийца, кровосос, это ты убил священника, — шипела попадья.— Заткнись, дура, — вскипел дьякон, — какой я тебе убийца. Я уважаемый человек, второй сан в клиросе, а со временем, глядишь, и первым стану.— Ты, ты убийца, — не унималась попадья — сам признался!После этих слов началась такая свара, что никаких слов уже нельзя было разобрать, и странник под шумок незаметно выбрался из дома.На следующий день из города прибыл отряд драгун, которые доставили дьякона к местному воеводе. Допрос дьякона и попадьи проводил помощник воеводы: статный мужчина, одетый в красивый мундир, украшенный множеством регалий.Долго попадья и дьякон отпирались, что ничего не знают о смерти священника, пока помощник воеводы не открыл себя.— Я тот странник, который гостил у тебя в доме, — сказал помощник воеводы.Как вы уже догадались, это был сыщик, посланный Екатериной II расследовать происшествие в Свиблово, Степан Иванович Шешковский.— Хоть я не сторонник пыток, — сказал Шешковский, — но, в сложившейся ситуации, ввиду полного своего убеждения, что это ты убил священника, я готов применить их.К ужасу дьякона, Шешковский достал плеть, толстую верёвку и хомут. Отпираться дальше не имело смысла, дьякон с попадьёй во всём сознались.Дьякон давно завидовал священнику и хотел сам стать батюшкой, чтобы у него был свой собственный приход. Он отпросился у священника к больной тёще, а сам спрятался в лесу и вечером пробрался в церковь. Лёг на место покойника, а самого покойника спрятал под покровами одра. Утром он до смерти напугал дьячка, перерезал горло священнику и вымазал губы и бороду покойника кровью священника.Дьякона расстригли, лишили священного сана и сослали на покаяние в Сибирь. Церковь в Свиблово снова открыли и священником там стал хороший дьяк из Овиново.

Ключевые слова: поп мертвец легенда дьякон

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