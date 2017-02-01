Мертвец-убийца

Мертвец-убийцаВ селе Свиблово умер местный ведун. В селе стали поговаривать, что при жизни он никому житья не давал и после смерти не даст. Упырь он и есть упырь. Тем не менее похороны решили провести, как положено, с отчиткой покойника, чтобы душа его успокоилась.
В это самое время ударили сильные морозы, в селе суеверные крестьяне стали утверждать, что это смерть колдуна вызвала такую стужу. Первым не выдержал местный дьяк. Он отпросился у местного попа навестить умирающую тёщу и уехал из села.
Вечером, чтобы отчитывать покойника, в церкви остался поп и ещё один дьячок. На утро, когда местные жители вошли в церковь, им открылась такая картина: посреди церкви без сознания лежал дьяк, у алтаря нашли попа с перегрызенным горлом, а в гробу лежал покойник с перепачканными в крови губами.
Когда растормошили дьячка, тот долго не мог прийти в себя, уже думали, что он сошёл с ума, но, в конце концов, дар речи вернулся к нему, и он смог вспомнить всё, что произошло ночью...
"Вечером тучи затянули небо. Церковь накрыла полная мгла, и ветер скрежетал в створках дверей. Мы с батюшкой зажгли свечи и я начал читать требник. Тут я мельком взглянул на покойника, и мне показалась, что потёртый покров церковного савана шевелится, а борода покойника вздымается, словно он дышит.
— Беда, батюшка, — обратился я к священнику, — покойник ожил, страшно мне...
— Причудилось тебе, — ответил батюшка, — продолжай молиться Господу нашему!
Я снова уткнулся в требник, но на душе моей было неспокойно. Лишь, когда начало светать, я немного успокоился. Батюшка пошёл к алтарю, чтобы почитать отпуск с заутрени, и я снова посмотрел на покойника.
Я отчётливо помню, что в этот момент увидел, как покойник привстал. Он огляделся и медленно стал выползать из гроба. Синий, с обезумевшими глазами, он стал надвигаться на батюшку.
Последнее, что я помню — это ужас, читавшийся в глазах священника. Потом я потерял сознание."
— Убийца, упырь! - Немедленно возопили крестьяне, у которых не осталось никаких сомнений, что это покойник убил местного батюшку. Тело мертвеца-знахаря отнесли в самую глухую чащу леса, вбили в сердце трупа осиновый кол, и похоронили. Теперь упырь не сможет тревожить и убивать невинных людей. Церковь после этого инцидента закрыли.
Крестьяне долго слали прошения, чтобы церковь снова открыли и, в конце концов, слухи о воскресшем мертвеце дошли до самой императрицы Екатерины II. Выслушав доклад о происшествии в Свиблово, она решила отправить расследовать этот странный случай своего лучшего сыщика: главу тайной экспедиции Степана Ивановича Шешковского.
Жарким летним днём того же года на одной из бесчисленных извилистых дорог Матушки-России мужики на телеге остановились возле одинокого странника.
— Здорово, мил человек! Куда путь держишь?
— В Соловки.
— Не близок твой путь, ну да присаживайся, подвезём.
И странник сел в телегу к мужикам.
— А вы откуда, добрые люди?
— Мы из Овиново.
— А далеко ли отсюда Свиблово?
— Как раз за Овиново.
— А есть ли в Свиблово церковь?
— Церковь там закрыли, местный священник скончался. Жаль местных, хорошие в Свиблово люди. Мы к ним не раз торговать хлебом ездили.
— А кого же теперь батюшкой назначат?
— Либо нашего дьячка из Овиново, либо местного из Свиблово.
— А кого сами люди хотят?
— Нашего из Овиново. Местный дьячок из Свиблого злющий как собака, не любят его. Вон, кстати, его дом у леса, отгородился ото всех. Живёт с попадьёй и лается с ней без конца.
— Ну, здесь я и сойду, — сказал странник, слезая с телеги и благодаря мужиков.
Дьячка дома не оказалось, но попадья впустила странника в дом. Через несколько часов странник жутко расхворался, так что не мог встать и продолжить путь.
Когда вернулся дьяк, он накинулся на жену:
— Ты зачем пускаешь в дом всякую сволочь? Если он помрёт, придётся хоронить его за свои деньги.
Странник подозвал к себе дьяка, протянул ему все свои деньги и сказал:
— Ежели помру, схорони меня по человечески.
Взяв деньги, дьякон сразу подобрел и больше не ругал попадью. Несколько дней пролежал странник в доме у дьякона. Он лишь лежал и охал, и дьякон с попадьёй забыли про него.
Однажды вечером странник снова услышал, как дьякон ссорится с женой:
— Убийца, кровосос, это ты убил священника, — шипела попадья.
— Заткнись, дура, — вскипел дьякон, — какой я тебе убийца. Я уважаемый человек, второй сан в клиросе, а со временем, глядишь, и первым стану.
— Ты, ты убийца, — не унималась попадья — сам признался!
После этих слов началась такая свара, что никаких слов уже нельзя было разобрать, и странник под шумок незаметно выбрался из дома.
На следующий день из города прибыл отряд драгун, которые доставили дьякона к местному воеводе. Допрос дьякона и попадьи проводил помощник воеводы: статный мужчина, одетый в красивый мундир, украшенный множеством регалий.
Долго попадья и дьякон отпирались, что ничего не знают о смерти священника, пока помощник воеводы не открыл себя.
— Я тот странник, который гостил у тебя в доме, — сказал помощник воеводы.
Как вы уже догадались, это был сыщик, посланный Екатериной II расследовать происшествие в Свиблово, Степан Иванович Шешковский.
— Хоть я не сторонник пыток, — сказал Шешковский, — но, в сложившейся ситуации, ввиду полного своего убеждения, что это ты убил священника, я готов применить их.
К ужасу дьякона, Шешковский достал плеть, толстую верёвку и хомут. Отпираться дальше не имело смысла, дьякон с попадьёй во всём сознались.
Дьякон давно завидовал священнику и хотел сам стать батюшкой, чтобы у него был свой собственный приход. Он отпросился у священника к больной тёще, а сам спрятался в лесу и вечером пробрался в церковь. Лёг на место покойника, а самого покойника спрятал под покровами одра. Утром он до смерти напугал дьячка, перерезал горло священнику и вымазал губы и бороду покойника кровью священника.
Дьякона расстригли, лишили священного сана и сослали на покаяние в Сибирь. Церковь в Свиблово снова открыли и священником там стал хороший дьяк из Овиново.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:25
Сегодня, 08:24 by курилка-дурилкаПросмотров: 6Комментарии: 0
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