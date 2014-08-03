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Страшно интересно

Малайзийский оборотень

Малайзийский оборотень.


Полиция была вынуждена отрицать существование маленького кошачьего существа с человеческой головой, которое якобы было обнаружено в Малайзии.

Под видео, которое разошлось с молниеносной скоростью по Всемирной сети, указывается, что странное создание было найдено на границе Паханга, штата на востоке Малаккского полуострова в западной части Малайзии.

Глава государственной полиции Датук Росли Абдул Рахман заявил, что видеозапись с розовым существом с когтями на всех четырех конечностях и головой, похожей на человеческую, с двумя острыми клыками и заостренными ушами, является искусной мистификацией.

«Проверка показала, что на видео снята детская игрушка «оборотня», которая продается онлайн», - сообщил Абдул Рахман, выразив надежду, что это сообщение остановит разрастающиеся слухи о создании мутантов.
Однако зрители в комментариях предполагают, что существо, по всей вероятности, было выращено в какой-то секретной лаборатории. Кстати, ранее уже сообщалось, что в этом году коза с человеческим лицом не на шутку испугала жителей индийской деревни и вызвала споры в Интернете.
Малайзийский оборотеньМалайзийский оборотень
Малайзийский оборотень
Малайзийский оборотень
Малайзийский оборотень
Малайзийский оборотень
Малайзийский оборотень
Малайзийский оборотень
Малайзийский оборотень
Малайзийский оборотень
Малайзийский оборотень
Малайзийский оборотень


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:24
Вчера, 19:24 by LemurПросмотров: 76Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Оборотень Малайзия полиция

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 19:27
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (7837|-2)
Публикаций: 201
Комментариев: 5 889
«Проверка показала, что на видео снята детская игрушка «оборотня», которая продается онлайн», - сообщил Абдул Рахман

И мне кажется, что он прав. На некоторых фотках отчётливо видны "швы" на пластмассе. Но игрушка очаровательная.
Плюс)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 20:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (563|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 416
Мне показалось, что это игрушка из резины ну или из чего-то типа этого. Но очень натурально+
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:15
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (64|0)
Публикаций: 96
Комментариев: 885
Я почему то сразу обратил внимание на волосы, ну не естественные они, не под каким либо признаком.
Глава государственной полиции Датук Росли Абдул Рахман заявил, что видеозапись с розовым существом с когтями на всех четырех конечностях и головой, похожей на человеческую, с двумя острыми клыками и заостренными ушами, является искусной мистификацией. - согласен на все 100!!! smirk
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
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