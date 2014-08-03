Малайзийский оборотень

Малайзийский оборотень.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:24

Lemur Просмотров: 76 Комментарии: 3 +3 Вчера, 19:24 by

Полиция была вынуждена отрицать существование маленького кошачьего существа с человеческой головой, которое якобы было обнаружено в Малайзии.Под видео, которое разошлось с молниеносной скоростью по Всемирной сети, указывается, что странное создание было найдено на границе Паханга, штата на востоке Малаккского полуострова в западной части Малайзии.Глава государственной полиции Датук Росли Абдул Рахман заявил, что видеозапись с розовым существом с когтями на всех четырех конечностях и головой, похожей на человеческую, с двумя острыми клыками и заостренными ушами, является искусной мистификацией.«Проверка показала, что на видео снята детская игрушка «оборотня», которая продается онлайн», - сообщил Абдул Рахман, выразив надежду, что это сообщение остановит разрастающиеся слухи о создании мутантов.Однако зрители в комментариях предполагают, что существо, по всей вероятности, было выращено в какой-то секретной лаборатории. Кстати, ранее уже сообщалось, что в этом году коза с человеческим лицом не на шутку испугала жителей индийской деревни и вызвала споры в Интернете.

Ключевые слова: Оборотень Малайзия полиция

Другие, подобные истории: