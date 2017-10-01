Заколдованная гора

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 21:25 by

Раз пять ездил на Малый Утриш по горным ухабистым дорогам, отдыхать с ночевками со стороны Новороссийска, через Абрау и Дюрсо.Останавливались в можжевеловом леске возле моря, где бывший причал, у которого на небольшой глубине лежит затонувшее судно.Но речь пойдет не об этом. Через грунтовую дорогу от кемпинга начинается карликовый лес. Дубы в метре, а то и более диаметром, при этом высотой не более метров трёх. Между ними другие, еще меньшие деревья, скрюченные до неузнаваемости. Всё это напоминает заколдованный лес.Этот лес никогда не видел дождя, по нему проходят каменные водяные каналы, выложенные еще древними людьми. Причина безводья этого места - одиноко стоящая гора за этим лесом. В радиусе с полкилометра от нее тучи натыкаются на невидимое препятствие, крутятся клубами, но пройти у них нет никаких шансов.Предполагают, что именно в этих местах Прометей был прикован цепями к скале.В один из моих приездов туда, на третий день отдыха, разыгралась непогода. Сначала на море, в километре от берега, раскрутился смерч до приличных размеров, расширяясь с каждой секундой, всасывая своим огромным жерлом сотни кубометров морской воды. Бедный туристический катер, проходивший мимо, шкрябал винтами, как мог, на полном ходу рвался к берегу. Размер его не превышал размера спичечного коробка на фоне смерча с двухсотлитровую бочку. На берегу тоже поднялась паника. Люди прыгали в машины и уносились подальше от этого места. Мы с места не тронулись, как и некоторые другие, только привязали покрепче палатку, натянутую от Уазика к деревьям, продолжая наблюдать за смерчем.Тот двигался к берегу, нагоняя на нас жуть в зловещей тишине. После стихших моторов убегающих машин было слышно метров за тридцать, как полушепотом разговаривают люди.Сами находясь в опасности, они искренне продолжали переживать за катер с туристами, поменявший курс, и плывущий теперь вдоль берега. В мгновение смерч развалился, сотни тонн воды рухнули в море, подняв клубы водяной пыли и большую волну, за которой скрылся катер. Все вскрикнули на берегу, но вскоре в рассеявшейся водяной пыли кораблик появился снова, продолжая идти своим курсом.Люди на берегу только успели вздохнуть с облегчением, как на берег обрушился шквальный ветер, срывая палатки и поднимая в воздух пыль и хлам. А после этого берег накрыла волна, прокатившаяся метров на двадцать в сторону кемпинга.И снова тишина, только слышно потревоженный прибой. Небо затянуло полностью, пошел дождь, переходящий в ливень. Мы побежали в уазик, и тут я встал, как вкопанный, увидев завораживающее зрелище над одинокой горой: над ней стояло пятно чистого неба, тучи клубились вокруг него, проливаясь стеной воды, наткнувшись на эту невидимую преграду!

Ключевые слова: Малый Утриш карликовый лес одинокая гора смерчь невидимая преграда

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