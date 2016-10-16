Письмо в Новую Зеландию

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:06

Причина: Изменен раздел

dr.Zoidberg Просмотров: 73 Комментарии: 1 0 Сегодня, 11:06 by

После прочтения, эта история оставила неизгладимое впечатление и множество вопросов без ответов.Надеюсь всем, кто её не знал раньше, она придётся по душе.Советский писатель Евгений Петров известен абсолютно всем жителям постсоветского пространства и многими любим, чего уж греха таить. Именно он вместе с Ильей Ильфом написал знаменитые «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка». Так вот, было у Петрова очень оригинальное и любопытное хобби. Он собирал конверты от собственных писем. Петров придумал прекрасный метод: он писал письмо за границу на выдуманный адрес — и город, и улицу, и дом, и фамилию адресата, всё брал из головы. Само собой, примерно через пару месяцев письмо возвращалось назад со штемпелями «Адресат неверный».Весной в 1939 году Евгений Петров решил получить конверт со штемпелями Новой Зеландии. Придумал город Хайдбервилль, в котором на улице Райтбич проживал в доме № 7 некий Мерил Юджин Уизли. Он настолько увлёкся игрой, что вложил в конверт письмо, в котором написал: «Дорогой мой Мерил! Я искренне соболезную тебе из-за кончины твоего дяди Пита. Держись, дружище! И прости, что я так долго не отвечал тебе. Как поживает Ингрид? Поцелуй дочку, она уже, наверное, совсем большая. Жду ответ, твой Евгений».Прошло много месяцев — а письмо всё не возвращалось. Петров почти забыл о нём, но в конце лета совершенно для себя неожиданно получил ответ из Новой Зеландии. Увидев обратный адрес, писатель получил настоящий шок : «Мерил Юджин Уизли, Райтбич, 7, Хайдбервилль, Новая Зеландия». На конверте стоял и штемпель почтового отделения, подтверждающий отправителя и место отправления. Но удивительнее всего оказалось то, что было в конверте.Текст полученного письма был такой: «Милый Евгений! Благодарю тебя за сочувствие! Дядя Пит погиб совершенно нелепо, и эта трагедия на целых полгода выбила из колеи всю нашу семью. Потому я и не писал столь долго, но мы с Ингрид не забыли тебя и те три дня, что ты провел с нами. Глория действительно подросла на полголовы, но все еще не расстается с российским мишкой, которого ей привез ты. Твой Мерил». Но письмо было не единственным содержимым конверта. Петров трясущимися руками достал фотографию, на которой был запечатлен он сам в обнимку с абсолютно незнакомым мужчиной! Когда писатель увидел дату на снимке, он буквально схватился за сердце — именно в тот день, 9 октября прошлого года, он попал в больницу с тяжелейшей формой воспаления легких. Несколько дней врачи боролись за его жизнь и буквально вытащили его с того света...Евгений Петров никогда не верил в мистику, эзотерику и иже с ними, потому немедленно написал в Новую Зеландию еще раз. Ответа он, к сожалению, не дождался - с первых же дней начала войны в Европе, Петров стал военным корреспондентом «Информбюро». Его коллеги утверждали, что после получения странного письма Петров, вечный шутник и балагур, стал мрачным и замкнутым, а шутить перестал вовсе...В 1942 году самолёт, в котором летел Евгений Петров из Севастополя в столицу, был сбит немцами в Ростовской области. В день гибели самолета, домой к писателю всё же пришёл ответ из Новой Зеландии. В этом письме Мерил Уизли восхищался советскими воинами и беспокоился за жизнь Петрова. Кроме того, в письме были вот такие строчки: «Помнишь, Евгений, ты мне сказал после купания в озере, что утонуть тебе не суждено, а суждено разбиться на самолете. Очень прошу тебя — летай как можно меньше!».

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