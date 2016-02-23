Чертовщина в проклятом доме

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:41

Причина: Изменен раздел

TiTaN_2017 Просмотров: 82 Комментарии: 2 +3 Вчера, 23:41 by

Принято считать, что привидение — сущность капризная и особых условий требует: то старинные родовые замки подавай или, в крайнем случае, заброшенные кладбища. Но ведь на всех призраков замков не напасешься? Вот и приходится им обитать там, где придется, в том числе и в обыкновенных сельских и городских домах, в которых порой чертовщины творится не меньше, чем в замках.Дом с привидениями — с виду обычный одноэтажный, из красного кирпича под шиферной крышей, явно не заброшенный, но и нежилой дом и постоянно запертый — находится в селе Степановка Сумской области. Вот уже 70 с лишним лет о нем слагаются среди местных жителей самые невероятные легенды. А все началось в эпоху коллективизации, когда зажиточный крестьянин Иван Шевченко был объявлен кулаком и вместе с семьей выселен из родного дома. Оставляя его, Иван, который якобы общался с нечистой силой, сказал: "На мое позарились? Так не будет вам ничего. Сколько моя хата будет стоять — никому в ней не жить, ни человеку, ни власти. После его проклятия в этом доме действительно никто долго не задерживался. Люди, рискнувшие поселиться в нем, жаловались на какой-то потусторонний гул и жуткое рычание ночами…Во время Отечественной войны в проклятом доме как-то остановились партизаны. Один смельчак, наслышанный о чудесах, на спор пообещал провести ночь на чердаке. Поутру он спустился вниз бледный, без автомата и с двумя снопами сена в руках. Когда же пришел в себя, рассказал товарищам: "Сижу я на чердаке, тут слышу — шаги на лестнице. Подумал, напугать меня решили свои же, и за автомат схватился. Смотрю — два мертвеца в саванах ко мне идут!Я растерялся, уронил автомат, но схватил этих двоих за пояса и пошел с ними вниз. Спускаюсь — а то снопы оказались"."Я приехала сюда двадцать пять лет назад, — рассказывала сумским журналистам баба Лена. — Тогда в этом доме проживала семья молодых учителей. Поначалу у них как будто все нормально было. Потом жаловаться стали: воет кто-то, по чердаку ходит. А как-то раз вечером услыхали шаги в прихожей. Муж дверь отворил, выглянул — никого. Сквозняк, подумал. Но жена кота черного в углу увидала. Здоровенного! Испугалась, крикнула мужу, тот к животному — а кот исчез. На следующий день молодые люди из этого дома съехали".Пятидесятилетний житель Степановки Сергей Степанович рассказал о том, как сам, по глупости, залез в этот дом: "В молодости мы с друзьями решили проверить, правду ли сказывают об этом доме. Взяли с собой бутылку и пошли туда ночевать. В то время там был склад школьного хлама — парты сломанные, стенды. Зимой дело было, мы печь растопили. Через некоторое время услышали скрип в соседней комнате. И тут дверь открылась, а из-за нее что-то черное, как дым, в комнату ввалилось и превратилось во что-то, похожее на барана… Мы как дернули оттуда! Больше я там не бывал"."Во время одной из недавних гулянок, — говорит двадцатипятилетний Павел, — мы захотели пощекотать себе нервы. Лучшего места, чем дом Шевченко, было не сыскать. К ночи приехали в село втроем, взяли с собой поесть, два надувных матраца и мою собаку Джека. В доме все окна оказались заколоченными, а дверь изнутри подперта. Когда удалось ее открыть, увидели — школьной партой. В общем, устроились мы, свечку зажгли. Уселись играть в карты. Проиграли до часу ночи — ничего. И тут вдруг у моего Джека шерсть поднимается дыбом и, как бешеный, он стал на печь бросаться! Мы его оттягиваем, а он аж пеной исходит. Подумали, что кот забрался. Привязали Джека в углу, печную дверцу открыли. А оттуда ветер такой холодный, могильный подул, что свечку затушил. Джек в угол забился, скулит. И у нас было такое чувство, словно из печки на нас кто-то зло смотрит.Так страшно стало, что мы, не договариваясь, на улицу! Выскочили и вспомнили, что Джека забыли! Полез я обратно в дом, Джека отвязываю, а это не перестает из печки смотреть. И с такой ненавистью, что плохо стало. Джек выскочил, как ошпаренный, я — за ним. Но матрацы забыл. Обратно стал лезть, а дверь опять изнутри подперта!".Лет пятнадцать тому назад на углу Забалковского кладбища (Херсон) построили двухэтажный особняк. За это время дом поменял не менее пяти хозяев. Некоторые из них оказались в психиатрической клинике. Остальные и по сей день с ужасом вспоминают ночи, проведенные в доме с призраком. Как гласит легенда, в послевоенные годы в этом районе обосновался табор цыган.Была у них и своя «черная» ведьма — женщина, которая помогала парня приворожить или навести порчу на соперницу.Однажды ночью двое взрослых сыновей убили свою мать ради денег. Ее похоронили за оградой местного кладбища. Там, где, как правило, хоронят самоубийц и тех, чья совесть при жизни была нечиста.Через некоторое время кладбище стало недействующим, и об этой могиле постепенно позабыли."В начале 90-х годов XX столетия часть кладбища снесли, — рассказывала украинская исследовательница И. Кирпа, — и на освободившемся месте начали возводить новые дома. Вырос фундамент новостройки и на месте, где нашла свой последний приют цыганская колдунья. Строители не особо заботились о том, чтобы основательно расчистить местность, где намечали возводить дом. И, таким образом, останки покойной ведьмы были в прямом смысле слова вмурованы в цементное основание новостройки… Первой же ночью после того, как строителями был потревожен тлен ведьмы, хозяин, находившийся в своем еще недостроенном доме, увидал странный сон. Какая-то женщина носилась по комнатам его особняка, угрожая, завывая и царапая мебель. Поутру мужчина обошел комнаты и не поверил своим глазам: мебель в доме была поцарапанной, разбитая люстра валялась на полу, а диван, на котором он спал, был отодвинут в сторону окна на два метра.В скором времени выяснилось, что ночевать в доме просто невозможно: сами по себе распахиваются закрытые на замок двери, лопаются в оконных рамах стекла, бьется посуда. Не помог справиться с потусторонней силой и обряд освящения дома. Тогда хозяин «нечистого» дома решил его продать. Продавал долго, потому как слухи о «чертовом» доме разошлись по округе очень быстро, и недостроенный дом никто не решался купить. Пока цена на него не упала до «совсем смешной». Пока дом пустовал, кто только не побывал в нем. Любители аномальных явлений и влюбленные парочки в поисках острых ощущений коротали там ночи, надеясь увидеть и «поручкаться» с привидением. По утрам они вылетали оттуда, прямо как ошпаренные. И все в один голос твердили про какой-то таинственный свет, появляющийся над домом. Он притягивает к себе и пугает одновременно. Дом вот уже на протяжении нескольких лет подряд регулярно переходит из рук в руки. Ни один из «счастливых» обладателей дешевого двухэтажного особняка не задерживается здесь надолго. По словам новых жильцов, никто не смог прожить в нем дольше трех месяцев. У людей попросту не выдерживали нервы: в семьях происходят необъяснимые скандалы «на ровном месте». Дети начинают болеть и плохо спать ночами. Слышны странные звуки, неоднократно загорались вещи. Ну и, естественно, привидение цыганской ведьмы достает постоянно. Группа херсонских инженеров-электронщиков как-то решила разобраться с полтергейстом в проклятом доме.Новоявленные охотники за привидениями изготовили прибор, который мог определить, есть ли в особняке сущности потустороннего мира, и провели ночь в доме. Результат, в принципе, оказался предсказуем: аппаратура четко показала движение каких-то объектов, хотя сами охотники не видели ничего. Только чувствовали, как нечто ужасное буквально гнало их оттуда".Кирпичный особняк в два этажа Николай Смолянинов купил у своего бывшего компаньона по бизнесу почти за бесценок. Тот как раз собирался ехать за границу и срочно продавал свою недвижимость. Дом находился в тридцати километрах от Челябинска, на окраине одного из вымирающих сел он смотрелся царским теремом. В течение всего лета Николай вместе с семьей провел в своем новом загородном доме, занимаясь то охотой, то рыбалкой. По осени переехал в город, а когда настала зима, захотел проведать свое загородное жилище — не залезли ли в него воры.Подъехав к дому, он буквально остолбенел: вместо своего высокого «терема» он увидал какую-то древнюю развалюху, мало чем отличающуюся от соседних домов. Похлопав от удивления глазами, Николай посчитал, что перепутал деревню. Но нет — вокруг все было знакомым, но вот что случилось с его домом? Не мог же кто-то просто снести его дом и на этом месте построить какую-то хижину? И вот что еще удивляло Николая: на дворе был ясный морозный день, а строение, возникшее на месте его особняка, почему-то окутывали сумерки. Удивительное видение не пропадало.Придя в себя и поняв, что все это — не результат переутомления и не галлюцинации, он пошел к соседу через дорогу. Тот поначалу отмалчивался, а после все же рассказал Николаю, что на месте его дома некогда в действительности стояла ветхая лачуга, и в ней жил старый деревенский колдун. Испокон веков считают, что колдун не умрет до тех пор, пока не передаст свое ремесло по наследству. Но наследников у колдуна не было, потому смерть долго обходила его стороной. Как-то его жилище сгорело, и хотя останков старика на пепелище не нашли, в деревне его никто больше не видал. Остался лишь странный мираж. Местные жители временами наблюдали, как на месте этого пожарища из пепла «восставала» лачуга колдуна. Как правило, это видение наблюдалось в течение 5—10 мин или летом после грозы, или зимой в ясный морозный день. Вне всякого сомнения, на месте своего особняка Николай в тот день увидал именно избу колдуна. Но, на его счастье, все вскоре встало на свои места — видение начало меркнуть, пока совсем не исчезло, ана его месте снова появился красивый дом.Еще один «новорусский», вернее, «новолатышский» проклятый дом, находится в одном из поселков Рижского района Латвии, в березовой роще. В доме, построенном в начале 90-х годов прошлого века, уже несколько лет никто не живет, стекла разбиты, окна и двери заколочены. Но порой, поговаривают, тоскливыми осенними вечерами в нем зажигается свет, слышится крепкая мужская брань, звук ломающейся мебели, пистолетные выстрелы и звонок мобильника."Знакомые звали владельца дорогого особняка Щербатым, — рассказал рижскому исследователю аномальных явлений В. Бармалееву местный дачник Семен Альбертович. — То ли с зубами у него проблема была, то ли фамилия как-то похоже звучала. Злой он был как собака. Никогда не поздоровается! Идешь мимо, поприветствуешь, а он в ответ или буркнет что-либо, а то, бывало, и швырнет чего в твою сторону. Не любил он соседей, да и вообще людей не любил".По словам Семена Альбертовича, Щербатый был одним из так называемых бритоголовых рыцарей малиновых пиджаков, любителем цветастых рубах, владельцем килограммовых золотых цепей и черного BMW. В свое время он держал около десятка торговых «точек» в Риге.Однажды утром нашли его полуодетого на пороге дома, всего в крови и с простреленной головой. А через какое-то время на воротах появилась надпись: «Продается». В скором времени в особняке появились новые хозяева, которые занялись перепланировкой жилища. Но ремонт продолжался недолго. Буквально недели через две в доме вспыхнул пожар. Почему он случился - хозяева объяснять местным не стали. Более того, повесили на воротах уже знакомое объявление: «Продается».После того пожара горел он еще десяток раз. Но, по словам дачников, все как-то очень странно — то есть, огонь из окна виден, дым есть, а пожара, как такового, нет. Однажды пожарные приехали, а огонь уже и сам потух. Только напрасно двери выбивали."И еще в доме кто-то ругается матом и плачет мужским голосом, — рассказывает рижским журналистам Семен Альбертович. — И мобильник временами звонит. Мы поначалу все на бомжей списывали. Думали, это они там поселились. А потом, как пожарные двери сломали, и мы внутрь абсолютно пустого помещения вошли, у нас и появились сомнения".

Ключевые слова: Привидение чудовище пожар мираж призраки

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