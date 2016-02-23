Чертовщина в проклятом доме
Принято считать, что привидение — сущность капризная и особых условий требует: то старинные родовые замки подавай или, в крайнем случае, заброшенные кладбища. Но ведь на всех призраков замков не напасешься? Вот и приходится им обитать там, где придется, в том числе и в обыкновенных сельских и городских домах, в которых порой чертовщины творится не меньше, чем в замках.
Чудовище из печки
Дом с привидениями — с виду обычный одноэтажный, из красного кирпича под шиферной крышей, явно не заброшенный, но и нежилой дом и постоянно запертый — находится в селе Степановка Сумской области. Вот уже 70 с лишним лет о нем слагаются среди местных жителей самые невероятные легенды. А все началось в эпоху коллективизации, когда зажиточный крестьянин Иван Шевченко был объявлен кулаком и вместе с семьей выселен из родного дома. Оставляя его, Иван, который якобы общался с нечистой силой, сказал: "На мое позарились? Так не будет вам ничего. Сколько моя хата будет стоять — никому в ней не жить, ни человеку, ни власти. После его проклятия в этом доме действительно никто долго не задерживался. Люди, рискнувшие поселиться в нем, жаловались на какой-то потусторонний гул и жуткое рычание ночами…
Во время Отечественной войны в проклятом доме как-то остановились партизаны. Один смельчак, наслышанный о чудесах, на спор пообещал провести ночь на чердаке. Поутру он спустился вниз бледный, без автомата и с двумя снопами сена в руках. Когда же пришел в себя, рассказал товарищам: "Сижу я на чердаке, тут слышу — шаги на лестнице. Подумал, напугать меня решили свои же, и за автомат схватился. Смотрю — два мертвеца в саванах ко мне идут!
Я растерялся, уронил автомат, но схватил этих двоих за пояса и пошел с ними вниз. Спускаюсь — а то снопы оказались".
"Я приехала сюда двадцать пять лет назад, — рассказывала сумским журналистам баба Лена. — Тогда в этом доме проживала семья молодых учителей. Поначалу у них как будто все нормально было. Потом жаловаться стали: воет кто-то, по чердаку ходит. А как-то раз вечером услыхали шаги в прихожей. Муж дверь отворил, выглянул — никого. Сквозняк, подумал. Но жена кота черного в углу увидала. Здоровенного! Испугалась, крикнула мужу, тот к животному — а кот исчез. На следующий день молодые люди из этого дома съехали".
Пятидесятилетний житель Степановки Сергей Степанович рассказал о том, как сам, по глупости, залез в этот дом: "В молодости мы с друзьями решили проверить, правду ли сказывают об этом доме. Взяли с собой бутылку и пошли туда ночевать. В то время там был склад школьного хлама — парты сломанные, стенды. Зимой дело было, мы печь растопили. Через некоторое время услышали скрип в соседней комнате. И тут дверь открылась, а из-за нее что-то черное, как дым, в комнату ввалилось и превратилось во что-то, похожее на барана… Мы как дернули оттуда! Больше я там не бывал".
"Во время одной из недавних гулянок, — говорит двадцатипятилетний Павел, — мы захотели пощекотать себе нервы. Лучшего места, чем дом Шевченко, было не сыскать. К ночи приехали в село втроем, взяли с собой поесть, два надувных матраца и мою собаку Джека. В доме все окна оказались заколоченными, а дверь изнутри подперта. Когда удалось ее открыть, увидели — школьной партой. В общем, устроились мы, свечку зажгли. Уселись играть в карты. Проиграли до часу ночи — ничего. И тут вдруг у моего Джека шерсть поднимается дыбом и, как бешеный, он стал на печь бросаться! Мы его оттягиваем, а он аж пеной исходит. Подумали, что кот забрался. Привязали Джека в углу, печную дверцу открыли. А оттуда ветер такой холодный, могильный подул, что свечку затушил. Джек в угол забился, скулит. И у нас было такое чувство, словно из печки на нас кто-то зло смотрит.
Так страшно стало, что мы, не договариваясь, на улицу! Выскочили и вспомнили, что Джека забыли! Полез я обратно в дом, Джека отвязываю, а это не перестает из печки смотреть. И с такой ненавистью, что плохо стало. Джек выскочил, как ошпаренный, я — за ним. Но матрацы забыл. Обратно стал лезть, а дверь опять изнутри подперта!".
Проклятый дом ведьмы
Лет пятнадцать тому назад на углу Забалковского кладбища (Херсон) построили двухэтажный особняк. За это время дом поменял не менее пяти хозяев. Некоторые из них оказались в психиатрической клинике. Остальные и по сей день с ужасом вспоминают ночи, проведенные в доме с призраком. Как гласит легенда, в послевоенные годы в этом районе обосновался табор цыган.
Была у них и своя «черная» ведьма — женщина, которая помогала парня приворожить или навести порчу на соперницу.
Однажды ночью двое взрослых сыновей убили свою мать ради денег. Ее похоронили за оградой местного кладбища. Там, где, как правило, хоронят самоубийц и тех, чья совесть при жизни была нечиста.
Через некоторое время кладбище стало недействующим, и об этой могиле постепенно позабыли.
"В начале 90-х годов XX столетия часть кладбища снесли, — рассказывала украинская исследовательница И. Кирпа, — и на освободившемся месте начали возводить новые дома. Вырос фундамент новостройки и на месте, где нашла свой последний приют цыганская колдунья. Строители не особо заботились о том, чтобы основательно расчистить местность, где намечали возводить дом. И, таким образом, останки покойной ведьмы были в прямом смысле слова вмурованы в цементное основание новостройки… Первой же ночью после того, как строителями был потревожен тлен ведьмы, хозяин, находившийся в своем еще недостроенном доме, увидал странный сон. Какая-то женщина носилась по комнатам его особняка, угрожая, завывая и царапая мебель. Поутру мужчина обошел комнаты и не поверил своим глазам: мебель в доме была поцарапанной, разбитая люстра валялась на полу, а диван, на котором он спал, был отодвинут в сторону окна на два метра.
В скором времени выяснилось, что ночевать в доме просто невозможно: сами по себе распахиваются закрытые на замок двери, лопаются в оконных рамах стекла, бьется посуда. Не помог справиться с потусторонней силой и обряд освящения дома. Тогда хозяин «нечистого» дома решил его продать. Продавал долго, потому как слухи о «чертовом» доме разошлись по округе очень быстро, и недостроенный дом никто не решался купить. Пока цена на него не упала до «совсем смешной». Пока дом пустовал, кто только не побывал в нем. Любители аномальных явлений и влюбленные парочки в поисках острых ощущений коротали там ночи, надеясь увидеть и «поручкаться» с привидением. По утрам они вылетали оттуда, прямо как ошпаренные. И все в один голос твердили про какой-то таинственный свет, появляющийся над домом. Он притягивает к себе и пугает одновременно. Дом вот уже на протяжении нескольких лет подряд регулярно переходит из рук в руки. Ни один из «счастливых» обладателей дешевого двухэтажного особняка не задерживается здесь надолго. По словам новых жильцов, никто не смог прожить в нем дольше трех месяцев. У людей попросту не выдерживали нервы: в семьях происходят необъяснимые скандалы «на ровном месте». Дети начинают болеть и плохо спать ночами. Слышны странные звуки, неоднократно загорались вещи. Ну и, естественно, привидение цыганской ведьмы достает постоянно. Группа херсонских инженеров-электронщиков как-то решила разобраться с полтергейстом в проклятом доме.
Новоявленные охотники за привидениями изготовили прибор, который мог определить, есть ли в особняке сущности потустороннего мира, и провели ночь в доме. Результат, в принципе, оказался предсказуем: аппаратура четко показала движение каких-то объектов, хотя сами охотники не видели ничего. Только чувствовали, как нечто ужасное буквально гнало их оттуда".
Зимний мираж
Кирпичный особняк в два этажа Николай Смолянинов купил у своего бывшего компаньона по бизнесу почти за бесценок. Тот как раз собирался ехать за границу и срочно продавал свою недвижимость. Дом находился в тридцати километрах от Челябинска, на окраине одного из вымирающих сел он смотрелся царским теремом. В течение всего лета Николай вместе с семьей провел в своем новом загородном доме, занимаясь то охотой, то рыбалкой. По осени переехал в город, а когда настала зима, захотел проведать свое загородное жилище — не залезли ли в него воры.
Подъехав к дому, он буквально остолбенел: вместо своего высокого «терема» он увидал какую-то древнюю развалюху, мало чем отличающуюся от соседних домов. Похлопав от удивления глазами, Николай посчитал, что перепутал деревню. Но нет — вокруг все было знакомым, но вот что случилось с его домом? Не мог же кто-то просто снести его дом и на этом месте построить какую-то хижину? И вот что еще удивляло Николая: на дворе был ясный морозный день, а строение, возникшее на месте его особняка, почему-то окутывали сумерки. Удивительное видение не пропадало.
Придя в себя и поняв, что все это — не результат переутомления и не галлюцинации, он пошел к соседу через дорогу. Тот поначалу отмалчивался, а после все же рассказал Николаю, что на месте его дома некогда в действительности стояла ветхая лачуга, и в ней жил старый деревенский колдун. Испокон веков считают, что колдун не умрет до тех пор, пока не передаст свое ремесло по наследству. Но наследников у колдуна не было, потому смерть долго обходила его стороной. Как-то его жилище сгорело, и хотя останков старика на пепелище не нашли, в деревне его никто больше не видал. Остался лишь странный мираж. Местные жители временами наблюдали, как на месте этого пожарища из пепла «восставала» лачуга колдуна. Как правило, это видение наблюдалось в течение 5—10 мин или летом после грозы, или зимой в ясный морозный день. Вне всякого сомнения, на месте своего особняка Николай в тот день увидал именно избу колдуна. Но, на его счастье, все вскоре встало на свои места — видение начало меркнуть, пока совсем не исчезло, а
на его месте снова появился красивый дом.
Еще один «новорусский», вернее, «новолатышский» проклятый дом, находится в одном из поселков Рижского района Латвии, в березовой роще. В доме, построенном в начале 90-х годов прошлого века, уже несколько лет никто не живет, стекла разбиты, окна и двери заколочены. Но порой, поговаривают, тоскливыми осенними вечерами в нем зажигается свет, слышится крепкая мужская брань, звук ломающейся мебели, пистолетные выстрелы и звонок мобильника.
"Знакомые звали владельца дорогого особняка Щербатым, — рассказал рижскому исследователю аномальных явлений В. Бармалееву местный дачник Семен Альбертович. — То ли с зубами у него проблема была, то ли фамилия как-то похоже звучала. Злой он был как собака. Никогда не поздоровается! Идешь мимо, поприветствуешь, а он в ответ или буркнет что-либо, а то, бывало, и швырнет чего в твою сторону. Не любил он соседей, да и вообще людей не любил".
По словам Семена Альбертовича, Щербатый был одним из так называемых бритоголовых рыцарей малиновых пиджаков, любителем цветастых рубах, владельцем килограммовых золотых цепей и черного BMW. В свое время он держал около десятка торговых «точек» в Риге.
Однажды утром нашли его полуодетого на пороге дома, всего в крови и с простреленной головой. А через какое-то время на воротах появилась надпись: «Продается». В скором времени в особняке появились новые хозяева, которые занялись перепланировкой жилища. Но ремонт продолжался недолго. Буквально недели через две в доме вспыхнул пожар. Почему он случился - хозяева объяснять местным не стали. Более того, повесили на воротах уже знакомое объявление: «Продается».
После того пожара горел он еще десяток раз. Но, по словам дачников, все как-то очень странно — то есть, огонь из окна виден, дым есть, а пожара, как такового, нет. Однажды пожарные приехали, а огонь уже и сам потух. Только напрасно двери выбивали.
"И еще в доме кто-то ругается матом и плачет мужским голосом, — рассказывает рижским журналистам Семен Альбертович. — И мобильник временами звонит. Мы поначалу все на бомжей списывали. Думали, это они там поселились. А потом, как пожарные двери сломали, и мы внутрь абсолютно пустого помещения вошли, у нас и появились сомнения".
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:41
Причина: Изменен раздел
Вчера, 23:41 by TiTaN_2017Просмотров: 82Комментарии: 2
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