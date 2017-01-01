Жуткая история о девочках-близнецах, которые ни с кем не говорили

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:24

Lemur Просмотров: 60 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:23 by

Близняшки Дженифер и Джун Гиббонс появились на свет в 1963-м году, и с самого рождения их странности обескураживали и даже пугали окружающих.Семья с девочками жила в тихом городке Уэльса. Сестры все понимали, умели выговаривать слова, но наотрез отказывались общаться с кем-либо, беседуя исключительно между собой на никому не понятном языке.Позднее изумленные психиатры определят по аудиозаписям, что разговоры шли на английском, но в многократно ускоренном темпе.Родители водили детей к огромному числу специалистов, пытаясь найти способ социализировать сестер.В 14 лет, по совету очередного терапевта, близняшек разлучили, отправив их в разные учебные интернаты, но стало еще хуже. После долгожданного воссоединения девочки несколько лет просидели у себя в комнате, не желая больше никого видеть.Удивительно, но сестры винили друг друга во всех своих неприятностях. Их дневники изобиловали взаимными упреками: «Она, как огромная тень, ворует у меня свет солнца. Она источник всех моих мук».Негативные эмоции нашли свой выход в криминальных романах. «Пепси-кольный наркоман» был написан Джун, а «Сын таксиста», «Кулачный бой» и «Discomania» принадлежал перу ее сестры.Сестры стали нападать на людей, а иногда и друг на друга, воровать в супермаркетах. На момент ареста им были предъявлены обвинения по 16 пунктам.Близнецов отправили в психиатрическую клинику, где у девушек были разные палаты, однако они успели изрядно пощекотать нервы персоналу, часто прибывая в совершенно одинаковых позах.Журналистка Уоллес была единственной, кто сумел пробиться сквозь толстую скорлупу близнецов. Во время беседы выяснилось: девушки решили, что одна из них должна умереть ради того, чтобы другая могла жить. Умереть должна была Дженифер.Во время перевозки близнецов в другую клинику Дженифер положила голову на колени сестры и умерла со словами: «Наконец мы будем свободны». Экспертиза установила причину смерти – острый миокардит.Сегодня Джун живет в доме своих родителей, пьет лекарства и мало общается с посторонними. Загадочная смерть Дженифер и тайный мир взаимоотношений между сестрами до сих пор покрыты тайной и не имеют научных объяснений.

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