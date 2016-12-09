Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 54 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:57 by

Фотохудожник Джозеф Дональд Майерс (Joseph Donald Myers) создает ужасные и безумные арты в стиле викторианской эпохи. Психоделика, сюрреализм и гротеск слились воедино в очень темные и символические представления о состоянии человека, от его красоты до распада. Автор словно стремится показать скрытое, "скелеты в шкафу", обратную сторону вещей. Напоминает истории о семьях и людях, образцово-показательных на первый взгляд, но при этом за добропорядочностью на самом деле скрывается нечто ужасное.Автор - Karinalin.

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