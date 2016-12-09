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Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Фотохудожник Джозеф Дональд Майерс (Joseph Donald Myers) создает ужасные и безумные арты в стиле викторианской эпохи. Психоделика, сюрреализм и гротеск слились воедино в очень темные и символические представления о состоянии человека, от его красоты до распада. Автор словно стремится показать скрытое, "скелеты в шкафу", обратную сторону вещей. Напоминает истории о семьях и людях, образцово-показательных на первый взгляд, но при этом за добропорядочностью на самом деле скрывается нечто ужасное.

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Безумный арт Джозефа Дональда Майерса

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:57
Сегодня, 08:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 54Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Джозеф Дональд Майерс (Joseph Donald Myers) фотохудожник сюрреализм коллажи инфернально арты

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
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