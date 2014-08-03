Кто или что оставило эти следы?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мурчащая Просмотров: 220 Комментарии: 6 +6 Вчера, 12:59 by

В 20-х числах июля, после двухнедельной жары без единой капли дождя, случилась у нас гроза. В первом часу ночи мы с мужем ложились спать, дождь уже начинался. Спали плохо, потому что гремело так, что уши закладывало, и молнии сверкали почти ежеминутно.Живем мы на пятом этаже, окна на кухне и в комнате, в которой мы спали, были раскрыты настежь. Проснувшись поутру, я пошла на кухню чайник ставить, и, подойдя к окну, на подоконнике увидела странные отпечатки. Ужасного в них, казалось бы, ничего нет, но я не понимаю, откуда они взялись, и чем они были сделаны, а главное - кем? До грозы их не было точно, потому что в тот день, когда была гроза, я делала уборку и протирала абсолютно все поверхности, в том числе и подоконники.На фото видно, что линия следов практически прямая, контуры рисунков это пыль. Сами отпечатки по размеру с рюмочное донышко, очень маленькие, у меня ничего мелкого на столешницах и подоконниках не стоит - в доме кошка, и она постоянно прыгает на подоконники. Отпечатки четкие, словно кто-то поставил предмет на чистую поверхность, а затем подождал, когда ветер пыль наметет, и переставил предмет чуть дальше. Сначала я решила, что неизвестный мне предмет стоял все же на подоконнике, и порывами ветра его толкало от окна, что вроде бы логично, но тогда на отпечатках были бы следы волочения.Ветер не может предмет приподнимать и четко опускать рядом, тем более что первый отпечаток находится там, откуда сдуть предмет сложно. Он слишком близко к раме. На подоконнике, там, где глухое окно, стоит микроволновка (провод от нее лежит), больше ничего на подоконнике не стоит. Может, у кого-нибудь есть какие-то версии, что это может быть? Искала в интернете что-либо похожее, к сожалению, не нашла. Муж этого точно сделать не мог, я всю ночь почти не спала, лежала в полудреме из-за грома, а больше в квартире никого не было. Буду благодарна за любые предположения.

Ключевые слова: Подоконник след отпечаток авторская история

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