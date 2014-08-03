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Страшные фото

Кто или что оставило эти следы?

В 20-х числах июля, после двухнедельной жары без единой капли дождя, случилась у нас гроза. В первом часу ночи мы с мужем ложились спать, дождь уже начинался. Спали плохо, потому что гремело так, что уши закладывало, и молнии сверкали почти ежеминутно.

Живем мы на пятом этаже, окна на кухне и в комнате, в которой мы спали, были раскрыты настежь. Проснувшись поутру, я пошла на кухню чайник ставить, и, подойдя к окну, на подоконнике увидела странные отпечатки. Ужасного в них, казалось бы, ничего нет, но я не понимаю, откуда они взялись, и чем они были сделаны, а главное - кем? До грозы их не было точно, потому что в тот день, когда была гроза, я делала уборку и протирала абсолютно все поверхности, в том числе и подоконники.

На фото видно, что линия следов практически прямая, контуры рисунков это пыль. Сами отпечатки по размеру с рюмочное донышко, очень маленькие, у меня ничего мелкого на столешницах и подоконниках не стоит - в доме кошка, и она постоянно прыгает на подоконники. Отпечатки четкие, словно кто-то поставил предмет на чистую поверхность, а затем подождал, когда ветер пыль наметет, и переставил предмет чуть дальше. Сначала я решила, что неизвестный мне предмет стоял все же на подоконнике, и порывами ветра его толкало от окна, что вроде бы логично, но тогда на отпечатках были бы следы волочения.

Ветер не может предмет приподнимать и четко опускать рядом, тем более что первый отпечаток находится там, откуда сдуть предмет сложно. Он слишком близко к раме. На подоконнике, там, где глухое окно, стоит микроволновка (провод от нее лежит), больше ничего на подоконнике не стоит. Может, у кого-нибудь есть какие-то версии, что это может быть? Искала в интернете что-либо похожее, к сожалению, не нашла. Муж этого точно сделать не мог, я всю ночь почти не спала, лежала в полудреме из-за грома, а больше в квартире никого не было. Буду благодарна за любые предположения.
Кто или что оставило эти следы?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:59 by МурчащаяПросмотров: 220Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Подоконник след отпечаток авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 13:39
+3
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10184|-4)
Публикаций: 886
Комментариев: 9 200
Нанесло ветром пыль, а с рамы капали капли. Где падали - образовались вот эти следы.
Сначала подумала, что шаровая молния вас посетила и так отметилась, а потом внимательнее присмотрелась к фотке и решила, что это капли.
Но очень интересно всё равно!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
#2 написал: Zero Endorphine
Вчера, 14:54
0
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 312
Похоже как будто кто-то по пыльному подоконнику переставлял рюмку с фигурным дном.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#3 написал: Jako tako
Вчера, 16:05
+1
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 385
Я тоже за капли, капавшие с открытого окна.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: Евангелион
Вчера, 16:33
+1
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Репутация: (17|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 010
Согласен с комментаторами выше на счет капель. Возможно и так
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#5 написал: Мастер Талий
Вчера, 23:14
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 144
Я бы не стал утверждать. Лично мне, это не очень напоминает следы от капель, да и они если капают, то на потолке, иль ещё каких других поверхностях, возникают разводы.

Четкие следы от воды можно заметить в левом верхнем углу, в тени. Вот это уже более похоже, неравномерные разводы ассиметричной формы. Круги выглядят так, будто их каким-то предметом оставляли. Тут уж я воздержусь от утверждений.
Зарегистрирован: 11.05.2019
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:01
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Публикаций: 2 214
Комментариев: 12 686
Для капель круги слишком ровные, как будто рюмка была и её двигало ветром, но тогда как сказала Автор, было бы волочение. Странное конечно обстоятельство, предположений нет. На капель не похоже, слишком всё ровно. Склоняюсь к тому, что раньше тут стояли стопки, ветром нанесло пыль, что обозначило контур мест от посуды.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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