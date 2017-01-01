Ужасный призрак на старом снимке

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:24

Вариор Просмотров: 87 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:24 by

У любителей паранормальных явлений, кажется, появилось новое увлечение – тщательно пересматривать свои семейные фото с целью отыскать на них что-нибудь сверхъестественное. Ведь согласитесь: если гости с того света постоянно запечатлеваются на снимках сегодня, в эпоху технического прогресса, то они вполне могли быть сфотографированы и раньше, просто мы по невнимательности не замечали их на старых аналоговых изображениях, чаще всего невысокого качества.Социально-новостной сайт «Reddit», где имеется несколько крупных сообществ ценителей паранормальщины, является настоящим кладезем таких материалов. Люди со всех концов планеты выкладывают сюда свои необычные снимки в надежде вместе с другими завсегдатаями всемирной паутины разобраться, что же видно на этих фото: самые настоящие фантомы или нечто обыденное, поддающееся рациональному объяснению.Так, пользователь ресурса под псевдонимом doppelclaus опубликовал недавно загадочную фотографию, сделанную им еще в 2002 году. На снимке изображена маленькая дочь его двоюродной сестры, стоящая вечером на стуле возле кухонного окна. Руку малышки держит ее отец. Девочка выглядит веселой и беззаботной. Можно подумать, что это самое обыкновенное счастливое семейное фото, однако, как выяснилось, это далеко не так.Недавно doppelclaus разглядел этот снимок со всей внимательностью и неожиданно обнаружил на нем странную деталь. В верхнем правом углу оказалось какое-то странное размытое пятно. Заинтригованный мужчина открыл изображение в фоторедакторе и прогнал его через несколько фильтров, придав картинке максимальную четкость. Результат оказался поистине шокирующим, и новоявленный «охотник за привидениями» тут же пожалел о своем поступке.После цифровой обработки на фото вырисовалось страшное человеческое лицо с непропорционально высоким лбом, небольшим черным ртом и жуткими глазами, в которых отчетливо видны вертикальные зрачки. Очевидно, что кошмарный непрошеный гость находился в момент съемки прямо за темным окном и глядел почти вплотную на ребенка. Как рассказывает doppelclaus, после такого открытия он буквально потерял дар речи.Спустя несколько дней мужчина решился написать двоюродной сестре и сообщить ей о своей находке. Родственница оказалась поражена и напугана не меньше его. К счастью, она с мужем и маленькой дочерью прожила в том доме всего шесть месяцев. Примечательно, что жилище казалось тогда супругам слишком угнетающим и мрачным, как вспоминает женщина, оно словно вытягивало из них жизненную энергию, почему они его поспешно и покинули. Неужели там водилась некая злая сущность, которая и запечатлелась случайно на этой фотографии?..Автор: admin.

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