Поход диггеров

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:11

folko92 Просмотров: 381 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:11 by

Заядлые любители приключений - братья Дик и Джаред, их друзья Колин, Зак и Рэй собирали рюкзаки, чтобы отправиться в очередной поход. Маршрутом был выбран один из старинных и заброшенных туннелей, о котором ходила очень недобрая слава, якобы он посещается призраками, а также там полно мутантов.Но друзей это не пугало, они были бывалыми диггерами. Да и что может быть круче, чем отметить день рождения в таком необычном месте. Так решил Колин, а друзья его поддержали.Выйдя на нужной станции метро, они, стараясь меньше привлекать внимания, спрыгнули на рельсы и, немного пробежав, нырнули в темноту бокового хода. Поезда уже можно было не опасаться, так как туннель был давно заброшен. Включив фонари, диггеры двинулись вперед. Звуки живого метро постепенно затихали, воцарилась тишина.- Эй, Колин! Ну, может, здесь накроем поляну? Мы уже цивилизацию оставили позади, – спросил Рэй.- Нет. Еще пройдем. Я слышал от Брэда, что где-то здесь должно быть подземное озеро, хочу его найти.И, действительно, пройдя еще немного, они услышали плеск воды. Стены туннеля расширились, они увидели поверхность воды небольшого озера.- Красиво! Реальная пещера, да еще и с озером! – восхитился Зак.- Привал! Накрываем поляну! – весело сказал Дик.Пока Зак и Рэй разжигали костер и возились с припасами, Колин, Дик и Джаред отправились к озеру на разведку. Приблизившись к воде, они увидели какие-то светящиеся тут и там точки.- Надо же, это светящиеся грибы! – произнес Джаред.И, действительно, по берегу озера росли грибы, которые светились в темноте.- Интересно, они съедобны? – спросил Колин.- Хочешь попробовать? А если ядовиты? По мне, так это поганки.Не ответив, Колин нарвал грибов. Все трое вернулись к костру.Огонь весело пылал, поляна накрыта. Усевшись кругом, диггеры стали отмечать днюху. Попивая текилу, парни стали понемногу хмелеть.- Эй, смотрите, что я вам покажу! – Колин достал грибы. – Нифига, они до сих пор светятся!Все наклонились поближе и стали с интересом рассматривать странные грибы.И вдруг они стали превращаться в жуков, которые зашевелились на раскрытой ладони Колина. Жуки стремительно побежали по руке по направлению к голове голове. Колин заорал, замахал руками. Но жуки проникли в уши, в рот. Колин захрипел, а из ушей, носа и рта потекла кровь, и он упал на землю. Все произошло так быстро, что все как окаменели.И тут тишину огласил жуткий крик.- Их нельзя трогать! Они живые, а вы заставили их изменить форму!Диггеры разом обернулись на крик. В свете костра на них бежал здоровенный тип, бородатый и лохматый, в тряпье, размахивая топором. Бродяга, не переставая орать, поубивал диггеров.Потом он опустился на колени перед трупом Колина. Вокруг него ползали светящиеся жуки. Бродяга поднимал их и клал себе на ладонь, а жуки превращались снова в грибы. Напевая заунывную песню, Бродяга понес их к озеру и там стал снова сажать их в землю.Иногда диггеры пропадают без вести, и кто знает, что с ними случается в глубинах земли.

Ключевые слова: Подземелье диггеры грибы бродяга убийства авторская история

Другие, подобные истории: