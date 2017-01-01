Зря ты начал игру

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:52

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr. D Просмотров: 20 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 22:52 by

- Еда в холодильнике. Если кончится то, что приготовила я, то разберешься как-нибудь сам, хорошо?- Да, мам, – ответил молодой человек без интереса. Он стоял на террасе их семейного коттеджа, не зная, чем себя занять во время очередной лекции на тему, как продержаться пару дней и не погибнуть во время отъезда родителей.- Саша, обязательно звони, если что-то случится. Если не сможешь дозвониться до нас, тогда позвони бабушке. Если…- Мам, я все знаю. Не первый раз уже.Из гаража неспешно выехала машина. За рулем сидел отец Саши, лицо его выражало только раздражительность и, может, злобу. Впрочем, так случалось каждый раз, когда родители мальчика уезжали вот так, под вечер, ничего не объясняя сыну, которому объяснения и не требовались. Ему хватало ума, чтобы связать несколько событий и сделать вывод. Сначала родители ссорятся, потом куда-то уезжают (куда именно, он пока не выяснил), а по возвращении в семье вновь восстанавливалась идиллия. Случалось такое довольно редко, но Александр очень ценил такие дни. Он спал и видел, как через восемь месяцев окончит школу, а еще через три покинет родительский дом, обретя полную свободу.Отец Саши дважды посигналил.- Ну, все, нам пора. Постарайся не разворотить дом, – женщина поцеловала сына в щеку.- Постараюсь, мам, – смущенно ответил парень и принялся провожать взглядом машину, которая, проехав массивные ворота, медленно уплывала в вечерний сумрак, а совсем скоро вообще пропала из виду.В этот момент юношу охватило какое-то чувство. Тоска и страх смешались воедино. Он никогда не признавался себе в этом, но его каждый раз атаковал страх при мысли, что ему придется провести ночь одному, к тому же в таком большом доме. Он посмотрел на ротвейлера по кличке Лорд, бегавшего по двору участка, и большая часть страха внутри него заменилась спокойствием. Отец Саши всегда спускал Лорда с цепи, покидая дом, чтобы в его отсутствие никто не смог причинить вред его семье. К тому же, в коттеджном поселке, где и располагался их дом, ограбления случались довольно часто. Надо сказать, он подумывал завести еще одного ротвейлера, ведь две огромных и смертоносных собаки на таком большом участке скорее догонят и разорвут на части злоумышленника. Да, идея весьма хорошая.Молодой человек вернулся в дом, запер дверь на все замки, как велела мать, выключил свет на террасе, и, пройдя по коридору до столика с телефоном, набрал номер. В трубке послышались гудки. Ответа все не было, и Александр уже собирался повесить трубку, как на другом конце провода раздался голос.- Я вас слушаю.- Кирилл, мои уехали на пару дней. Одному мне тухнуть не хочется, так что можешь прийти на ночь. Зови еще кого-нибудь из наших. Отец никогда не запирает бар, да и не особо он внимателен, понимаешь, о чем я?- Слушай, я бы с радостью, но сегодня не смогу. Я… немного наказан. Думаю, завтра родители сжалятся над беднягой-сыном, который перемыл всю посуду и прибрался в доме, может, тогда и приду.- Понятно, – немного обиженно ответил Саша. – Тогда до завтра.Остаток вечера парень провел за телевизором в гостиной на первом этаже. Когда часы уже показывали 01:00, он решил отойти ко сну, чтобы завтра не клевать носом на уроках.Он поднялся по винтовой лестнице, выключив внизу свет и прошел по коридору в свою спальню. Саша уже проваливался в сон, как вдруг услышал за окном шорох гравия, который был насыпан по периметру дома и на подъездной площадке. Спать ему перехотелось, а в груди все похолодело. Шорох повторился.«Похоже на шаги, - думал он, - очень похоже. Кто-то под моим окном. Господи, кто-то сейчас стоит под моим окном!». Парень лежал в кровати, боясь пошевелиться, и вслушивался. Ночь была очень черной, без звезд на небе. Время для него остановилось. Шорохи не возобновлялись. Это очень тревожило Сашу, даже пугало до безумия. Лучше знать, что кто-то стоит под окном, чем не знать вообще, где находится этот кто-то. Может, он уже в доме. Может, сейчас, в эту самую секунду стоит за дверью и ждет, пока Саша уснет, чтобы потом прокрасться внутрь и вспороть ему брюхо. Эти мысли заставляли его вжиматься в кровать все больше. В какой-то момент он даже был готов сорваться и позвонить, куда угодно, лишь бы поговорить с людьми, позвать на помощь. Да только вот телефон находился внизу, на первом этаже темного дома, где в каждом углу могла прятаться смерть.За окном залаял ротвейлер. Не зло - просто чтобы дать понять, что он здесь и он главный.«Если бы под окном кто-то был, Лорд его обязательно заметил бы, и тогда по лаю и рыку, а также по воплям этого кого-то я бы понял, что он там, но раз ничего такого не было, и собака бегает себе по двору как ни в чем не бывало, стало быть, никого под окном нет», - думал парень, пытаясь себя успокоить. Через полчаса ему с трудом удалось уснуть.Чего только не навыдумывает мозг напуганного до ужаса подростка. Или же это не выдумки, а призыв к осторожности? Кто знает.Ближе к вечеру следующего дня Саша вернулся домой после школы. Кирилл клятвенно обещал подойти немного позже, после того как утрясет какие-то вопросы.Утром, при свете солнца смелости у парня прибавилось, и он решил провести небольшое расследование. Взяв один из камней, которыми была обложена клумба у дома, Саша медленно двинулся вдоль стены. Он шел, постоянно поглядывая на Лорда, который лежал в своей будке и лениво, но в то же время бдительно наблюдал за происходящим. Саша низачто бы не решился на это, если бы не ротвейлер, которого он непременно позовет, когда на него нападут. Парень дошел до угла дома и быстро заглянул за него. Чисто. Он пошел дальше, к тому месту под его окном, где ночью вроде кто-то был. А вроде и не был. Это он и хотел выяснить. Придя на место, он ужаснулся. Парень незаметно для себя выронил из руки камень, который, упав на гравий, поднял небольшое облачко пыли; а внутри у него что-то упало. Гравий под окном был вытоптан, и на нем отчетливо вырисовывались два больших следа от ботинок. Там же лежала записка, на которую был предусмотрительно положен небольшой камушек. Похолодевший юноша медленно наклонился и взял клочок бумаги.«Хочешь сыграть? Да – ищи под кроватью. Нет – выброси записку и забудь об этом», - прочел Саша надпись, начертанную по-детски корявым почерком.Именно поэтому Александр сейчас очень торопился. Предположим, что кому-то все же удалось обмануть сторожевого пса и проникнуть за ограду, возможно даже, что он смог подойти к дому, где и оставил послание. Все это возможно. Но он точно не мог войти в дом. Нет, это абсолютно исключено. Еще два года назад отец Саши установил сигнализацию в доме, как раз после того как в один из соседних домов проникли воры.Торопящийся, но медлящий из-за страха юноша переступил через порог. Прислушавшись и не обнаружив угрозы, он быстро захлопнул дверь и запер все замки. Бросив рюкзак прямо у входа, он побежал по коридору, затем через гостиную, после чего, миновав пятнадцать ступеней винтовой лестницы, он вдруг остановился. Подождал с минуту и, удостоверившись, что второй этаж тоже безопасен, направился к своей комнате. Он шел медленно, то и дело поглядывая на чулан слева от себя. Наконец он вошел в комнату. Присутствия кого-либо парень не заметил и поэтому направился к кровати. Он молился, чтобы там ничего не оказалось, но любопытство пожирало его, даже несмотря на то, что, взяв записку, он согласится на игру. Но, тем не менее, дрожащий юноша уже встал на колени и заглянул под кровать. Он готов был отдать все на свете, лишь бы не найти ничего кроме потерявшихся давным-давно носков и всякого мусора. Под кроватью, в пыли, цинично наплевав на все его мольбы, лежала сложенная пополам записка. Из той же клетчатой, изрядно помятой бумаги. Юноша ужаснулся.- Он был в доме… Он был в моем доме. Он и сейчас может быть здесь… - тихо, с замирающим от ужаса сердцем, прошептал Саша.Парень резко поднялся, подбежал к двери и захлопнул ее, после чего вернулся к кровати и сел, уставившись на записку. Он сверлил ее взглядом, будто хотел испепелить силой мысли, но чертова бумажка так и лежала в его ладони, будто посмеиваясь над пареньком. Саша медленно развернул бумажку и прочел все тот же корявый почерк: «Зря ты согласился играть, я буду потешаться, ты будешь страдать. В воду смело кувыркнись, но в крови не захлебнись».Теперь Саша узнал эту игру. Еще ребенком он играл в нее с друзьями. Игру они звали «Детектив», и суть ее была в том, что ведущий дает игрокам одну записку, текст которой содержит подсказку для нахождения следующей, и так далее. После того, как все тайны раскрыты и записки собраны, игроки приходили к месту, где был спрятан приз. Только теперь игра потеряла свою детскую невинность, и веселья она не доставляла, по крайней мере, игроку, то есть Саше. Психопат осквернил ее, сделав жестокой и кровавой в угоду собственному безумию.Саше не понадобилось много времени, чтобы понять подсказку из записки.Он соскочил с кровати и помчался вниз. Выбежав из дома, он направился вдоль стены, точно тем же путем, каким ходил утром. За углом, как раз под окном парня, располагался бассейн, который собирались накрывать на зиму со дня на день. Не успев приблизиться к бассейну, Саша остановился. В мутной воде, поверхность которой была покрыта желтыми листьями, плавало тело Лорда, а вокруг него увеличивалось темно-красное пятно. Парень не мог поверить своим глазам, уже намокшим от слез. Ему хотелось кричать от злости, мысли его путались, в голове был туман. Сделав над собой усилие, Саша вернул ясность мысли. Сейчас он по настоящему осознал, в какой опасности находится. Он больше не мог наблюдать эту ужасную картину и отвел взгляд, который тут же за что-то зацепился. На поручне бассейна, приклеенная к нему на скотч, колыхалась на ветру очередная записка. Парень подбежал, стараясь не смотреть в бассейн, и сорвал ее. Он принялся обдумывать план, который поможет ему выбраться. После раздумий он пришел к выводу, что его единственным спасением был телефон. Дом был обнесен трехметровым забором, перелезть через который не представлялось возможным, а ворота были обмотаны ржавой, но крепкой цепью, которой раньше там не было. Он в ловушке, которой стал его собственный дом.Саша побежал в дом. Закрыв дверь, он подошел к телефону, все еще сжимая записку в руке, и набрал номер матери. Вместо гудков он услышал протяжный, не прекращающийся писк. А потом в трубке что-то щелкнуло, и раздался голос.- Я не выпущу тебя отсюда, парень. Играй, или я убью тебя прямо сейчас, – голос был неестественно низким и каким-то электронным. После недолгой паузы трубку повесили.Ошарашенный и лишенный последнего шанса на спасение, Саша развернул очередную записку, в которой было написано: «Если слеп ты в темноте, вымой кровь из-под ногтей».Загадки становились все сложнее, особенно для того, чей разум скован страхом. Саша стоял и пытался понять, куда ему идти теперь, как вдруг свет во всем доме погас. На улице уже стемнело, так что парень стоял в абсолютной темноте, где ни зги не видно. Теперь он понял подсказку и на ощупь двинулся к ванной. Он шел, держась за стены, восстанавливая в воображении план дома. Дойдя до нужной двери, он осторожно шагнул внутрь. «Вымой кровь из-под ногтей…» – подумал он. Саша добрался до раковины и, не придумав ничего лучше, включил воду и стал мыть руки. Ничего не происходило. Тогда он решил, что не стоит так буквально понимать подсказки больного парня и стал шарить руками. В шкафчике над раковиной он нашел фонарик, которого, конечно же, там ранее никто не держал. Вокруг было так темно и так тихо, что Саше стало казаться, будто кто-то притаился неподалеку и готовится к атаке. Дрожащими руками он схватил фонарь, включил его и начал освещать все вокруг себя.В помещении, выполненном из белого кафеля, ярким пятном выделялась ванна, измазанная в крови. Кровь неаккуратными, жирными мазками была на стенах, полу и даже на потолке. Из самой же ванны, свесившись, выглядывала окровавленная рука, средний и указательный пальцы которой держали записку. Эта ужасная картина заставила Александра вздрогнуть. Он осторожно, стараясь не поскользнуться на крови, направился к ванне, держа фонарь перед собой. С каждым шагом фонарь освещал все большую площадь ванны и того, кто в ней находится. В луже собственной крови (отверстие в ванной заткнули) и перерезанным от уха до уха горлом, лежал Кирилл. Он все-таки пришел, как и обещал. Лучше бы он не сдержал обещание. Рука Саши тут же взметнулась ко рту, остановив вопль ужаса и вместе с ним завтрак, подступавший к горлу. Ему не доводилось видеть ранее ничего омерзительнее и кошмарнее этого. С полминуты он смотрел на замученного друга, не понимая, как человек может сотворить такое с другим человеком. Саша понимал, что если продолжит смотреть на это зверство, то просто-напросто рухнет без чувств. Тут же он будто опомнился, выхватил из руки Кирилла записку, которая, будучи склеенной с пальцами кровью, оторвалась от них с неприятным звуком, и выбежал из ванной сломя голову.Сашу трясло, будто лист на сильном ветру. Он забился в угол большой гостиной, прижав колени к груди, и развернул записку, поминутно судорожно оглядывая темное помещение. Он собрался прочесть послание, но краем глаза заметил слева от себя фигуру, сидевшую точно как он, обхватив колени руками. Он резко направил луч фонаря на силуэт и коротко вскрикнул, а потом рассмеялся (конечно же, лишь в мыслях, чтобы не выдать свое местоположение), увидев, что это фарфоровая фигурка кота в метр высотой. Такими фигурками был уставлен весь дом, так как мать Александра питала к котам слабость, но аллергия на шерсть и неприязнь к лысым животным полностью лишили ее возможности завести питомца.Он вернулся к чтению окровавленной записки, чернила на которой были еле видны: «Пора заканчивать веселье, подохни в темном подземелье».Ну нет, такой исход Александра не устраивал. Он встал и медленно пошел вдоль стены, вздрагивая от завываний ветра на улице. Дойдя до входной двери, он попытался ее отворить, но ничего не удалось. Кто-то закрыл дверь снаружи. Тогда он ускоренным шагом двинулся к телефону. В трубке была полнейшая тишина. Решетки на окнах так же не позволяли парню покинуть злосчастный дом. Саша находился в безысходном положении. Записка была последней, парень понял, что она требует, чтобы он спустился в подвал, а еще он вспомнил, что согласно игре «Детектив», в которую он играл в детстве, последняя записка должна привести игрока к призу, но он решительно не хотел знать, что за «приз» ждет его в подвале. Раздумья Александра оборвал глухой стук в дверь за спиной, заставивший его подпрыгнуть чуть не до потолка. Стук вновь повторился, казалось, будто дверь пинают тяжелым сапогом. Затем в двери что-то щелкнуло: открылся один из трех замков. Юноша не стал дожидаться, когда отворятся другие два и помчался по широкому коридору к лестнице. Он вдруг осознал, что может попасть на улицу через балкон второго этажа. Прыгать высоковато, но он надеялся, что газон смягчит падение и поможет ему не переломать все кости.Саша, запыхавшись, добрался до лестницы, в одну секунду взлетел по ней и побежал, спотыкаясь и стараясь удержаться на ногах, к балкону.И вот, загнанный в угол юноша сидит на парапете балкона, свесив ноги, и прикидывает, удастся ли ему допрыгнуть до газона. Но времени у него не так много, кажется, он уже слышит шаги преследователя, поэтому, громко выдохнув, сигает вниз.До газона он допрыгнул, но, приземлившись, подвернул правую ногу.- Привет, попрыгун, – услышал Саша насмешливый голос за спиной.Маньяк знал, что все это произойдет. Поэтому, немного попугав парня и услышав удалявшиеся шаги за дверью, он просто взял камень, как и Саша утром, и стал терпеливо дожидаться. Маньяк направился к юноше, который встав на четвереньки, пытался сбежать. Без особых усилий он догнал Александра и с размаха опустил камень на его затылок. Парень припал к земле, а маньяк продолжить опускать камень, пока Саша не перестал дергаться.Трудно представить, что чувствовали родители Александра, войдя в дом двенадцатью часами позже. Его мать упала в обморок, и ее отправили в их с мужем спальню. Отец Саши тем временем вместе с двумя полицейскими собирался посмотреть записи с наружных камер наблюдения, которые появились в доме в то же время, что и сигнализация. Однако все записи были удалены, а на экране появилась надпись: «Раунд 2. Подвал».Спустившись в подвал, они обнаружили окровавленное тело Саши, а во рту у него была записка.

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