Голос

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sedaya Mara Просмотров: 75 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:41 by

Алекс лежал на спине, крепко прикрученный к столу. Его мозг лежал рядом, в отдельном блюде, опутанный светящейся сеткой, но это совершенно не мешало Алексу осознавать происходящее. Приподняв лишенную крышки черепа голову, он увидел Олесю. Она, расширив глаза от возбуждения, пристраивала над его вскрытой брюшиной аппарат, больше всего похожий на миксер. Она щелкнула тумблером, лопасти аппарата завращались, и это пугающее сходство только усилилось. С помощью рычага, она опустила «миксер» и Алекс увидел, как его перемолотые в кашу внутренности с чавканьем втягиваются в колбу в верхней части аппарата. Он все еще был жив, но боли не чувствовал. Он, кажется, был в ужасе, он должен был быть в ужасе, но лишь отстраненно отметил, что Олеся недовольна результатом. Женщина снова щелкнула тумблером, но машина не остановилась и продолжила методично вычищать его внутренности. Тогда Олеся попыталась поднять аппарат вверх, но рычаг заело. На ее лице отобразилась паника, которая передалась и Алексу. Удивительно, но он действительно сейчас был обеспокоен тем, что что-то идет не по плану. Алекс попытался отползти, но ремни держали его крепко, а к чавкающему звуку добавились неприятный скрежет и вибрация, которую мужчина чувствовал даже оставшейся частью затылка. Он понял - «миксер» добрался до позвоночника. Алекс в последний раз дернулся всем телом и — проснулся.Он лежал в мокрой от пота постели, сердце колотилось, а голова была тяжелой, будто мозг залили чугуном. Алекса мутило. Часы на мобильном сообщали, что до срабатывания будильника осталось восемь минут.- Хи-хи, - сказал голос в голове Алекса. - Это было бы можно воплотить наяву. Хочешь?Мужчина давно уже перестал реагировать на такие реплики. У него не было на это сил. Когда ты висишь над пропастью на кончиках пальцев, безответственно тратиться даже на ругань.- Как же с тобой скучно. Давай захватим мир?Алекс сполз с кровати и так же молча поплелся в ванную. Зеркало над ванной было покрыто сеткой трещин, расходящихся от середины, поэтому бриться пришлось почти вслепую. Покупка нового зеркала требовала лишних действий, а на них тоже нельзя было тратить силы. Конечно, то же можно было сказать и про бритье, но это было совсем другое. Бритье, приведение себя в порядок, приготовление завтрака — все это был необходимый ритуал. Этот ритуал существовал до голоса и отказаться хоть от одного пункта значило бы сдать позицию, стратегически важный рубеж. Алекс невольно усмехнулся: военная терминология незаметно вкралась в его мысли и пропитала каждое действие. Его жизнь превратилась в бесконечную, изматывающую военную кампанию. В осаду, где он оказался в полном одиночестве, без малейшей надежды на помощь из вне.- Ой. Хи-хи.Рука внезапно дрогнула, в раковину закапала кровь. Такие проделки были у голоса в ходу: дождавшись, когда Алекс отвлечется, он перехватывал управление телом и мелко пакостил. Но сегодня голос не получил своего, вместо того, чтобы огорчиться, Алекс усмехнулся еще шире и спокойно заклеил мелкий порез салфеткой. Ранка была совсем пустяковая, а у мужчины откуда-то появилась уверенность, что сегодня он найдет выход.* * *- Ну да, как же. Молоток в его руке описал широкую дугу и ударил Славика сбоку в голову. С хрустом молоток вошел в череп и вырвался из руки Алекса. Славик завалился на бок, будто манекен со стеклянными глазами и, перевалившись через перила, исчез из поля зрения.- Хи-хи.Алекс моргнул. Славик по-прежнему стоял перед ним и продолжал нести чушь. Алекс моргнул еще раз.Молоток в его руке описал широкую дугу и ударил Славика сбоку в голову. Он не пробил череп, спружинил от головы, но остался у Алекса в руке и, кажется, лег в ладони даже как-то уверенней. Славик схватился за голову, присел и сначала как-то очень жалобно заныл, а потом начал реветь в полный голос. Как плачет ребенок, которого в песочнице ударили по голове лопаткой.- Ох. Ты что? - Его голос звучал растерянно и, пожалуй, немного испуганно.Это воодушевило Алекса. Он подумал, не треснуть ли Славика еще раз, например, по руке, но не стал. На его рев уже сбегалась охрана, Алексу было, кем заняться. Обернувшись, он хрустнул шеей, как делают в старых американских боевиках, скроил самую свирепую физиономию и пошел им навстречу.- Ой-ой-ой…Голос опасно перегнулся через перила и оглядел царившую внизу суету. Две машины скорой, одна — полиции и еще три неизвестно чьи — столпились у входа. Может, местное руководство, а может, тоже полиция. Четверо крутились вокруг тела Алекса. Он упал вниз неудачно, зацепив край бассейна, и ударом ему почти оторвало левую ногу. Нога за что-то зацепилась, так, что он практически висел вниз головой. Головой, которая не выдержала удара о плитку. Словом, зрелище было весьма неприглядное.Человек — удивительно непрочная конструкция. Остальные бинтовали и опрашивали охрану и других рабочих. Из них, похоже, серьезно никто не пострадал. Даже Славик.Голос наклонил голову.- Слааавик! Иди сюда… Давай захватим мир?!

Ключевые слова: Сущность мистические существа смерть авторская история

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