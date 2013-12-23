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Страшилки

Безлик (страшилка)

Примечание: источником вдохновения для меня послужили работы пользователя под ником Lord of Nightmares.

Вот и история:

Был очень поздний вечер. Весь день шёл проливной дождь. Настроение почему-то было какое-то угрюмое. Хоть и была пятница, завтра не надо в школу, но чувство какого-то странного одиночества не покидало меня. Хоть моя подруга и собралась зайти ко мне, чтобы по рассказывать друг другу страшилки.

Я сидел в своём комнате при одном ночнике, а по телику показывали Крик 3. Кстати, я любил фильмы ужасов.

Подруга опаздывала, хоть это и было свойственно для неё, я почему беспокоилась о чём. Правда о чём, я не знаю.

Резко зазвонил телефон. Он лежал на столе. Я увидела, что это подруга звонит, и взяла трубку.

Немного подержав трубку у уха и ничего не услышав, я сказала:

– Алло?

Но, на удивление мне ответила не подруга, а нечто другое.

– Ты, девочка…

– Это кто! – буквально провопила я услышав этот тихий, зловещий голос.

– Я, твоя смерть… Я приду к тебе. Я тебя убью.

– Вы кто? – сказала я напуганным голосом.

Я быстро сбросила трубку. Я была до жути напугана. Ведь почему моя подруга будет меня так пугать?
Немного подрожа от страха, я решила перезвонить подруге, а желательно разобраться, что это было.
– Аня, алло! – сказала я тогда, когда позвонила подруге.
– Привет, Маша, я уже еду! – сказала мне в ответ подруга. – Я уже свернула на твою улицу!
Я сидела в тихом шоке, ведь кто и за чем мог мне звонить, а ещё и с номера Ани?
Резко за окном прогремела молния, и я увидела, как там вырисовался тёмный, еле видный
силуэт. Он стоял далеко, через пару домов через дорогу. Но, он начал стремительно приближаться.
Вскоре я уже смогла разглядеть его. Я была так напугана, что не могла даже пошевелиться. Там, за забором стоял человек, правда без лица. Был только неаккуратный прорез на месте рта…

Он улыбнулся… Но в этот момент появилась машина родителей подруги, а человек… Он просто испарился… Но тихо прошептал: "Безлик…"
Это был тот же самый голос, что позвонил мне по телефону.
Я послышала, как подруга громко стучится в дверь.
Я побежала открывать, только осторожно спросила:
– Кто там?
– Маша, чего ты спрашиваешь? – немного раздражённо спросила подруга.
Я открыла и… За дверью стоял он, тот человек. Он лишь улыбнулся, и тогда я потеряла сознание…
Вскоре я проснулась. Правда… то место, где я проснулась, был лес. Именно тот лес, который был не так далеко от моего дома. Я попробовала встать, но…
Я была почти полностью сожрана этой тварью! Я почувствовала не выносимою боль, ведь ноги были почти съедены, живот выпотрошен, а руки отгрызены, только шея и голова были целы.
А рядом стоял он, а когда он топором разнёс в кашу моё лицо, я больше ничего не видела.

Автор - 2773985.
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Новость отредактировал Estellan - 7-08-2021, 21:56
7-08-2021, 21:56 by Prochor AlexeevПросмотров: 127Комментарии: 4
-4

Ключевые слова: Подруга силуэт вечер существо

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 09:14
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 123
Комментариев: 6 584
Спасибо рассмешили, голова и шея ещё чувствуют боль smeh
Живучая дивчина, возможно и звать Жюстиной)
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 16:15
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 290
Задолбали байки из пионерского лагеря для 5-ти летних. Поскорее бы учебный год начался, надоело всю эту трехомудию читать. Раздел хотя бы какой создали рядом с дурдомом. Всё обычный фотошоп, автор присылайте нормальную историю, а не старье.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Estellan
Вчера, 16:48
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2134|0)
Публикаций: 246
Комментариев: 2 846
Kreisleiter13
Спокойствие, только спокойствие.(с)
Утешьтесь тем, что у вас есть выбор, читать их или нет.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#4 написал: Kreisleiter13
Вчера, 16:53
0
Онлайн
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 290
Цитата: Estellan
Kreisleiter13
Спокойствие, только спокойствие.(с)
Утешьтесь тем, что у вас есть выбор, читать их или нет.

Держимся из последних сил, от сего автора уже начитались такого, что ежики у меня в саду начали здороваться средь бела дня. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
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