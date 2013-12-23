Безлик (страшилка)

Новость отредактировал Estellan - 7-08-2021, 21:56

Prochor Alexeev Просмотров: 127 Комментарии: 4 -4 7-08-2021, 21:56 by

Примечание: источником вдохновения для меня послужили работы пользователя под ником Lord of Nightmares.Вот и история:Был очень поздний вечер. Весь день шёл проливной дождь. Настроение почему-то было какое-то угрюмое. Хоть и была пятница, завтра не надо в школу, но чувство какого-то странного одиночества не покидало меня. Хоть моя подруга и собралась зайти ко мне, чтобы по рассказывать друг другу страшилки.Я сидел в своём комнате при одном ночнике, а по телику показывали Крик 3. Кстати, я любил фильмы ужасов.Подруга опаздывала, хоть это и было свойственно для неё, я почему беспокоилась о чём. Правда о чём, я не знаю.Резко зазвонил телефон. Он лежал на столе. Я увидела, что это подруга звонит, и взяла трубку.Немного подержав трубку у уха и ничего не услышав, я сказала:– Алло?Но, на удивление мне ответила не подруга, а нечто другое.– Ты, девочка…– Это кто! – буквально провопила я услышав этот тихий, зловещий голос.– Я, твоя смерть… Я приду к тебе. Я тебя убью.– Вы кто? – сказала я напуганным голосом.Я быстро сбросила трубку. Я была до жути напугана. Ведь почему моя подруга будет меня так пугать?Немного подрожа от страха, я решила перезвонить подруге, а желательно разобраться, что это было.– Аня, алло! – сказала я тогда, когда позвонила подруге.– Привет, Маша, я уже еду! – сказала мне в ответ подруга. – Я уже свернула на твою улицу!Я сидела в тихом шоке, ведь кто и за чем мог мне звонить, а ещё и с номера Ани?Резко за окном прогремела молния, и я увидела, как там вырисовался тёмный, еле видныйсилуэт. Он стоял далеко, через пару домов через дорогу. Но, он начал стремительно приближаться.Вскоре я уже смогла разглядеть его. Я была так напугана, что не могла даже пошевелиться. Там, за забором стоял человек, правда без лица. Был только неаккуратный прорез на месте рта…Он улыбнулся… Но в этот момент появилась машина родителей подруги, а человек… Он просто испарился… Но тихо прошептал: "Безлик…"Это был тот же самый голос, что позвонил мне по телефону.Я послышала, как подруга громко стучится в дверь.Я побежала открывать, только осторожно спросила:– Кто там?– Маша, чего ты спрашиваешь? – немного раздражённо спросила подруга.Я открыла и… За дверью стоял он, тот человек. Он лишь улыбнулся, и тогда я потеряла сознание…Вскоре я проснулась. Правда… то место, где я проснулась, был лес. Именно тот лес, который был не так далеко от моего дома. Я попробовала встать, но…Я была почти полностью сожрана этой тварью! Я почувствовала не выносимою боль, ведь ноги были почти съедены, живот выпотрошен, а руки отгрызены, только шея и голова были целы.А рядом стоял он, а когда он топором разнёс в кашу моё лицо, я больше ничего не видела.Автор - 2773985.

Ключевые слова: Подруга силуэт вечер существо

Другие, подобные истории: