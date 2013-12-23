Безлик (страшилка)Примечание: источником вдохновения для меня послужили работы пользователя под ником Lord of Nightmares.
Вот и история:
Был очень поздний вечер. Весь день шёл проливной дождь. Настроение почему-то было какое-то угрюмое. Хоть и была пятница, завтра не надо в школу, но чувство какого-то странного одиночества не покидало меня. Хоть моя подруга и собралась зайти ко мне, чтобы по рассказывать друг другу страшилки.
Я сидел в своём комнате при одном ночнике, а по телику показывали Крик 3. Кстати, я любил фильмы ужасов.
Подруга опаздывала, хоть это и было свойственно для неё, я почему беспокоилась о чём. Правда о чём, я не знаю.
Резко зазвонил телефон. Он лежал на столе. Я увидела, что это подруга звонит, и взяла трубку.
Немного подержав трубку у уха и ничего не услышав, я сказала:
– Алло?
Но, на удивление мне ответила не подруга, а нечто другое.
– Ты, девочка…
– Это кто! – буквально провопила я услышав этот тихий, зловещий голос.
– Я, твоя смерть… Я приду к тебе. Я тебя убью.
– Вы кто? – сказала я напуганным голосом.
Я быстро сбросила трубку. Я была до жути напугана. Ведь почему моя подруга будет меня так пугать?
Немного подрожа от страха, я решила перезвонить подруге, а желательно разобраться, что это было.
– Аня, алло! – сказала я тогда, когда позвонила подруге.
– Привет, Маша, я уже еду! – сказала мне в ответ подруга. – Я уже свернула на твою улицу!
Я сидела в тихом шоке, ведь кто и за чем мог мне звонить, а ещё и с номера Ани?
Резко за окном прогремела молния, и я увидела, как там вырисовался тёмный, еле видный
силуэт. Он стоял далеко, через пару домов через дорогу. Но, он начал стремительно приближаться.
Вскоре я уже смогла разглядеть его. Я была так напугана, что не могла даже пошевелиться. Там, за забором стоял человек, правда без лица. Был только неаккуратный прорез на месте рта…
Он улыбнулся… Но в этот момент появилась машина родителей подруги, а человек… Он просто испарился… Но тихо прошептал: "Безлик…"
Это был тот же самый голос, что позвонил мне по телефону.
Я послышала, как подруга громко стучится в дверь.
Я побежала открывать, только осторожно спросила:
– Кто там?
– Маша, чего ты спрашиваешь? – немного раздражённо спросила подруга.
Я открыла и… За дверью стоял он, тот человек. Он лишь улыбнулся, и тогда я потеряла сознание…
Вскоре я проснулась. Правда… то место, где я проснулась, был лес. Именно тот лес, который был не так далеко от моего дома. Я попробовала встать, но…
Я была почти полностью сожрана этой тварью! Я почувствовала не выносимою боль, ведь ноги были почти съедены, живот выпотрошен, а руки отгрызены, только шея и голова были целы.
А рядом стоял он, а когда он топором разнёс в кашу моё лицо, я больше ничего не видела.
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Новость отредактировал Estellan - 7-08-2021, 21:56
7-08-2021, 21:56 by Prochor AlexeevПросмотров: 127Комментарии: 4
Ключевые слова: Подруга силуэт вечер существо