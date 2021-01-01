Мои страхи

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:26 by

Дети - об этом много сказано - на какое-то время сохраняют способность видеть происходящее в тонких мирах. Вот, из самого простого. Вспоминаю историю моего отца, который, когда ложился маленьким спать, смотрел на медведя-неваляшку на подоконнике, а тот в темноте, на фоне окна, начинал сам по себе раскачиваться. Еще, когда уже я был ребенком, меня преследовал один образ - будто по улицам ночного города ходит странное существо, огромного роста, вроде йети, только с более человеческими чертами, длинные руки, гигантские плечи и лик такой страшный, что его даже описать нельзя - только почувствовать, увидеть внутренним зрением. И будто это чудовище идет и выискивает одиноких прохожих. А найдя, не то чтобы съедает или истязает, а опять-таки - совершает с ними нечто кошмарное, неподдающееся осмысленному описанию. Может быть, забирает с собой в иной мир, откуда явилось само?Мне восемнадцать лет. Давно прошли детские кошмары. Однажды я сильно отравился каким-то испорченным продуктом. Меня беспрерывно рвало, температура зашкаливала за тридцать девять, на третий день я начал бредить, наверное, от жара и обезвоживания. Знаете, что такое настоящий бред? Я просыпаюсь утром, вроде бы осознаю, что болен, что отравился и лежу на диване, в нашей квартире, а за стеной спят родители. Уже утро, светло, жизнь шумят за окном, а я нахожусь в полной уверенности, что чудовища с ночи все еще не покинули улицы города, они как-то, скрыто от людских глаз прокладывают маршрут к нашему дому, с минуту на минуту зайдут в квартиру, найдут меня... Не знаю, может быть, это было приближение смерти, и если бы я умер - то, может быть, смерть и оказалась бы визитом этих существ?.. Вряд ли, конечно. Все-таки я лежал не в реанимации, а дома, хотя отравился тогда ужасно.Еще один образ из детства, или из отрочества. В нашей школе, в кабинете труда, стояли два сделанных какими-то юными техниками робота. Сейчас не помню точно, каково было их происхождение, изготовили ли их в нашей школе или принесли откуда-то. Стояли они там еще с восьмидесятых годов, пылились - символ наивного поколения советских детей на фоне развратных девяностых, с разноцветными лосинами вместо белых фартучков, с жвачкой, запахом сигарет и еще чего-то странного в школьном туалете. Роботы как роботы, из дерева и жести, с глазами из стекла, с антеннами на головах. Но с какого-то момента эти роботы стали являться мне в кошмарах. Будто я бегаю ночью по пустой школе, а они преследуют меня, неуклюже ковыляя по коридорам. Знаете, во сне мне было очень страшно. Затем страх перешел и в явь. На последних уроках во вторую смену я с тревогой вглядывался в темный тупик коридора: там, в самом конце, была дверь кабинета труда для мальчиков. К счастью, после развала Союза занятий у нас там больше не было. А потом и роботов этих куда-то дели, я думаю, просто выбросили. А потом и я перешел из школы в лицей. Но и сейчас, очень редко, я вижу во сне стеклянные глаза, хотя роботы давно уже перестали за мной гоняться.

Ключевые слова: Сны существа видение авторская история

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