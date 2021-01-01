Мама, не плачь..

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:56

greggrim Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:56 by

Яна гладит маму по волосам, они длинные с рыжеватым оттенком и чуть вьются на кончиках, значит пора стричь. У мамы темные мешки под глазами - следствие приёма успокоительных и снотворного. Нижняя губа мамы поджата, будто она обижена на кого-то и не хочет с ним разговаривать. Мама спит беспокойно, то и дело подтягивая под себя одеяло, а Яна стоит и гладит ее по волосам. Мама, не плачь..Утром мама уходит. Ещё рано, но маме будто хочется бежать от Яны или от дома. Яна просит её не уходить, плачет, хватает за руку, но мама уходит все равно. Может назло, а может действительно она опаздывает на работу. Яна остаётся дома одна, ей скучно, она берет с книжной полки книгу, перелистывает несколько страниц, слегка остановившись там, где есть картинки, но ей быстро надоедает, и она бросает их на диван, на пол, на ковёр - лишь бы не возвращать на место.С посудой тоже безобразие: чашки, ложки и ножи должны лежать по-другому. Яна так хочет. Ведь если Яна не поможет маме, то кто.Яна не трогает иконы, мама их очень уважает и Яна тоже, она их только разворачивает наоборот, чтобы они не оглядывали комнату суровыми, отнюдь не нарисованными взглядами. Ещё Яна Любит свечи, мама их часто зажигает перед иконами, а Яна задувает, такая у них интересная игра.Так проходит день, стрелка настенных часов указывает на 17:45 и мама заходит домой и начинает убирать книги на место, расставлять посуду по полкам и разворачивать иконы. Тихонько напевая «баю-баюшки-баю», она зажигает свечу, а Яна радостно подбегает к ней и задувает ее. Мама снова начинает плакать. “Мама, не плачь”, ведь Яна всегда с тобой, она всего лишь ребёнок и умерла две недели назад, так и оставшись лежать в своей детской кроватке, задохнувшись от угарного газа сломанной колонки на кухне, в 17:43, за две минуты до того, как пришла мама.Автор: Ночной сказочник.

Ключевые слова: Мама смерть призрак иконы свечи ребенок

Другие, подобные истории: