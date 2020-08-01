Встреча с мертвыми

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 14:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 66 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:07 by

У нас в городе есть старое и на тот момент заброшенное кладбище. Как-то раз я с другом решил пройти через него, чтобы сэкономить время, так как уже стемнело и обходить надо было прилично (стоит оно между городом и обрывом перед рекой).Мы залезли в дыру в заборе, и ощущение сразу же охватило интересное. Ну это и понятно: ночь, кладбище. Сразу думки всякие посещают. Дойдя где-то до середины погоста, друг говорит, что знает, где лежат два брата-моряка. Говорит, мол, давай зайдем. Я отказался, сказал, что буду ждать его у мортуария (это ритуальное строение на территории кладбища, от которого ведет дорога к входу-выходу).Отсюда началось самое интересное. Придя к мортуарию, я закурил и стал ждать друга. Тут стали появляться какие-то люди. Не помню уже какие были у меня ощущения, но меня это почему-то как-то не смутило. Их становилось больше, и постепенно поднимался шум и гудеж, как при "гулянке".Напомню, что уже была ночь. Я стал краем уха слышать, как речь зашла обо мне. Причем явно недружелюбно. Чувствую, что, вроде, хотят до меня докопаться. Подозрение, конечно, появилось, но я стоял, типа, не слышу, тем более друга надо было дождаться.Тут ко мне подходит маленькая девочка (опять же, ночь и погост меня в тот момент не смущали) и говорит, что иди, мол, отсюда, не ищи на свой зад приключений. А я уже и рад бы свалить, но чувство гордости не позволяет.Она мне опять что-то подобное говорит и потом сообщает, что друг мой уходит, и мне лучше с ним иди. Я оглянулся и вижу: друган мой идет в сторону ворот, ну и я двинул за ним. Через секунд 20 поравнялись с ним. Смотрю на него, а он сквозь зубы мне говорит: "Пошли отсюда быстрей."И вот мы идем, а сзади слышен "гудеж" тех людей. Только перешагиваем через выход с кладбища, как вдруг все исчезает и замолкает в одно мгновенье. Мы с другом встретились взглядами, и оба без слов стали осознавать что это было...А вот что было с моим другом. Пока я стоял и его ждал, он пришел к могиле морячков. Почему-то его тоже не удивило, что морячки стояли рядом с могилой и стали с ним говорить. Детали "базара" уже не вспомнить, но суть в том, что один на него в открытую "наезжал", чуть ли не до драки, а другой заступался. Тот, что был агрессивно настроен, говорил (в общих чертах), что мы задолбали тут ходить туда-сюда тогда как они тут "парятся".Когда я ему рассказал, что было со мной, а друг - что было с ним, мы сопоставили, что были в разных частях кладбища, и состояние всего увиденного не вызывало у нас удивления. И как это все исчезло, едва мы переступили за ворота. И от этого мы, мягко говоря, обалдели.Спустя время мы уже осознанно решили провести эксперимент. Пришли ночью к морячкам, посидели, поприслушивались. Ничего. Потом просто помянули и поставили им на могилу бутылку водки.Может тогда так звезды сошлись или еще что, но тогда мы, похоже, видели тех, кто не ушел в мир иной и, как говорил морячок, теперь они "парятся" на кладбище и не могут выйти за его пределы, озлобленные на всех.Иногда, вспоминая эту историю, я задумываюсь, что бы могло быть, останься я там. Если бы не та девочка... Могли бы они вообще что-нибудь нам сделать?Автор - Алексей.

Ключевые слова: Кладбище мортуарий шум гудёж ночь девочка морячки

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