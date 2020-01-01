Человек умер, а проблемы остались...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:40

Причина: Изменен раздел.

Pifagor Просмотров: 49 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:40 by

Наступило лето. К бабушкам и дедушкам приезжают внуки с городов в сёла, чтобы отдохнуть от городской суеты. Косте было 15 лет, как он приехал на каникулы к своей бабушке. У него было много друзей в селе. Бабушка Кости живёт в "Макеевке" уже давно. Когда-то это село было большим посёлком. Завод, на котором работали люди, ушёл в огромный убыток, и вскоре его разрушили. Вся молодёжь переехала в город, а пенсионеры остались доживать свои года здесь. Костя приезжал сюда на всё лето, тут и фрукты, и ягоды - ему тут нравилось.Как-то раз Костя катался на качелях во дворе, и к нему подошла компания друзей. Паша, Соня и Ксюша предложили ему пойти поиграть в футбол. Мальчик с радостью согласился, самому скучно было. Подростки сразу приняли мальчика к себе в группу, он часто с ними ходил на рыбалку, играл в мяч, строил шалаши и т.д. Вскоре самым лучшим другом Кости стал Паша, он во всём ему помогал.Друзья сделали себе на окраине села маленький лагерь. Там они проводили свободное время, жарили мясо, играли в разные настольные игры. Всё бы ничего, если бы как-то раз Соня не поинтересовалась одной очень страшной постройкой. Рядом с их лагерем был старый заброшенный дом. Его все видели, но как-то боялись к нему даже подходить. Дом был мрачный, весь заросший, да и вокруг него вечно бегали собаки. Девочка Соня очень любит читать всякие страшилки, увлекается мистикой, и она всегда хотела доказать, что потусторонний мир существует. Никто, конечно, ей не верил, но это её не очень останавливало. И как-то раз она предложила сходить в тот заброшенный дом своим друзьям. Так как Ксюша бы её лучшая подруга, она сразу же согласилась, а мальчики струсили. Костя пошёл к своей бабушке и расспросил у неё всё об этом доме. Бабушка сказала, что в этом доме жил старый дед, он когда-то работал на заводе инженером. Он был какой-то странный. Всегда ходил в чёрной рубашке и чёрных брюках, как на траур. Умер 2 года назад. У него было много собак, он их любил, друзей у него не было, дед был отшельник. Костя пошёл и рассказал это всё свои друзьям. Соня ещё больше захотела туда пойти, а вот Паша как-то побаивался, но старался этого не показывать. Прошёл день, два, и София говорит:- Нет, я так больше не могу! Нам надо туда сходить, я хочу узнать, чем занимался этот дед на самом деле, тут явно что-то не чисто.Костя тоже был не против, а вот Ксюшу переманил на свою сторону Паша и сказал не идти. Соня ждать не могла и предложила Косте пойти вдвоём, тот в свою очередь согласился. На следующий день мальчик с девочкой пошли посмотреть, что на самом деле творилось в том доме. Возле старого заброшенного здания вечно бегали собаки, они не подпускали никого ближе, чем на 10 метров к дому. Костя сказал:- Слушай, тебе не кажется странным, что эти собаки вечно ходят возле этого дома. Мне кажется, что их тут кто-то кормит, они бы не сидели тут, если бы были голодными.Соня задумалась и сказала:- Так надо этих собак каким-то чудесным образом отвлечь, они нас так просто не пропустят.Костя позвонил Паше и сказал бежать к ним с большим куском мяса. То же самое сделала Соня, только позвонила Ксюше. Они мигом примчались, хоть и очень боялись, но интерес взял верх. Паша сказал:- Я отвлеку собак на себя, а вы быстро проберитесь в дом.- Понял! - сказал Костя.Павел взял два куска мяса, подошёл к дому и громко закричал, собаки увидели и побежали на него. Мальчик бежал к лагерю, там у них был домик на дереве, он вылез на него и оттуда скинул кусок мяса. Собаки были заняты на 30 минут. Паша позвонил Косте и сказал, что можно идти. Девочки с мальчиком побежали к дому. Дверей не было, окна тоже были выбиты, но всё настолько заросло, что сорняки заменили всё это.- Надо было брать садовые ножницы, - говорит Соня.- Сколько тебе нужно времени, чтобы сбегать домой и взять их? - спросил Костя.- Минут 20, минимум.- Очень долго, нам нужно за 30 минут справиться.Ксюша жила намного дальше, чем Соня, и помочь тоже ничем не могла. Они решили прийти на следующий раз, но уже более подготовленными. Паша кинул только один кусок мяса, второй остался на ещё одну попытку. Через час они собрались все в лагере и начали обсуждать дальнейшие действия.- Нужно взять лопату, садовые ножницы и какое-то оружие для самообороны, вдруг не успеешь задержать собак, - сказал Костя.- Я не собираюсь второй раз отвлекать собак, мне тоже интересно, что там творится, - сказал Паша.- Хорошо, пойдём все вместе, но не нужно привлекать лишнее внимание псов, - сказала Ксюша.- Может, есть какой-то другой путь к этому дому? - спросила Соня.- Точно! Можно пробраться через огород, который находится за домом, окна выбиты, так что пролезть через них, я думаю, не составит труда, - сказал Костя.На следующий день группа школьников хорошенько снарядились, взяла всё самое нужное. Паша даже спёр у деда охотничий нож, на всякий случай.- Если вдруг кто-то отстанет или нужна будет помощь, держим связь через телефон, - сказал Костя.Группа школьников быстро перебежала через огород и уже за минуту была у разбитого заросшего окна. Паша взял садовые ножницы и начал обрезать сорняки, ему помогал Костя с маленьким топориком. Справились они довольно быстро. Первая полезла Соня, за ней Паша, Ксюша и Костя. В доме было очень темно, ничего не было видно.- Слава богу, что я взял фонарик, - сказал Костя.Мальчик достал из рюкзака фонарик, включил и направил небольшой луч света на потолок. На потолке весела большая люстра из драгоценных камней.- Наш дедушка был небедный, - сказала Соня.- Мы сейчас, скорее всего, находимся в зале, - сказал Костя.Везде была паутина, пыль, некоторые опорные балки дома от долголетия упали. Находиться в здании было довольно опасно. Группа решила разделиться.- Соня ты идёшь с Пашей, а я пойду с Ксюшей, - сказал Костя.Костя с Ксюшей вышли в коридор и пошли на кухню. Кухня была большая. На столе был чайный сервис. Девочка решила посмотреть, что находится в шкафчиках. Она начала по очереди открывать их, и ничего особо интересного не увидела. И тут двери в кухню сами захлопнулись! Костя закричал от страха и попытался их выбить, но ничего не выходило, они остались взаперти. Тем временем Соня с Пашей шли по коридору, направляясь в спальню. Благо Паша нашёл ещё один фонарик у себя в рюкзаке. Когда они зашли в спальню они закричали от страха. Мальчик с девочкой увидели мёртвого человека на кровати, он был укутан в одеяло, и на шее была верёвка. Паша обнял Соню и сказал:- Тихо! Не надо кричать, а то привлечём внимание собак. Надо осмотреть труп, чтобы всё разузнать, - сказал Паша.Соня, дрожа, согласилась, и они подошли к трупу. Мужчина лет 30, были следи удушья. Мальчик дотронулся до тела человека, чтобы убедиться в том, что он мёртв. Паша дотронулся до его руки, мертвец схватил его за запястье одной рукой, нагнул его к себе и тихонько сказал: "Сейчас умрёт один любопытный мальчик". После достал нож из-под одеяла и ударил его ним в печень. София заорала! Девочка начала убегать, не смотря под ноги, она бежала со слезами на глазах. Когда она собиралась выпрыгнуть из окна, она услышала крик Кости и Ксюши, которые пытались выбраться из этого дурацкого дома. Соня, через свой страх и риск, побежала спасать друзей, она подошла к двери, которая захлопнулась и сказала:- Срочно нужно выбираться отсюда! Пашу убили!Костя от страха побелел. Мальчик взял свой топорик и начал бить по деревянной двери. Страх прибавил силы мальчику, и тот выбил дверь. Они мигом побежали к окну, но Ксюша споткнулась и упала головой об деревянную балку. Девочка потеряла сознание. Костя вернулся за ней, мальчик взял её на руки и побежал к окну. София уже вылезла и ждала Костю и Ксюшей. Мальчик услышал, что его кто-то преследует, он ускорился и через окно передал уже мёртвую Ксюшу Софии. Костя успел перелезть через окно, и, со слезами на глазах, они увидели, что Ксюша мертва. София вместе с Костей побежали сразу к бабушкам и дедушкам, те, в свою очередь, позвонили родителям и сказали, что дети очень напуганы, и нужно их забрать к себе. Костя был очень напуган, он боялся выйти из дома, но в его голове было только одна мысль - отомстить за своих друзей!Через неделю должны были приехать родители и забрать ребёнка в город, но мальчик поклялся, что закончит то, что начал. Костя позвонил Софии, и они встретились в лагере.- Семьи наших друзей обращались в полицию, те, в свою очередь, залезли в дом и ничего там не нашли, - сказала София.- Боже, куда мы вляпались?! Мы потеряли своих самых близких друзей! Мы должны, слышишь, мы должны отомстить за них! - сказал Костя.На следующий день Костя с Софией решили вновь отправиться в этот дом, они взяли кухонные ножи и то самое снаряжение. Проникли в дом, так же, как и в прошлый раз. У школьников присутствовал страх, но желание узнать, что тут творится на самом деле, превышало всю эту жуть.- Сейчас мы должны ещё раз пойти в спальню, я пойду первый, ты сразу за мной, только не отставай, - тихонько прошептал мальчик.- Хорошо, - сказала София.Они зашли в спальню, но трупа уже не оказалось. София увидела шкаф, открыв двери, она нечего не заподозрила, но отодвинув старую одежду, увидела потайной ход.- Костя иди сюда! Смотри, что я нашла, - сказала София.Они зашли в шкаф и увидели ступеньки, которые ведут вниз. Школьники спустились и увидели самый обычный погреб, в котором повесился человек! Софья закричала от страха и крикнула Косте:- Не подходи к нему! Паша уже подошёл.Костя посветил фонариком повешенному трупу в глаза и увидел, что они открыты! Глаза были красные, словно кровь. София увидела конверт с запиской на полу. Конверт уже пожелтел от старости.- Костя подойди сюда, смотри, тут конверт! Посвети, чтобы прочитать.Они открыли конверт, в конверте была записка.Я вижу, вы хотите знать всё, что тут происходило? Ну тогда читайте до конца, только вы уже не выберетесь из этого дома, НИКОГДА! Когда я был маленьким, мой папа всегда бил маму у меня на глазах, он любил выпить. Бил он просто так, в своё удовольствие, папа был больной человек. Мама пыталась всегда защищать меня от него, и всегда брала удар на себя. Вскоре после ещё одной драки, он её ударил по голове, и мама скончалась. Я поклялся, что отомщу за маму, но папа через месяц сам умер от алкоголя. Я пытался всякими способами отомстить за свою маму. Люди, которые работали на заводе и спрашивали за мою семью - были убиты мной. Я буду за неё мстить всегда, даже когда меня не будет в живых...- Он какой-то маньяк и параноик, мы знаем правду, нужно выбираться отсюда, и как можно быстрее! - сказала София.- Согласен, побежали.Ребята совсем забыли про то, что они уже никогда не выберутся из этого дома, если дочитают записку до конца...Школьники побежали по лестнице вверх, чтобы отрыть шкаф и выбраться, но шкаф был закрыт. Костя сказал:- Срочно достань мне из рюкзака топор, чтобы я выбил дверь!Но София ему не отвечала, когда он повернулся, её рядом с ним не оказалось...

Ключевые слова: Лето дом друзья авторская история

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