Кукла с человеческими глазами

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:26

Роджер Джей Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:26 by

Когда я впервые увидела ее, она сразу же меня зачаровала. С виду совершенно обычная фарфоровая кукла, но ее чудесные голубые глаза... они буквально источали саму жизнь. Я не старьевщица и у меня нет привычки подбирать вещи на улице, но этот случай стал исключением.Кукла была примерно два фута ростом. Сидела у старой заброшенной многоэтажки, с любопытством рассматривая прохожих своими очаровательными глазками. Взяв ее на руки, я была несколько удивлена весом красавицы.- Познакомься с нашим новым жильцом, - я посадила куклу на полку в комнате для гостей, где лениво грелся на солнышке мой кот Егошка. Завидев куклу, он с опаской забрался на полку и стал жадно обнюхивать это фарфоровое чудо.На следующий день, вернувшись с работы, я была вне себя от злости. Егошка с хищным взглядом восседал над маленьким мертвым воробьем.- Ты что наделал, маленькое чудовище! - поджав уши, кот бросился бежать. - Даже не думай повторять такое снова!Конечно, я понимаю, что коты по сути хищники и охота на пернатых у них в крови, однако за моим спокойным Егошкой такое было замечено впервые за те два года, что он живет в этой квартире.Взяв себя наконец в руки, я завернула птицу в целлофан и вынесла на балкон. После ужина я немного посмотрела телевизор и легла спать. Ночь оказалась тяжелой. Сквозь сон мне постоянно чудились непонятные шорохи и топот маленьких ножек. Тогда я не придала этому значения, списав все свои тревоги на банальное желание завести детей.Очередным вечером история с пташкой повторилась. В приступе ярости я заперла Егошку в клетке, что находилась в гостевой комнате. Видно, я была настолько злой и уставшей, что даже забыла освободить бедное животное, когда ложилась спать.Ночью я проснулась от все тех же звуков, которые в прошлый раз приняла за сон. Теперь мне стало ясно, что топот и шорохи в моей квартире вполне реальны.- Егоша... - я бросилась в гостевую комнату, с ходу включила свет и громко вскрикнула от увиденного ужаса. Мой бедный Егошечка, мой маленький котеночек... он лежал неподвижно у открытой клетки. Он был мертв...Я прикоснулась к холодному телу, и тут меня охватила новая волна страха. Егошка не умер собственной смертью, его шея была свернута под неестественным углом. Я уже хотела сломя голову бежать из квартиры, когда мое внимание привлекла еще одна необъяснимая деталь. У фарфоровой куклы, что я нашла на улице, не было глаз. Лишь пустые глазницы и больше ничего. Вся дрожа от страха, я медленно подошла к кукле и с опаской прикоснулась к ней. Та, покачнувшись, упала на пол и открылась подобно шкатулке, обнажив свое пустое нутро. Только теперь мне стало ясно: те чудесные глаза не принадлежали кукле. Они все это время принадлежали тому, кто прятался внутри.В тот же миг позади меня щелкнул рубильник... и тьму прорезал противный смешок. Почувствовав, как разрывается сердце в моей груди, я бросилась бежать, сметая все на своем пути. Буквально вынесла входную дверь, миновала темные лестничные пролеты и вырвалась на ночную улицу в одной ночнушке.Полицейские обнаружили меня на скамейке во дворе. Я была вся сама не своя и молча пялилась в одну точку.Когда ступор прошел, я рассказала им все, что произошло со мной за последние два дня. Поверили они мне или нет, но все же провели обыск в квартире. Ни куклы, ни тела Егошки, ничего подозрительного...Уже две недели я живу у матери и не знаю как мне быть. В свою квартиру я не вернусь, а продавать ее... что если ЭТО все еще где-то там. Затаилось и ждет новых гостей. А быть может, вновь забралось в свой фарфоровый саркофаг и пилит своими отвратительными глазами прохожих, лживо умоляя забрать его с собой...

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