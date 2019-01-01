Шаги в квартире

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:23

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:23 by

Жила-была семья: папа, мама и две дочери. У мамы была лучшая подруга, и эта подруга, тётя Клара, жила в этом же подъезде, только этажом ниже.И вот приходит как-то вечером тётя Клара к ним в гости, испуганная какая-то. Говорит, что у неё по квартире кто-то ходит. Кто-то невидимый, и это какая-то женщина. Будто бы она на шпильках идёт по паркету, и это цоканье хорошо слышно. То она в соседней комнате ходит, то подойдёт прямо к тёте Кларе и стоит рядом с ней. Тётя Клара даже запах духов чувствует этой женщины-привидения, пахло жасмином.Девочки слушали, разинув рот. Их мама тоже слушала, но у неё были сомнения. Тогда тётя Клара показала синяки на руке – следы чьих-то пальцев. Она сказала, что сегодня это привидение больно схватило её за руку и не отпускало, пока муж тёти Клары не пришёл на помощь.Через день, поздно вечером девочкам не спится, они всё обсуждают рассказ тёти Клары. Одна сестра верила, а другая нет. Тут за окнами раздался какой-то шум. Девочки подбежали, смотрят – а там под окном стоит машина скорой помощи и полицейская машина. Что случилось?Утром их мама всё выяснила. Оказывается, муж тёти Клары пошёл зачем-то в кладовку. Там верхняя полка случайно обвалилась, и мужу прямо на голову упал тяжёлый бабушкин чугунок. Мужчина сразу же умер. Тётя Клара очень сильно переживала. Несмотря на это, полиция всё же её подозревала в убийстве. Мама девочек вмешалась и стала доказывать, что тётя Клара со своим мужем любили друг друга, жили очень дружно, душа в душу.Тётя Клара после этого постоянно была в гостях у своей лучшей подруги. Она плакала и рассказывала, как ей тяжело жить без мужа. А ещё она говорила, что привидение хочет убить и её тоже. Оно следует за ней по пятам, хочет и тёте Кларе тоже на голову скинуть какой-нибудь предмет. Но тётя Клара очень осторожна, она даже под люстрой не ходит, боится, что та на неё упадёт.Один раз тётя Клара пришла с разбитым лицом. Она сказала, что дверца холодильника резко открылась и ударила её. Мама посоветовала тёте Кларе уехать куда-нибудь на время, отдохнуть. Тётя Клара послушалась и на следующий же день улетела к своим родственникам в Краснодар. Мама её даже в аэропорт поехала провожать, потому что подруге нужна была поддержка.Прошло два дня. Девочки сидят в своей комнате и делают уроки. Вдруг они слышать звуки: цок-цок-цок. У девочек глаза расширились, они обернулись, подумали, может, это их мама решила туфли примерить. Но в комнате больше никого не было. А звук повторился: цок-цок-цок-цок. Будто кто-то на шпильках ходит по их паркету.Девочки побежали жаловаться родителям. Те послушали, и правда: кто-то невидимый ходит по их квартире. Это какая-то женщина, это понятно. Женщина-призрак.Ночью девочки лежат в своих кроватях, дрожат от страха. Вдруг опять этот звук: цок-цок-цок. Кто-то зашёл в их комнату и подошёл к кровати сначала одной девочки, потом другой. Сёстры стали визжать и бегать по комнате. Тут одна принюхалась и говорит: «Чувствуешь? Духами пахнет? Жасмин!» Сразу же обе сестры как с ума сошли, убежали прямо в пижамах на улицу и долго там бегали, пока их полиция не поймала и не вернула родителям.На следующий вечер история повторилась. У девочек была просто истерика. Они вопили, ничего не соображая от страха. Пришлось тут же поехать в гостиницу, где они и стали жить. Через две недели они продали эту квартиру, а потом купили новую, на другом конце города.На самом деле это был розыгрыш. Тётя Клара узнала, что её муж ей изменяет, и решила убить его. Для полиции она изобразила несчастный случай, а для подруги – что это убило привидение. Просто тётя Клара была очень завистлива, ей было обидно, что у её подруги нормальная семья, ещё и дети есть, а у неё нет. Вот она и решила их немного помучить. Улетев в Краснодар, она на следующий день вернулась обратно. Она надела на швабру свою туфельку и стучала в потолок.В квартире сверху казалось, что у них кто-то ходит по квартире. А ещё она специально рассказала про духи с жасмином, чтобы было понятно, что это то же самое привидение. Тётя Клара купила водяной пистолет, налила в него духов, высунулась из окна и стреляла духами снизу в окно девочек.Автор - не указан.

Ключевые слова: Семья подруга соседка женщина-призрак смерть мужчины запах жасмина

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