Танец перед смертью

Танец перед смертьюЭто произошло с одной моей подругой, у которой была тяжелая болезнь ног. Она большую часть жизни была прикована к кровати. Когда врачи сказали, что жить ей осталось пару месяцев, её родители твердо решили дать дочери все то, чего она лишилась, лежа в госпитале, до тех пор, пока она не умрет.
И вот в один из дней родители решили сводить ее в поход недалеко от города, ведь раньше она почти не бывала на природе. В дороге девушка вела себя тихо, как обычно, откинувшись на заднем сиденье, а родители разговаривали друг с другом. Достигнув пункта назначения, они поставили тент, разложили еду и стали разводить костер. Мать между делом фотографировала окрестности и дочь, а отец отлучился за сухими ветками для костра. Вдруг он услышал крик жены и, бросив все, побежал назад. Перед его глазами предстала ужасная картина. Дочь стояла на ногах и дико, судорожно двигалась, трясясь всеми конечностями. Она словно танцевала, но танец этот был ужасен. Внезапно она упала и в скором времени скончалась, не приходя в сознание.
Похоронив дочь, безутешные родители решили посмотреть кадры, которые мать наснимала во время злополучного похода. На снимках, на первый взгляд, не было ничего необычного: лишь мелкие животные, которых матери удалось заснять да их дочь, сидящая в своём кресле. Но на одной из фотографий что-то было не так. Когда родители поняли, что именно, их волосы встали дыбом.
В кадре, сделанном перед тем моментом, как их дочь начала «танцевать», камера сумела уловить одну деталь. Голову их дочери как бы сжимала в кулаке большая белесая рука.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:24
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Вчера, 23:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 0
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