Танец перед смертью

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:24

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:24 by

Это произошло с одной моей подругой, у которой была тяжелая болезнь ног. Она большую часть жизни была прикована к кровати. Когда врачи сказали, что жить ей осталось пару месяцев, её родители твердо решили дать дочери все то, чего она лишилась, лежа в госпитале, до тех пор, пока она не умрет.И вот в один из дней родители решили сводить ее в поход недалеко от города, ведь раньше она почти не бывала на природе. В дороге девушка вела себя тихо, как обычно, откинувшись на заднем сиденье, а родители разговаривали друг с другом. Достигнув пункта назначения, они поставили тент, разложили еду и стали разводить костер. Мать между делом фотографировала окрестности и дочь, а отец отлучился за сухими ветками для костра. Вдруг он услышал крик жены и, бросив все, побежал назад. Перед его глазами предстала ужасная картина. Дочь стояла на ногах и дико, судорожно двигалась, трясясь всеми конечностями. Она словно танцевала, но танец этот был ужасен. Внезапно она упала и в скором времени скончалась, не приходя в сознание.Похоронив дочь, безутешные родители решили посмотреть кадры, которые мать наснимала во время злополучного похода. На снимках, на первый взгляд, не было ничего необычного: лишь мелкие животные, которых матери удалось заснять да их дочь, сидящая в своём кресле. Но на одной из фотографий что-то было не так. Когда родители поняли, что именно, их волосы встали дыбом.В кадре, сделанном перед тем моментом, как их дочь начала «танцевать», камера сумела уловить одну деталь. Голову их дочери как бы сжимала в кулаке большая белесая рука.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Подруга болезнь поход танец фото смерть

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