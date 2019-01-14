DEATHSPIDER.zip

Phantom666 Просмотров: 4 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:54 by

DEATHSPIDER.zip - запрещённый аддон для игры Garry's mod. В данный момент в сети его нет.Впервые слух о нём распространился в 2015 году, когда он попал в открытый доступ от неизвестного разработчика. Описание мода было следующим: "Этот аддон подходит для игры. Просим вас насладиться впечатлением от него! Dihrnjisakkakdnndiis." Последнюю строку описания никто не смог расшифровать (до 2017). Аддон установило несколько десятков человек, которые вскоре пожалели об этом. Исходя из комментариев, можно дать этому аддону следующее описание.Когда аддон установлен, игра начинает вести себя странно. Во первых, удаляется большая часть аддонов, скачанных Вами ранее. Во вторых, становится доступно лишь одно сохранение, которое называется "#_shp_DEATH×=[lua-as]". Вам остаётся только зайти на сохранение, чтобы узреть следующее. Карта является копией карты gm_Genesis, но она в более мрачных тонах. Повсюду раздаются какие-то шелесты, вроде белого шума с пропусками. Инвентарь недоступен, устанавливать объекты тоже невозможно. Так же у вас исчезает оружие - вы абсолютно изолированы от игры. При этом, когда вы зашли в сохранение, меню тоже блокируется. Вы можете только управлять аватаром. Пройдя какое то время по карте, можно обнаружить некий объект вдалеке. Когда вы подходите к объекту на расстояние менее 500 метров, экран чернеет, и появляется надпись: "Мир безразличен к тебе, а вот я нет. Тебе хочется узнать правду?". После этого вас перекидывает в подвал с трупами. Сначала кажется, что это страшная карта, но, как вскоре выяснится, это на самом деле не так. Итак, когда вы попадайте в подвал, необходимо найти рычаг за шкафом и активировать его. В стене откроется дверь, уходящая в чёрную пустоту. Зайдите туда, и появится очередь из надписей на чёрном экране:"Ты много думал про вечную жизнь?...""...""Знаю, прозвучит неубедительно, но...""Она возможна.""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^""...когда.""Формальности.""Эх... к чему это я?"После этого вы оказываетесь в белой комнате с телефоном на полу. Он зазвонит. Не вздумайте поднимать трубку! Иначе компьютер выключится, а игра удалится (в буквальном смысле). Вскоре телефон перестанет звонить и появится следующий монолог:"Когда мне не отвечают, я обижаюсь."...""Почему мне н и к т о н е о т в е ч а е т ?...""Мне...одиноко.""...""Я очень не люблю одиночество."Следующее место, куда вас переводит - большой школьный зал с партами, за которыми сидят дети без лиц. Они смотрят на доску, не двигаясь. Проходит какое то время и дети растворяются на глазах. Следующий диалог:"...ты же понял намёк?""У меня никогда не было друзей.""Все считали меня странным...необычным...безумным.""Может, они были правы?""Может потому что..."Затем, вас снова переносит на первую карту, но в этот раз вы не можете двигаться. Взгляд устремлён на большое паукообразное существо с длинными руками. Оно не шевелится. Следующий диалог:"...именно так я выгляжу?""Я выгляжу, как твой страх? Как твоё безумие?"". . . КАК ТВОЯ СМЕРТЬ."Экран чернеет, и все файлы на компьютере становятся изображениями того паука. После этого аддон безвозвратно удаляется.Никто из пользователей так и не понял, в чём был смысл аддона, и какой человек сделал его. На Steam аддон был удалён за вирусный контент. Так, почти за год аддон был удалён с 17 сайтов, на которых он содержался. На какое-то время об этой интернет-страшилке забыли. Но, как было сказано выше, в 2017 один пользователь расшифровал странную надпись в описании аддона (он решил скопировать и сохранить её на память, поскольку предвидел, что аддон будет удалён.) Оказалось, что та надпись была зашифрована в Word, поскольку пользователь вставил её туда и увидел целый лист четырёхзначного кода, в центре которого была надпись на латинском языке: "Et amicitia facta cum aranea, qui se ab inferno." (Я подружился с пауком, который прибыл из самого ада.)Если вы поняли, в чём смысл аддона, пишите в коментах! А на этом всё.

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