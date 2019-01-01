Сумасшедший с форума

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:03

Причина: Изменён раздел.

кукловод дьявола Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:03 by

Я пишу, придя прямо с форума данного программистического сообщества. Самое интересное в данной истории, что "программистического" не от слова "мистика".Какой-то тип в обсуждении криптографии писал на ломанном русском что-то вроде: "Нам врет правительство, кругом одно зло, Гугл - приспешник СГА (что такое это СГА, я после длительных поисков так и не уяснил). У меня есть ключ админа 211.009.13.23.1005. Готовьтесь вскрывать яму". После данного предложения он выложил очень много ссылок на сайты и старые нерабочие серверы Гугла. Также он выложил несколько странных зарисовок карандашом и то, от чего я очень сильно испугался: несколько наборов рандомных (как показалось) букв, но среди них было слово JIHAVE!!! Так же там было несколько известных мемов и фотографий.Спустя 5-10 минут эту тему удалили. Обидно, я ведь только начал нетсерфить и открыл пару его ссылочек. Комп вроде жив, я тоже... пока что.

Ключевые слова: Сумасшедший гугл тьма ключ авторская история

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