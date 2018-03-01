Тот, кого не было

Тот, кого не былоПривет, меня зовут Артём. Мне 17 лет. 2 года назад мы с семьёй переехали в новый город. Я, моя сестра Анна и мать с отцом. В старом городе из моих родственников и знакомых у меня осталась бабушка Нина и несколько друзей. А теперь расскажу саму историю.
***
- Э...э... Ох чёрт, опять опоздал, - сказал я, проснувшись и посмотрев на часы. - Сколько раз говорил Анне отнести будильник в ремонт.
Быстро съев простой завтрак из двух яиц и чая, собрав школьные принадлежности и взяв ключи с деньгами, я пошёл на автобусную остановку, так как школа находилась на другом конце улицы, а я и так опаздывал. Сегодня был важный день - последний день школы. Именно сегодня я хотел признаться в любви своей подруге Кате.
Придя в школу, мне сказали плохую новость: оказалось, Катя упала с лестницы и сломала ногу, поэтому на выпускном её не будет. "Раз она не пойдёт, то какой мне смысл идти?" - подумал я про себя. Закончив уроки, я со своим другом пошел домой: я к себе, а он к своей девушке. Зайдя в подъезд, я решил не подниматься на лифте, а идти по лестнице. Подойдя к своей двери и подёргав ручку, я понял, что она закрыта. "Странно, мама уже должна была вернуться". И на всякий случай я воспользовался звонком. И, кстати, не зря: через несколько секунд мама открыла мне дверь:
- Ты рано, ты что, не пошёл на выпускной?
- Да что-то настроение плохое.
- Ну ладно, проходи, только ноги вытри.
Зайдя в квартиру, я увидел несколько чемоданов.
- А мы что, едем куда-то?
- Не мы, а ты. 2 дня назад Аркадий Петрович умер, и Антонине Васильевне нужна помощь по хозяйству.
- А вы?
- Сделаем с отцом кое-какие дела и тоже приедем через неделю или две.
- Две недели?
- Ну да.
- Из-за что мне такое наказание?
- Да хотя бы за то, что ты не кормил Хому, а я тебя просила.
Хома - это хомяк, которого моя сестра выпросила на день рождения, когда она была ещё младше меня.
- Я вам сразу говорил, что я не могу за ним ухаживать.
- Ладно, хватит разговаривать, иди собирайся, отец тебя ждать не будет.
- А это кого?
- Как кого? Анны.
- Она что, со мной едет?
- Ну да, должен же за тобой кто-то следить.
- Ладно.
Когда я собрался и спустился вниз, меня встретил отец на старом мерседесе. Не говоря ничего, мы поехали на вокзал, поездка заняла около 2 часов. Наш поезд пришёл на перрон вовремя, поэтому долго ждать нам не пришлось. Попрощавшись с отцом, мы сели в поезд.
***
- Посмотри, какой красивый город, какая природа и какой чистый воздух.
- Ладно, пошли к бабушке, надеюсь, ты помнишь, где она живёт?
- Надеюсь, это шутка.
- Конечно, шутка, пошли быстрее, бабушка нас уже ждёт.
Путь к дому бабушки занял около получаса, и всё это время мне пришлось выслушивать болтовню сёстры. Бабушка жила в частном доме, который представлял из себя двухэтажный деревянный коттедж с земельным участком, на котором располагался сад, баня, небольшой сарай и беседка. Хотя бы был современный санузел, а не туалет на улице. Когда мы подошли, бабушка уже встречала нас у калитки. Мы поздоровались с ней и прошли внутрь.
- Бабушка Нина, у вас здесь интернет ловит?
- Что ловит?
- Понятно, пойду тогда на прогулку.
- Иди-иди, я пока пирожков приготовлю.
Я решил пойти в парк и посмотреть на достопримечательности. Идя по аллее, боковым зрением я заметил странного человека, стоящего у дерева, но его лицо показалось мне знакомым.
- Артём, ты, что ли?
И тут я узнал его голос. Это был мой одноклассник Вадим Котлов.
- Котёл?
- Да.
- Сколько лет, сколько зим, ты вообще изменился, я тебя даже не сразу узнал. Пошли со мной, я как раз с нашими хотел встретиться.
- Ну пошли.
Пройдя в глубь парка, мы вышли на поляну, где у костра сидели мои одноклассники.
- Странно, первый раз эту поляну вижу.
- Она здесь всегда была, ты просто сюда не ходил.
Я подошёл и сел на землю рядом с бывшим другом Димой. Мы разговорились, все рассказывали, кто куда поступил, чего добились, что у всех нового. Дима травил анекдоты, все веселились, но что-то в них было странное, но что?
Вдруг тут самый смелый и крутой парень в школе сказал:
- Слушайте, может, сходим в заброшенную школу?
Все согласились, лишь один я не понимал, что случилось со школой, ведь она была популярная, и в неё ходили даже дети из других городов. До неё надо было идти минут 15, но мне показалось, что мы шли целую вечность.
Как только мы зашли в школу, дверь захлопнулась. Мы не знали, что делать, и решили разделиться и осмотреть кабинеты. Я открыл первую дверь, как я понял, это был кабинет географии: везде валялись карты, какие-то книги, глобус. Стеллажи были опрокинуты, а парты перевёрнутые. Пройдя в конец класса, я увидел лестницу, ведущую вниз. Я посмотрел туда, но не увидел конца. "Ладно, была - не была",- подумал я и начал спускаться вниз.
На удивление, здесь было светло. Это была маленькая комната три на четыре метра. Она была пустая, лишь на полу лежал обгоревший дневник. Надо бы взять его, может, пойму, в чём дело. Но не успев сделать это, я услышал крики своих друзей. Резко запахло серой, и воздух стал спёртым, таким, как в душном автобусе или в тесном классе. Я поднялся наверх и выглянул из кабинета. Мои друзья выбегали из классов, но какой-то странный дым или демон, чем-то похожий на человеческую руку, хватал их и забрасывал обратно. Я обернулся и увидел, что входная дверь была открыта: это был мой единственный шанс на спасение.
Когда я бежал по коридору, я думал, что этот дым вот-вот меня схватит, но, на удивление, я смог выбежать из этой чертовой школы живым. Я подумал, что всё самое странное позади, но когда я повернулся, понял, что нет. Вместо школы была просто куча кирпичей и обгоревших досок.
- Что за чёрт?
Я решил, что надо поскорее сматываться. Так быстро я ещё не бегал, мне казалось, что я бежал со скоростью формулы-1. Добежав до дома, я сразу же заскочил внутрь и закрыл все двери на замки. Бабушка встретила меня со слезами:
- Артем, ты где был? Мы тебя уже всем городом ищем. Ты где был?
- Бабушка, ты чего? Меня всего часа 3 не было. А был я с одноклассниками в заброшенной школе
- Какие 3 часа? Тебя неделю не было. Какие одноклассники? Они на автобусе разбились тогда, когда ты уехал, а школу год назад снесли. И что это на тебе?
- Как разбились? Как снесли? Я же сегодня там был.
- Артём, с тобой всё в порядке? Тебе нужно отдохнуть и умыться.
Посмотрев на себя в зеркало, я увидел, что я весь был чёрный, а вся одежда была в какой-то пыли или сажи. Я решил сходить в душ, а потом решить, что делать дальше.
Зайдя в ванну, я понял, что дальше ничего не будет, потому что дверь резко захлопнулась и запахло тем самым запахом серы, а из вентиляции пошёл тот серый дым, который я уже видел в школе.
Продолжение следует...
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:39
Вчера, 17:39 by DBIПросмотров: 53Комментарии: 0
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