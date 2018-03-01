Тот, кого не было

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:39

DBI Просмотров: 53 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:39 by

Привет, меня зовут Артём. Мне 17 лет. 2 года назад мы с семьёй переехали в новый город. Я, моя сестра Анна и мать с отцом. В старом городе из моих родственников и знакомых у меня осталась бабушка Нина и несколько друзей. А теперь расскажу саму историю.***- Э...э... Ох чёрт, опять опоздал, - сказал я, проснувшись и посмотрев на часы. - Сколько раз говорил Анне отнести будильник в ремонт.Быстро съев простой завтрак из двух яиц и чая, собрав школьные принадлежности и взяв ключи с деньгами, я пошёл на автобусную остановку, так как школа находилась на другом конце улицы, а я и так опаздывал. Сегодня был важный день - последний день школы. Именно сегодня я хотел признаться в любви своей подруге Кате.Придя в школу, мне сказали плохую новость: оказалось, Катя упала с лестницы и сломала ногу, поэтому на выпускном её не будет. "Раз она не пойдёт, то какой мне смысл идти?" - подумал я про себя. Закончив уроки, я со своим другом пошел домой: я к себе, а он к своей девушке. Зайдя в подъезд, я решил не подниматься на лифте, а идти по лестнице. Подойдя к своей двери и подёргав ручку, я понял, что она закрыта. "Странно, мама уже должна была вернуться". И на всякий случай я воспользовался звонком. И, кстати, не зря: через несколько секунд мама открыла мне дверь:- Ты рано, ты что, не пошёл на выпускной?- Да что-то настроение плохое.- Ну ладно, проходи, только ноги вытри.Зайдя в квартиру, я увидел несколько чемоданов.- А мы что, едем куда-то?- Не мы, а ты. 2 дня назад Аркадий Петрович умер, и Антонине Васильевне нужна помощь по хозяйству.- А вы?- Сделаем с отцом кое-какие дела и тоже приедем через неделю или две.- Две недели?- Ну да.- Из-за что мне такое наказание?- Да хотя бы за то, что ты не кормил Хому, а я тебя просила.Хома - это хомяк, которого моя сестра выпросила на день рождения, когда она была ещё младше меня.- Я вам сразу говорил, что я не могу за ним ухаживать.- Ладно, хватит разговаривать, иди собирайся, отец тебя ждать не будет.- А это кого?- Как кого? Анны.- Она что, со мной едет?- Ну да, должен же за тобой кто-то следить.- Ладно.Когда я собрался и спустился вниз, меня встретил отец на старом мерседесе. Не говоря ничего, мы поехали на вокзал, поездка заняла около 2 часов. Наш поезд пришёл на перрон вовремя, поэтому долго ждать нам не пришлось. Попрощавшись с отцом, мы сели в поезд.***- Посмотри, какой красивый город, какая природа и какой чистый воздух.- Ладно, пошли к бабушке, надеюсь, ты помнишь, где она живёт?- Надеюсь, это шутка.- Конечно, шутка, пошли быстрее, бабушка нас уже ждёт.Путь к дому бабушки занял около получаса, и всё это время мне пришлось выслушивать болтовню сёстры. Бабушка жила в частном доме, который представлял из себя двухэтажный деревянный коттедж с земельным участком, на котором располагался сад, баня, небольшой сарай и беседка. Хотя бы был современный санузел, а не туалет на улице. Когда мы подошли, бабушка уже встречала нас у калитки. Мы поздоровались с ней и прошли внутрь.- Бабушка Нина, у вас здесь интернет ловит?- Что ловит?- Понятно, пойду тогда на прогулку.- Иди-иди, я пока пирожков приготовлю.Я решил пойти в парк и посмотреть на достопримечательности. Идя по аллее, боковым зрением я заметил странного человека, стоящего у дерева, но его лицо показалось мне знакомым.- Артём, ты, что ли?И тут я узнал его голос. Это был мой одноклассник Вадим Котлов.- Котёл?- Да.- Сколько лет, сколько зим, ты вообще изменился, я тебя даже не сразу узнал. Пошли со мной, я как раз с нашими хотел встретиться.- Ну пошли.Пройдя в глубь парка, мы вышли на поляну, где у костра сидели мои одноклассники.- Странно, первый раз эту поляну вижу.- Она здесь всегда была, ты просто сюда не ходил.Я подошёл и сел на землю рядом с бывшим другом Димой. Мы разговорились, все рассказывали, кто куда поступил, чего добились, что у всех нового. Дима травил анекдоты, все веселились, но что-то в них было странное, но что?Вдруг тут самый смелый и крутой парень в школе сказал:- Слушайте, может, сходим в заброшенную школу?Все согласились, лишь один я не понимал, что случилось со школой, ведь она была популярная, и в неё ходили даже дети из других городов. До неё надо было идти минут 15, но мне показалось, что мы шли целую вечность.Как только мы зашли в школу, дверь захлопнулась. Мы не знали, что делать, и решили разделиться и осмотреть кабинеты. Я открыл первую дверь, как я понял, это был кабинет географии: везде валялись карты, какие-то книги, глобус. Стеллажи были опрокинуты, а парты перевёрнутые. Пройдя в конец класса, я увидел лестницу, ведущую вниз. Я посмотрел туда, но не увидел конца. "Ладно, была - не была",- подумал я и начал спускаться вниз.На удивление, здесь было светло. Это была маленькая комната три на четыре метра. Она была пустая, лишь на полу лежал обгоревший дневник. Надо бы взять его, может, пойму, в чём дело. Но не успев сделать это, я услышал крики своих друзей. Резко запахло серой, и воздух стал спёртым, таким, как в душном автобусе или в тесном классе. Я поднялся наверх и выглянул из кабинета. Мои друзья выбегали из классов, но какой-то странный дым или демон, чем-то похожий на человеческую руку, хватал их и забрасывал обратно. Я обернулся и увидел, что входная дверь была открыта: это был мой единственный шанс на спасение.Когда я бежал по коридору, я думал, что этот дым вот-вот меня схватит, но, на удивление, я смог выбежать из этой чертовой школы живым. Я подумал, что всё самое странное позади, но когда я повернулся, понял, что нет. Вместо школы была просто куча кирпичей и обгоревших досок.- Что за чёрт?Я решил, что надо поскорее сматываться. Так быстро я ещё не бегал, мне казалось, что я бежал со скоростью формулы-1. Добежав до дома, я сразу же заскочил внутрь и закрыл все двери на замки. Бабушка встретила меня со слезами:- Артем, ты где был? Мы тебя уже всем городом ищем. Ты где был?- Бабушка, ты чего? Меня всего часа 3 не было. А был я с одноклассниками в заброшенной школе- Какие 3 часа? Тебя неделю не было. Какие одноклассники? Они на автобусе разбились тогда, когда ты уехал, а школу год назад снесли. И что это на тебе?- Как разбились? Как снесли? Я же сегодня там был.- Артём, с тобой всё в порядке? Тебе нужно отдохнуть и умыться.Посмотрев на себя в зеркало, я увидел, что я весь был чёрный, а вся одежда была в какой-то пыли или сажи. Я решил сходить в душ, а потом решить, что делать дальше.Зайдя в ванну, я понял, что дальше ничего не будет, потому что дверь резко захлопнулась и запахло тем самым запахом серы, а из вентиляции пошёл тот серый дым, который я уже видел в школе.Продолжение следует...

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