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Страшилки

Вызов Пиковой дамы

Когда мне было 14 лет, я лежала в детской городской больнице. Летом все наши друзья гуляли на свежем воздухе, а нам, пациентам, было скучно и нечем заняться. Как и все дети, мы начали рассказывать друг другу разные страшилки и просто истории из своей жизни. Со мной в палате находилась девочка по имени Серафима. Она-то и рассказала нам про Пиковую Даму. Ее соседка с подругой вызывали Даму, поскольку хотели приворожить мальчика.

Делается это просто: на стол ставятся солонка, перечница с красным перцем, спирт (девочки использовали лосьон от угрей на спиртовой основе), стакан с водой, а также кладутся хлеб, зеркало и карты. Стол в идеале должен быть без гвоздей, а зеркало — ни в коем случае не висеть на стене! Нужно перемешать колоду и произносить слова: «Три банана, три банана, выйди, Пиковая Дама!» Потом вытащить из колоды любую карту и положить на стол перед зеркалом. Если с первой попытки вытаскиваешь даму пик, нужно смотреть в зеркало и ждать. Подруга Серафимы с приятельницей сделали все правильно, они вызвали Пиковую Даму. Утром одну девушку обнаружили задушенной, а другая сошла с ума…

Мне и другим девочкам из палаты сразу стало интересно провести этот ритуал. А вдруг она и к нам придет? Серафима предупредила, что, как только увидим в зеркале Пиковую Даму, нужно сразу кинуть кусочек хлеба в стакан с водой и перевернуть зеркало, чтобы Пиковая Дама не вышла из него. Однако сама она слишком боялась заниматься этим и попросила врача перевести ее в другую палату. Следующей ночью после отбоя мы приступили к ритуалу. Собрали на столе все как положено и начали произносить слова: «…Выйди, Пиковая Дама». И вдруг открывается дверь. У нас мороз пошел по коже, так стало страшно! А в палату входит женщина — вся в белом, волосы разлохмачены, как у ведьмы, глаза в черных потеках, рот весь красный…

Как мы орали! Все объяснялось просто. Это была уснувшая и несмывшая косметику медсестра. Она услышала, что мы разговариваем, проснулась и решила нас проверить. Мы решили повторить попытку на следующую ночь. Теперь я была готова ко всему, а девочки из нашей палаты боялись еще сильней. Всем представлялось, что в следующий раз обязательно придет не медсестра, а Пиковая Дама. Ночью мы сделали все как положено. Все сели полукругом возле стола и начали вызывать Пиковую Даму. Вдруг с тумбочки у одной девочки что-то упало. Мы помнили: Серафима строго настрого наказывала ни в коем случае не отвлекаться от ритуала. Иначе Дама может нас обмануть: отвлечь чем-нибудь, незаметно выйти из зеркала, а ночью нас всех передушить. Но девочка все-таки подошла к тумбочке и подняла упавшую вещь. Остальные продолжали ритуал.

Через несколько минут на зеркале появился туман. Мы вначале подумали, что оно запотело. Я хотела протереть стекло, но туман становился все сильнее. Мое изображение исчезло. Мы все сильнее всматривались в зеркало. Туман вскоре стал развеиваться, а когда он совсем исчез, вместо моего отражения я увидела сидевшую напротив… Пиковую Даму! Она была точно такой же, как описано в истории «Дама в зеркале»: вполоборота, как любят сажать клиентов фотографы в ателье. Глаза черные и глубокие, завораживающие, в них — бездна! В руках у нее был цветок… И вдруг я шестым чувством поняла, что она увидела меня. В глазах у нее мелькнул огонек безумной, бесконечной ненависти к нам, детям! Тут девочки не выдержали и завизжали. Они выскочили из палаты, не задумываясь, куда бежать, лишь бы подальше от увиденного!

Кстати, Серафима предупреждала нас, что ни в коем случае нельзя открывать дверь, иначе Пиковая Дама может уйти из палаты и наделать бед в нашем мире. Но девочки забыли все, что им рассказывали. Я осталась в палате одна. Вспомнив наказ Серафимы, бросила хлеб в воду и перевернула зеркало. Затем быстро убрала все со стола. Но этим дело не закончилось. На следующий день в палате начали летать предметы, перемещаться стулья. Колода, которую мы использовали для ритуала, лежала на столе. Никто не касался ее, но вдруг у нас на глазах из колоды начала выползать карта, она перевернулась и легла рубашкой вниз. Это была пиковая дама. В тот же день я сожгла карты. А зеркало, когда меня выписали, закопала на городской свалке, как посоветовала Серафима. С тех пор я не играю в карты. Никогда.

Автор - Людмила Изотова, г. Губкин Белгородской обл.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:49
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 0
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Ключевые слова: Детская больница страшилки ворожба бездна зеркало карты

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