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Страшилки

Умершая сестра

Моя сестра болела гриппом. Её организм не выдержал, и она скончалась. Похоронили мы мою сестру за городом, где покоится мой дед.

Спустя где-то около 2 недель со мной произошёл очень странный случай. Мои родители тогда уехали на дачу. Я остаюсь один дома. Сажусь за компьютер, играю, общаюсь в соц.сетях - ну что ещё нужно современному подростку. Время уже полночь. Я дописал самое последнее письмо и лёг спать. Я проснулся ночью от звонка телефона, смотрю на часы - 1:11. ЧЁРТ ВОЗЬМИ, КТО МОГ МНЕ ЗВОНИТЬ В ТАКОЕ ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ?! Подумав, что это родители, я взял телефон, но это были не они. Там была моя сестра. Блин, но как?!? Она ж умерла 2 недели назад!!! КАК ОНА МОГЛА МНЕ ЗВОНИТЬ??? Но я всё-таки взял трубку. На моё "Алё" мне никто не ответил. Там была просто тишина.

Потом началась реальная психоделика. Я услышал, что кто-то дышал, а ещё и чьи-то громкие крики под какую-то искажённую музыку. Вдруг голос автоответчика сказал:
– Извините, связь прервалась, - и пошли короткие монотонные гудки.

Я отбросил телефон в угол и завалился в кровать. Но как только я закрыл глаза, телефон опять зазвонил. Я старался не обращать внимания, но он продолжал звонить. Минут через 10 это всё прекратилось. Я успокоился. Но тут раздался звонок в дверь. Мне пришлось подойти. Посмотрел в глазок и испугался уже окончательно. Там стояла моя сестра. Вдруг она сказала:
– Стёпа, открой дверь!

Но голос был не её. Я сказал:
– Моя сестра давно умерла! Не буду открывать!

Она начала взламывать мою дверь и кричала:
– ОТКРЫВАЙ, ПРИДУРОК! ИНАЧЕ БУДЕТ ПЛОХО!!!!

Я начал названивать родителям, но их телефоны были отключены. А тем временем сестра уже стояла за моей спиной. Она сказала:
– Ну и почему ты не хотел мне открывать дверь? Теперь я тебя нашла И УБЬЮ ТЕБЯ!

Я повернулся и увидел свою сестру. У неё был нож. Она подходила ко мне. Я с ужасом выбежал из квартиры. Всю ночь я пробыл на улице.

Когда начинало светлеть, я зашёл домой, и моей сестры там уже не было. В гостиной работал телевизор. Там показывали какие-то новости, и говорили, что в заброшенном доме в луже крови обнаружили тело расчленённого мальчика с вырезанными глазами. Рядом с ним лежал нож.

С тех пор я очень боюсь оставаться один дома. На столе лежала какая-то бумажка, и там было выцарапано кровью: "Я ЕЩЁ ВЕРНУСЬ".

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:36
Сегодня, 16:36 by Алексей Андреев 2007Просмотров: 39Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сестра телефон звонок авторская история

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