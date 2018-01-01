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Страшилки

Такой, какой есть

Мама воспитывала меня одна, потому что папа умер, когда я был совсем маленький. Мама помнила его и всегда носила с собой в сумке его фотокарточку. Ей приходилось нелегко: она работала заведующей в продуктовом магазине.

Мне было пять лет, когда мы стояли в очереди у ларька с хлебом. Мама стояла, а я просто озирался по сторонам. Вдруг я увидел нечто странное. Прямо напротив нас стояло страшное чудовище. Я до сих пор помню, насколько оно было ужасно и отвратительно. Мне оно чем-то напоминало рыбьих мальков. У его было уродливое прозрачное тело, как будто из какой-то серо-белой пленки, были видны все кости, и было видно, как внутри бежит кровь по сосудам. У него не было ни рта, ни носа, ни ушей, а только дырки. Я жалобно вскрикнул и дернул маму за рукав, но мама только повернулась, посмотрела и сказала: «Да, собачка!» Я был мелким, но прекрасно понимал, что это никакая не собака.

Через некоторое время я опять увидел это страшное существо, в магазине, где работала мама. Я смотрел прямо на него, а оно смотрело на меня в упор. Люди просто проходили мимо, ничего не замечая. Оно не выдавало, да, наверное, и не могло выдавать никаких эмоций, но при этом я чётко понимал, что это существо глядит именно на меня и понимает,что Я ЕГО ВИЖУ ТАКИМ, КАКОЕ ОНО ЕСТЬ. Я уже не выдержал, всплакнул и снова показал на эту тварь. Мама, заметив это, убрала мою руку со словами: «Не надо, нехорошо показывать пальцем, тетя обидится».

В следующий раз существо уже пришло прямо на продуктовый склад, мама разбирала коробки, а я сидел за столом. Вдруг мне пришла мысль, что, может, это я что-то не так вижу. Я не стал обращать внимание на монстра и начал играться в маленькую машинку. Я старался ничего не замечать, но при этом ощущал на себе его пристальный взгляд. Я поднял голову и увидел, что это чудовище приблизилось ко мне. Я снова собрался и продолжил играться. Когда я снова поднял голову, то понял, что монстр стоит прямо предо мной. В этот раз я даже ощутил его гнилостный запах. Монстр согнулся и начал наклоняться ко мне, а я сидел не шевелясь. Вдруг он резко остановился. Его внимание привлекла папина фотокарточка, которая лежала на столе. Я повернулся и увидел, что мама перестала заниматься своими делами. Она стояла с открытым ртом и смотрела на гостя. Я сначала даже обрадовался, потому что подумал, что она тоже увидела его. «Гриша», - изумленно произнесла она. Чудовище медленно начало отступать к выходу. Мама ринулась за ним. Я повис у неё на руке и заорал. Мама смотрела на меня непонимающим взглядом и говорила: «Там папа, пошли к нему». Я не смог ее остановить. Как вы уже, наверняка, догадались, больше я её никогда уже и не видел.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:41
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 15:41 by epochtПросмотров: 13Комментарии: 0
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Ключевые слова: Детство чудовища смерть родителей авторская история

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