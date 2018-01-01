Если ты это видишь, беги!Произошло это со мной месяц назад.
Поехали мы с моим другом ко мне в деревню (я его позвал, чтобы одному не было скучно). Мы любители везде полазить, ходить в лес, на заброшки и т.п., море адреналина и страха нам лишь в пользу.
Ну вот, когда мы гуляли по лесу, забрели по узкой тропе в овраг. В этом овраге стоял небольшой бетонный бункер, видимо со времен Великой Отечественной. Был он совсем не тронутым, или по крайней мере, казался, так как никаких следов человека, мусора и прочего там не было. Мы решили вернуться туда уже подготовленными.
Вот и вечер. С фонариками мы уже подходим к этому месту. Если присесть и присмотреться вдаль, получится неописуемая красота русского леса, да ещё и на закате. Двери в бункер не было, или она была вынесена, сразу после входа внутрь нас встречает заросший коридор и 4 комнаты, по 2 с обоих сторон. В каждой комнате было по одному прямоугольному окошку, и света было достаточно, чтобы что-либо разглядеть.
В этих комнатах не было ничего интересного и нужного, максимум - старая заросшая мебель прошлого века, да и то половину которой вынесли. Дальше был спуск вниз, и вот тут нам уже пришлось включить фонарики. Планировка была та же самая, но в конце коридора была железная дверь.
Обойдя четыре комнаты, мы нашли лишь пару поломанных противогазов, ведро, банки и больше ничего (мы это и не брали). Мы подошли к железной двери, и, медленно открыв её, мягко говоря, обалдели.
На стульях сидели полусгнившие останки людей, одежда их была разорвана. Мы заметили, что на полу было много воды, примерно высотой вода была 3 см. от пола по всей комнате. Также там был комод и 2 сломанных деревянных тумбочки. Дальше слева был спуск вниз. Снизу был конец коридора и 2 комнаты по бокам.
Вода уже стала около 10 см высотой. Мы зашли в левую комнату, там было пусто. И вот, мы подходим к правой комнате, открываем дверь, а там... Там сидит что-то чёрное, оно сидит на "корточках", шатается, и его... руки, если их так можно назвать, тоже прислонены к земле. Мы светим на него, а оно все равно чёрное.
И тут нам стало не по себе. Мы быстро зашли в левую комнату, закрыли её изнутри столом, который там был, и да, мы именно зашли, так ак не заметили, что вода нам стала уже по колено! Мы начали думать, как нам выбраться, как вдруг я наткнулся на надпись на столе: "Если ты это видишь, беги!".
Мы оттащили стол, смирились с духом, и быстро пошагали, погони не было но мы не могли быстро идти, что-то нас останавливало. Мы слышали с того этажа какие-то странные звуки, что-то между криком и бульканьем.
Мы выбрались, главное, что мы живы. Бегом прибыв домой, мы это обсуждали до поздней ночи, на следующий день уехали обратно в город. Но до сих пор у меня из головы не может уйти та надпись, и догадки о том, кто её написал.
Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 15:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:34 by AlTankerПросмотров: 35Комментарии: 0
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