Если ты это видишь, беги!

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 15:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

AlTanker Просмотров: 35 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:34 by

Произошло это со мной месяц назад.Поехали мы с моим другом ко мне в деревню (я его позвал, чтобы одному не было скучно). Мы любители везде полазить, ходить в лес, на заброшки и т.п., море адреналина и страха нам лишь в пользу.Ну вот, когда мы гуляли по лесу, забрели по узкой тропе в овраг. В этом овраге стоял небольшой бетонный бункер, видимо со времен Великой Отечественной. Был он совсем не тронутым, или по крайней мере, казался, так как никаких следов человека, мусора и прочего там не было. Мы решили вернуться туда уже подготовленными.Вот и вечер. С фонариками мы уже подходим к этому месту. Если присесть и присмотреться вдаль, получится неописуемая красота русского леса, да ещё и на закате. Двери в бункер не было, или она была вынесена, сразу после входа внутрь нас встречает заросший коридор и 4 комнаты, по 2 с обоих сторон. В каждой комнате было по одному прямоугольному окошку, и света было достаточно, чтобы что-либо разглядеть.В этих комнатах не было ничего интересного и нужного, максимум - старая заросшая мебель прошлого века, да и то половину которой вынесли. Дальше был спуск вниз, и вот тут нам уже пришлось включить фонарики. Планировка была та же самая, но в конце коридора была железная дверь.Обойдя четыре комнаты, мы нашли лишь пару поломанных противогазов, ведро, банки и больше ничего (мы это и не брали). Мы подошли к железной двери, и, медленно открыв её, мягко говоря, обалдели.На стульях сидели полусгнившие останки людей, одежда их была разорвана. Мы заметили, что на полу было много воды, примерно высотой вода была 3 см. от пола по всей комнате. Также там был комод и 2 сломанных деревянных тумбочки. Дальше слева был спуск вниз. Снизу был конец коридора и 2 комнаты по бокам.Вода уже стала около 10 см высотой. Мы зашли в левую комнату, там было пусто. И вот, мы подходим к правой комнате, открываем дверь, а там... Там сидит что-то чёрное, оно сидит на "корточках", шатается, и его... руки, если их так можно назвать, тоже прислонены к земле. Мы светим на него, а оно все равно чёрное.И тут нам стало не по себе. Мы быстро зашли в левую комнату, закрыли её изнутри столом, который там был, и да, мы именно зашли, так ак не заметили, что вода нам стала уже по колено! Мы начали думать, как нам выбраться, как вдруг я наткнулся на надпись на столе: "Если ты это видишь, беги!".Мы оттащили стол, смирились с духом, и быстро пошагали, погони не было но мы не могли быстро идти, что-то нас останавливало. Мы слышали с того этажа какие-то странные звуки, что-то между криком и бульканьем.Мы выбрались, главное, что мы живы. Бегом прибыв домой, мы это обсуждали до поздней ночи, на следующий день уехали обратно в город. Но до сих пор у меня из головы не может уйти та надпись, и догадки о том, кто её написал.

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