Топотуха любит детей

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 12:34 by

Ночь. Настя лежит на спине, натянув одеяло до самого носа, и смотрит в потолок.На потолке живут тени. Длинные, черные и странно изогнутые. Они постоянно шевелятся и этими ломкими движениями напоминают девочке лапки пауков. Настя боится маленьких восьмилапых чудовищ. Она бы с удовольствием заснула, чтобы не видеть их, но сегодня фонарь за окном особенно яркий, сон не хочет приходить.А еще есть Топотуха.Словно услышав ее мысли, тени на потолке заметались еще быстрее, теперь проворные лапки обшаривали даже стены. Хорошо, что кровать стоит почти посередине комнаты - гадким паукам до нее никак не дотянуться. Но Настя все равно ныряет под одеяло с головой."Она скоро придет... Она придет..." - бормочет про себя Настя и невольно задерживает дыхание. Но в прихожей за закрытой дверью не слышно ни звука. Пока.Услышать Топотуху не мог никто из взрослых. К ним она ни разу не приходила. Зато дети хорошо знали, что если ночью за закрытыми дверями слышны медленные тяжелые шаги - это верный признак, что в дом наведалась Топотуха. Сначала она долго возилась в прихожей, выползая из шкафа или зеркала, потом сопела и топталась под дверью. И только после этого заходила в комнату, забиралась под кровать или садилась в углу. Девочка никогда не видела, но почему-то представляла ночную гостью, как два маленьких красных глаза в темноте. "Когда смотрит - не страшно. Только надо привыкнуть, и все", - говорили другие дети.Только вот Насте было страшно. Она едва осмеливалась теперь высунуть кончик носа из-под одеяла, зато уши, казалось, ловили и распознавали самый тонкий звук. Вот где-то наверху у соседей приглушенно бормочет телевизор. Вздохнула бабушка за стеной, наверное, переворачиваясь на другой бок. Тихонько насвистывает ветер, застревая в щелочке неплотно прикрытого окна..."Ну давай же, давай..." - уже почти просит Настя. Но в прихожей нет посторонних звуков, только старенькие ходики громко объявляют каждую секунду: чок-чок, чок-чок.Конечно, Топотуха сегодня не придет. Что ей здесь делать? В конце-концов, у монстра из шкафа есть возможность придти и к другим детям, а не только к одной-единственной девочке. Тени на потолке радостно скачут. Они довольны. "Топотухи нет! Топотухи сегодня нет!" - словно говорят они самим своим видом. "Чок-чок, - соглашаются с тенями ходики, - так, совершенно так". Настя крепко зажмуривается, стискивает кулаки, и тут из прихожей раздается еще один звук, очень тихий, но явный, словно с вешалки упало большое тяжелое пальто.- Это она! Пришла, - шепчет Настя в голос и распахивает глаза, словно уже собирается ее увидеть.Но Топотуха медлит. Впрочем, как всегда. А может быть, она сегодня не станет заходить в комнату? Эта мысль заставляет девочку еще внимательнее вслушиваться в то, что должно происходить за дверью.Вот один тяжелый шаг, другой... Настя задерживает дыхание и чувствует, как сердце дрожит где-то у самого горла. Сейчас двери должны открыться - ненамного, всего лишь на узкую щель, через которую будет видна темнота прихожей. Щель станет расти медленно, почти незаметно, ведь то, что желает попасть в комнату, осторожничает.Настя закусывает губу. Она прекрасно знает, что монстр прямо сейчас стоит за дверью, может быть, даже слышит, какое у девочки прерывистое дыхание - слишком прерывистое, чтобы можно было поверить, будто она спит. Наверняка он чувствует страх, но все равно медлит.Вот с тихим щелчком повернулась дверная ручка. Прошуршала створка по пушистому ковру. Настя крепко закрывает глаза, так, что даже щекам больно. В детстве она так играла в прятки с родителями. Просто садилась в углу и закрывала ладошками лицо. Когда ты ничего не видишь, тебя словно бы и нет. "Меня здесь нет, здесь никого нет," - повторяет она мысленно и вдруг застывает от ужаса. А что, если Топотуха разозлится, когда поймет, что ребенок хочет исчезнуть прямо у нее из-под носа?Настя осторожно приоткрывает веки, через узкую щель напряженно осматривает комнату. Вот шкаф с книгами, светлый квадрат окна, обои, на них ее рисунки и плакатики с феями. Что-то темное в углу. Слишком большое для игрушки, слишком черное, чтобы оставаться тенью от какого-нибудь предмета. Вот это нечто зашевелилось, вздыбилось огромной горбатой тушей, подняло косматую голову. Свет фонаря на улице зажег пару красных точек на морде. Глаза у чудовища оказались такими, как девочка и представляла - ярко-красными, словно угольки. Почему-то это знание Настю успокоило. Сегодня Топотуха была самой обычной, значит, волноваться не о чем.Когда девочка задремала, алые глаза чудовища перестали светиться так ярко. Монстр тихо рыкнул на присмиревшие тени на потолке, которые из пауков превратились обратно в переплетенные ветки, а потом неспешно проковылял к кровати и скрылся на своем обычном месте. Спустя несколько минут по простыни проползла черная многосуставчатая рука. Подцепила когтями одеяло и чуть-чуть стянуло его до плеч. В комнате было тепло, а от жары девочке могли присниться кошмары.В отличие от чепухи, которую рассказывали взрослые, Топотуха любила детей.Автор - ЮлиAnna.

Ключевые слова: Ночь тени Топотуха монстр чудовище кошмары

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