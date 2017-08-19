Есть очень опасные места. Например, Бермуды

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:26

Причина: Изменен раздел. Авторская стилистика сохранена

egor_dobriy Просмотров: 49 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 17:26 by

Я любил путешествовать по аномальным зонам. Но после путешествия на Бермудский треугольник я остался в своём городе навсегда.Как-то раз я с друзьями поехал на Бермуды. Самолёт летел нормально. Когда мы высадились, пошли в отель.Первый день прошёл нормально. На второй день слышались шорохи, на третий слышались чьи-то шаги. После той ночи мы решили прогуляться по островам и расспросить местных жителей. Они говорили очень плохие вести.Вечером мы пошли к морю. Когда пришли, то мы не увидели Лехи. Мы подумали, может, он пошёл к кому-то погостить. А с моря были слышны чьи-то крики. Решили нырнуть в море и, может быть, залезть в какой-то старый корабль. Надели костюм для дайвинга и нырнули. Увидели один старый затонувший корабль, и мы туда заплыли. Вид внутри был такой, что, казалось, тут кто-то живёт.На улице была ночь - до отеля добираться далеко. Зашли в каюту и легли спать.Просыпаюсь (не помню, во сколько) - мой лучший друг Никита сидит с встревоженными глазами.- Что случилось, Никита?! Где остальные?!- Я не знаю! Проснулся я пять минут назад, хотел выйти из каюты, но в коридоре я увидел чьи-то тени!- Никита, ты чё, сдурел?! Какие ещё тени?- Не веришь, сам посмотри!Я, конечно, не совсем верю во всё это, но решил посмотреть, кого он там увидел. Достаю мобильник, а он, как назло, разряженный, приходилось брать фонарик. Никого я не увидел, сбегал в туалет.Иду я к каюте, но ощущение наблюдения было такое, что хочется прямо побыстрее к каюте добраться. Пришёл к каюте - хотел обернуться, кто там такой. Только зря это сделал. Там оказались люди с косами! Я быстро же закрыл дверь на замок и залез под кровать. Но Никиты я не увидел. В соседней каюте кто-то кричал. В дверь начали стучать.Держался я долго. Через несколько часов начался рассвет. Стуки в дверь прекратились. Выглянул я из каюты - никого не было. Но послышались шаги, показались опять чьи-то тени. Я опять быстро закрыл дверь. Через несколько минут я выглянул, но никого не было. Но кто-то был, так как были шаги. Но вдруг там выбежал человек с топором. Я забежал, опять закрыв дверь в каюту на замок. Слышались опять стуки, я наконец всё-таки вылез через окно.Выплыл быстро на берег, там меня ждал Серёжа. Рассказывать я ничего не стал, всё равно не поверит.Сережа увидел мою тревогу и спросил:- Что случилось?Я ему все рассказал, и мы поспешили в аэропорт, чтобы скорее улететь отсюда.В наш город прилетели только я и Серёжа.

Ключевые слова: Бермуды корабль каюта тени люди авторская история

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