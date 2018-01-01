Белый телефон

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:39

Причина: Изменен раздел

Безликий48 Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:39 by

Это жуткая история из Японии о семье, которую преследует таинственный телефонный сталкер.В одном большом городе в Японии жала семья: мать, отец и дочь. Они жили в старинном доме, который считался культурной собственностью, защищенной правительством (дом был построен в 1920-х или 1930-х годах).Шло время, телефонные звонки не прекращались, они стали раздражать семью. Десятки раз их будил посреди ночи телефонный звон, и каждый раз, когда на звонок отвечали, их приветствовало жуткое молчание.Однажды ночью, когда телефон снова зазвонил, отец взял трубку и оставил ее на полу. Он собирался вернуться в постель, но вдруг что-то услышал. Это был слабый шепот, исходящий от телефона. Отец снова взял трубку и приложил к уху, но шепот сразу же прекратился. Снова наступила тишина.Так продолжалось несколько дней. Всякий раз, когда кто-либо отвечал на звонок, в трубке молчали. Но если кто-то клал трубку на пол, из неё слышался слабый шепот. При поднятии трубки шепот тут же прекращался.Эти звонки начали сводить семью с ума. Они перепробовали всё, что было возможно. Они сменили телефонный номер, но звонки всё равно продолжались. Они подали жалобу в телефонную компанию, но их вопрос не решили. Они даже обратились в полицию, но и этот шаг оказался бесполезным. Чтобы они не делали, белый телефон продолжал и продолжал звонить и днем, и ночью.Постепенно отец начал подозревать, что происходит что-то сверхъестественное. Он заплатил шаману, чтобы тот благословил дом, но этот ритуал не принес пользы. Тогда он попросил священника провести в доме ритуал экзорцизма, но телефонные звонки все равно продолжились. Семья в конце концов больше не могла терпеть.Родители решили продать дом, даже несмотря на то, что рынок жилья переживал кризис, и они получили бы меньше денег, чем заплатили за дом, когда въехали. Они просто хотели избавиться от дома и уехать. Однако в день, когда они решили продать дом, телефон резко перестал звонить. Не раздалось ни одного телефонного звонка.Родители не знали, что делать. Хотя телефонные звонки прекратились, не было никаких гарантий, что в какое-то время они снова не возобновятся. Подумав несколько дней, они пришли к выводу, что дом не стоит снимать с продажи.На следующее утро их дочь была найдена мертвой в своей спальне. Её нашли повешенной. Было похоже, что она покончила с собой. На полу под ней лежал разбитым её сотовый телефон. В холодной и мертвой руке девушки была зажата записка, в которой было написано: "Простите, это я звонила!".Родители пришли в ужас от всего этого и были безутешны. Эта трагедия забрала у них практически все силы. Целыми днями они только и делали, что рыдали и плакали, не в силах понять, зачем их дочь покончила с собой. Они отменили продажу дома и оставили комнату дочери нетронутой, как и при её жизни. Они ничего не хотели менять там, превратив эту комнату в своеобразную святыню.Через несколько месяцев, когда родители только-только стали отходить от потери дочери, телефон снова начал звонить. Всё повторилось точно, как было раньше. Кто бы не брал трубку, в ней звучала тишина. Если трубку клали на пол, оттуда раздавался шепот.Родители были в полном замешательстве. Они не понимали, что происходит, они были очень расстроены. Они думали, что это их дочь совершала те звонки, но теперь их дочь была мертва. Тогда кто им звонит? Неужели это чья-то глупая шутка? Может быть, кто-то узнал, что случилось в их семье, и так жестоко их разыгрывает?Отец решил во чтобы то ни стало докопаться до истины. Он поехал на рынок и купил диктофон. Ночью, когда телефон, как обычно, зазвонил, он встал с постели и бросился к трубке. Он положил её на пол и включил диктофон, поставив рядом с трубкой. Потом поел обратно в спальню.Утром он не мог дождаться, когда сможет прослушать запись, но когда он включил диктофон, то испытал шок всей своей жизни. На записи он услышал голос своей дочери. Она раз за разом произносила шепотом одну и ту же фразу: "Помогите мне... помогите мне... помогите мне..."Говорят, что отец сошел с ума. Дом был продан, и в нём поселились новые владельцы, однако никто не мог долго прожить в этом доме. День и ночь их терроризировали звонки из белого телефона.Прошли годы, во время реновации полы в доме были вскрыты, и рабочие обнаружили нечто странное. Под полом, прямо в том месте, где был телефон, они нашли женский череп с длинными седыми волосами. Женщину так и не удалось идентифицировать, а остальные останки скелета так и не нашли.

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