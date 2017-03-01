Странные видео

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:14 by

Летом 2011 года я сдала экзамены и благополучно закончила 1 курс института. Впереди меня ждали каникулы и долгожданный отдых. Конец-то расслабившись после тяжёлой сессии, я открыла для себя яркий мир ютуба.Конечно, в 2011 году было, мягко говоря, не так много видеоблогеров, как сейчас. Тем не менее, я нашла людей, чьё творчество показалось мне интересным, и стала регулярно смотреть их новые видосики.Одним из таких интересных мне видеоблогеров оказалось девушка, снимавшая видосы про косметику и разные девчачьи приблуды.Конечно, наверное, сейчас это кажется смешным, что кто-то готов регулярно смотреть и тратить своё время на такой бред. Но тогда мне было дико любопытно изучать секреты макияжа, правила стиля.В середине июля я смотрела новое видео красивой бьюти-блогерши. Все было как всегда - она хвастается покупками, рассказывает, как правильно наносить какое-то косметическое средство (я даже не помню, как называлась та дорогущая штука). Только вот в конце я заметила одну странность.Чтобы вы смогли понять, в чем состоит странность, я немного расскажу о фоне, на котором снимала девушка. Сзади неё по бокам стояли 2 больших зеркала, но камеру они не захватывали. Одно зеркало отражало часть роскошной комнаты девушки (видимо, с этой целью она и выбрала такой ракурс), а другое зеркало отражало выход из комнаты и большой коридор.Так вот. В конце видео я случайно посмотрела на зеркало, отражающее неосвещенный коридор, и увидела там какое-то движение. Будто там прошёл кот, человек или собака... Но это точно было что-то совсем иное. И, как мне показалось, будто в темноте вместе с движением сверкнули глаза (как бывает у животных, если посветить на них в темноте).Ради любопытства я пересмотрела этот момент и поняла, что мне не показалось, - действительно было какое-то движение на высоте метр от пола и блеск глаз.Я не стала придавать этому значение. Мало ли, что там могло быть, а может, и вовсе это был глюк. Но через 5 дней вышел новый ролик. К моему удивлению, я опять заметила движение и блеск глаз. Нажав на паузу в нужный момент, мне показалось, что я вижу очертания уродливого лица и блеск маленьких глаз, которые находятся на разной высоте. Повторюсь, что на животное или человека это не было похоже. Но так как коридор был тёмный, то и понять точно, что это такое, не представлялось возможным.Озадаченная, я написала в комментариях в шутливой форме "А на 5:26 это у вас призрак на фоне:)?". Несколько девочек написали мне в ответ, что тоже заметили что-то странное.Следующий видосик девушка снимала на улице, и ничего странного не наблюдалось. Только вот она стала хуже выглядеть: тёмные круги под глазами, красноватые глаза.Вскоре опять вышел новый ролик. Внешний вид девушки ещё более ухудшился. Заметив движение в отражение зеркала, к своему ужасу я увидела, что на несколько секунд тень из коридора стала более заметной - как будто в воздухе застыла эта ужасная гримаса. Она походила на искажённое обугленное и лицо человека, все нормальные пропорции были абсолютно нарушены.Стоит отметить, что эта странность появлялась, только когда девушка снимала вечером и когда коридор не освещался.Я опять написала комментарий про отражение в зеркале, но, к моему удивлению, его практически сразу стерли. Другие комменты поклонниц с вопросами в стиле "Что происходит на фоне?" так же стирались.Через неделю после этого вышел видос, блогерша выглядела так, будто у неё температура под 40 и будто она мучает себя жесткими диетами. Хотя буквально 2 недели назад она выглядела бесподобно! Меня также удивило, что она убрала зеркала из комнаты.Потом у неё перестали выходить ролики. Ради любопытства я нашла ее страницу Вконтакте. То, что я там увидела, повергло меня в шок. На стене страницы была оставлена запись от её сестры. Она писала, что девушка погибла несколько дней назад по трагическим обстоятельствам.Загуглив имя этой блогерши, я узнала из новостных сводок, что девушка была задушена в своей комнате, когда она была одна дома, и помимо этого, ее глаза были выцарапаны. Подозреваемых, кто совершил это страшное преступление, нет.Её смерть потрясла меня, и я некоторое время следила за развитием событий. Но самое странное, что на её ютуб-канале были удалены все видео, на которых НЕЧТО виднеется из темноты...Автор: kotikvsmetane.

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