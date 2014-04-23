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Страшилки

Смерть оборотня

Трое подростков возвращались со школы домой, по дороге обсуждая между собой, что они будут делать после того, как сделают все уроки.

Сугихара хотел пойти в новый музей, открывшийся недавно, Хонзо собирался с родителями в больницу на обследование по поводу своих лёгких, так как они были у него не очень здоровы, а Хироми собирался прокатиться на новом байке, который родители ему наконец-то купили за хорошее окончание прошедшей четверти.

Но этим планам не суждено было сбыться.
Свернув за угол одного дома, они увидели мужчину лет тридцати в лёгкой куртке, и он показался им каким-то странным.
Он шёл по дороге, спотыкаясь и хромая на обе ноги. Болеет? Инвалид? Напали и избили? Ребята не знали, что и думать, подыскивая самые разные догадки.

Хироми догнал мужчину первым и заглянул ему в лицо. Оно оказалось бледным, взгляд был обращён куда-то внутрь себя. Вскоре подоспели Хонзо и Сугихара.
- Да у него шок! - воскликнул Сугихара.
Его отец был врачом и научил сына распознавать многое, что относится к медицине. Ребята попытались выяснить у мужчины, откуда он, чем можно ему помочь, но он молчал, пытаясь вырваться из рук поддерживающих его мальчишек.
- Не волнуйтесь, мы отведём вас в больницу. Там работает мой папа, он вам поможет, - пытаясь успокоить мужчину, сказал Сугихара.
- Нет… Только не в больницу!, - вдруг прохрипел мужчина.
Было видно, что ему и говорить трудно, да и к тому же почему-то очень страшно. Ребята стали его уговаривать, но в больницу мужчина всё равно отказывался идти, даже не объясняя, почему.
- Тогда пойдёмте ко мне домой. Вы только не волнуйтесь, - сказал Сугихара.
Он не знал, почему ему вдруг пришло в голову отвести пострадавшего мужчину именно к себе домой. Но он не боялся, что его отец, придя домой, обнаружит незнакомого мужчину, так как у его отца часто бывали такие напряжённые времена на работе, что приходилось задерживаться на работе несколько дней, чтобы не пропустить ухудшения у особо тяжёлых больных, находящихся в реанимации.

И поэтому друзья Сугихары тоже решили, что это хороший вариант. К тому же на улице было холодно, а мужчина был почему-то в лёгкой куртке.
Но, когда они дошли до дома, в котором жил Сугихара, возле подъезда оказался какой-то молодой парень. Увидев мужчину, которого ребята вели под руки, он громко выкрикнул:
- Ну, вот ты и попался! - и, выхватив пистолет, выстрелил в мужчину в упор, не успели ребята даже опомниться.
- Ты с ума, что ли, сошёл?! - гневно выкрикнул Хироми.
Парень фыркнул в ответ:
- Вы сами не знаете, кого спасаете. Не стоит он того.
Сугихара еле сдерживал желание сбить этого парня с ног и переломать ему все кости своей бейсбольной битой, которую он сейчас держал в сумке, так как у них в школе была бейсбольная секция, на которую он ходил.
- Кто тебе дал право решать, кого можно спасать, а кого нет? Ты сумасшедший, если стреляешь в кого попало, - злобно ответил он парню и начал под руки заводить раненого им мужчину в подъезд.

Вдруг раздались ещё два выстрела, и мужчина вскрикнул, садясь у двери подъезда. Из ран на его ногах текла кровь.
Мужчина вдруг зарычал, спросив у парня хрипло и одновременно насмешливо:
- Ты что, не знаешь, что обычными пулями нас убить сложнее?
Его руки и ноги превратились в лапы, тело покрылось шерстью, и вскоре перед ними стоял огромный бурый волк. И ребята сразу же вспомнили случай, произошедший с ними год назад, когда они проводили поранившего ногу мальчишку до дома, и оказалось, что мальчишка и его отец - оборотни. И они поняли, что этот мужчина тоже оборотень.
Тем временем зверь, накинувшись на того, кто на него напал, начал его терзать. Парень пытался вырваться, пиная оборотня в живот, но эти удары зверь просто игнорировал, так как они, наверное, не причиняли ему особой боли.

Минут через десять, бросив растерзанное тело, волк зашёл в подъезд и опустился на пол, поскуливая. Сугихара вместе с друзьями с трудом поднял его и повёл к своей квартире.
Заведя его в прихожую, Сугихара взял своё старое одеяло, которым он уже не укрывался, расстелил его в прихожей и уложил на него оборотня, затем принёс аптечку и начал перевязывать раны.
Хироми и Хонзо ушли на кухню и принесли миску молока и две котлеты.
- Ребята, я не уверен, что он сейчас будет есть, - вздохнул Сугихара.
- А может, будет, - ответил Хироми.
Он осторожно приподнял голову волка и нагнул её к миске.
- Это молоко, ешьте, - сказал он.
Зверь начал лакать, пока Хироми придерживал ему голову. Затем он съел котлеты прямо из рук Хонзо и заснул, поскуливая. Хироми и Хонзо взялись за уроки сразу.
Сугихара присоединился к ним чуть позже, когда закончил перевязку. Поскольку было уже довольно поздно, закончив с уроками, ребята сразу же легли спать.

А утром, подойдя к лежащему на одеяле у двери волку, ребята поняли, что он мёртв. Не зная, что и делать, ребята сели рядом с неподвижным телом, думая о том, что произошло.
Они знали, что то, что случилось, не должно было случиться, что это ненормально. Ведь нельзя же убивать, кого бы то ни было лишь за то, что он какой-то другой, не такой, как все остальные.
Ведь все имеют право на жизнь, независимо от происхождения, цвета кожи, волос и всего остального.

За всеми этими мыслями ребята не заметили, как в открытую форточку влез белый волк. Они заметили его лишь тогда, когда он уже был рядом с ними. И сразу же вскочили.
А белый волк превратился в парня примерно года на три их старше.
Вздохнув, он сказал:
- Мой старший брат мёртв. Сколько ещё это будет продолжаться? Когда нас оставят в покое? Я заберу тело брата. Мы похороним его по нашим законам. А вам троим спасибо за то, что пытались ему помочь.
Взвалив мёртвого волка себе на плечи, парень ушёл.

А ребята ещё долго смотрели ему вслед через окно и думали о том же: сколько ещё будет продолжаться эта бесполезная война против тех, кто не виноват в том, что не такой как все?
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:59
Причина: Изменен раздел
Вчера, 19:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 37Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Оборотень выстрелы брат белый волк война

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Комментарии

#1 написал: Почетный святой
Вчера, 20:20
+1
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Побольше бы таких историй.
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