Ужасная ночь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:19

Причина: Изменен раздел. Стилистика автора сохранена

CrackerXDD Просмотров: 30 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 21:19 by

Я тогда учился на третьем курсе юридического факультета. За счет летней практики, подработок и работы фрилансером по специальности у меня накопилась нехилая сумма. Родители добавили еще около сотни тысяч рублей, и денег хватило на покупку двухкомнатной квартиры в новострое.Я был чрезмерно рад новой покупке. За неделю я перевез все свои вещи из общаги в новое жилище.Проходит неделя. Я, как обычно, ухожу в университет рано утром, не успев поесть. Возвращаюсь же я к восьми часам вечера. Изрядно подустав, я сажусь в кресло, завариваю доширак и включаю ноутбук.На этот раз один мужчина скинул мне большой перечень документов по бракоразводному процессу для поиска подводных камней. Вздохнув с тоской, я начал их читать.Я настолько врезался в работу, что не заметил как подкралась полночь.Протерев глаза, я дочитал последнюю страницу файла и закрыл ноутбук. Кое-как я нащупал в темноте выключатель и включил свет. Расстелив постель, я выключил свет и плюхнулся на кровать.Не прошло и получаса, как в мою дверь кто-то постучался. Родители? Нет, они вообще уехали в Крым на отдых. Соседи? Они даже не знают, что эта квартира заселена. Полиция? Я не при делах.Стук все усиливался и усиливался. И он стал будто распространяться везде, будто стучали не только в мою дверь, а во все разом.Так продолжалось ещё пять минут. Стук затих, и я успокоился. Теперь-то я смогу поспать. Но не тут-то было. Стуки сменил гул голосов. По-видимому, соседи вышли разбираться. Я не стал дергаться и решил просто уснуть под эту феерию звуков.Мой сон продлился недолго. Затем уже гул сменился криками. Крики были истошными. Меня охватил страх. Я схватил телефон и позвонил в полицию. Было два часа ночи.Я сел на кровать и стал ждать. Прошло 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20, 25, полчаса. Меня утянуло в сон. Не вытерпев ожидания, я уснул. Разбудил же меня звук будильника. На часах было 7:00. Я решил проверить, что случилось. На моей двери не было глазка, поэтому я решил на свой страх и риск открыть дверь.Перед моими глазами стояла ужасная картина. Тошнотворной запах жег мои ноздри. На стенах чем-то красным, видимо, кровью, были нарисованы какие-то сатанинские символы. Все двери были распахнуты. У каждой двери лежал труп в мешке. По этажам ходили полицейские. Один из сотрудников подошел ко мне и начал меня расспрашивать. Он узнал мой голос и поблагодарил за вызов. Я же молча кивнул.Как оказалось, когда полиция приехала на мой вызов, они обнаружили, что почти все жители подъезда мертвы, кроме меня, так как я не открыл дверь, и пожилого глухого мужчины, так как его сиделка заболела и не смогла найти себе замену.После данного случая я поставил железную дверь с мощным замком и еще вторую дверь. Даже заморочился и поставил глазок на внешнюю дверь.И я стал прислушиваться к ночным звукам....

Ключевые слова: Стук ночь трупы знаки кровь авторская история

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