"Доча, я голодна..."

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:10

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Luiza Urait Просмотров: 52 Комментарии: 1 -1 Сегодня, 08:10 by

Я только что пришла со школы.Мама заболела, папа говорит не входить к ней в комнату.Я поела и легла спать. Мне приснилось, что мы снова вместе, всей семьей. Но сон оборвался от неизвестного звука из маминой комнаты. Я не могу описать его.Папа вошёл ко мне в комнату, я спросила у него:— Что это было?— Продолжай спать и не обращай внимания, — сказал он.Я послушалась и легла спать.Утром мы позавтракали, и я пошла в школу. Когда я почти пришла, то увидела, что папа заносит что-то большое и чёрное в дом. Я хотела позвать его, но он быстро забежал внутрь. Не став спрашивать про это, мы пообедали. Папа сказал, что сходит в магазин, и попросил меня не входить в мамину комнату. Когда я проходила рядом с их комнатой, я увидела чей-то силуэт:«Наверное, это мама, но раз она больна, то должна лежать в постели? Может, она поправилась?» – подумала я.Я хотела войти, но услышала щелчок открывающейся двери. Я быстро отбежала от двери. Это папа вернулся домой. Мы поужинали и легли спать.Я проснулась от чувства, что за мной кто-то наблюдает. Открыв глаза, я увидела папу, сидящего на кровати.— Спи, доча, спи...— дрожащим голосом сказал мне он.Мои глаза стали медленно закрываться, и я уснула.Меня разбудил папа:— Вставай, доча, ты можешь покормить свою маму.— Правда?!– спросила я восторженно.—Да, после того она обязательно поправится...— А можно я угощу её пломбиром?—Да конечно.Я оделась в свою любимою футболку и шорты. И уже собиралась идти за мороженым, но папа сжал мою руку и потащил меня в их комнату.Я вошла. В комнате было темно и пахло мясом. Я включила свет и ужаснулась: везде была кровь, валялись останки животных, а главное, на цепи была мама, её зубы были как бритвы, на полу лежали щипцы, а у неё не было некоторых зубов, видимо, так папа пытался вылечить её. Оно клацало своими зубами и смотрело на меня, было ясно – оно голодное.Свет начал мигать и потом потух. Я спряталась в углу комнаты и слушала клацанье зубов. Я и не заметила, как оно прекратилось. Глаза привыкли к темноте, и я увидела возле себя шкаф. Я поползла к нему и залезла в него. Мой нос учуял запах газа. Вдруг дверь открылась, оно опять начало клацать.— Почему ты до сих пор голодная?!– крикнул он. – Я ведь скормил тебе нашего ребёнка!Она клацает зубами.— Ты не оставляешь мне выбора...Он вынул зажигалку из кармана и собирался зажечь её, но вдруг мама сорвалась с цепи и вцепилась зубами в его горло.— Чёрт... Отпусти...По моим щекам покатились слезы. Вдруг она прервала поедание и поняла, что где-то ещё есть я, она выбежала и начала искать меня, что-то рыча. Я прислушалась и поняла, что она рычит:— Доча, я голодна, выйди и покорми меня!Но я не могла прятаться вечно, я медленно вышла из шкафа, взяла зажигалку и...5 мая на ул. Кочерницая, д. 28 произошел взрыв. Найдено два трупа: взрослого мужчины и ребёнка, лет 15.Соседи рядом со сгоревшим домом говорят, что ночью слышат, как кто-то ходит по улочкам, а другие говорят, что видят ночью какой-то силуэт. И предполагают, что это мать ищет своего ребенка...

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