Разочарование

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:11 by

В своем старом домишке я живу довольно-таки давно. Живу там с раннего детства, уже 19 лет. Сначала дом принадлежал моему дяде, но когда он умер, дом по наследству перешел ко мне. Дом согревал меня уютом, до поры до времени.Совсем недавно я стала ощущать чье-то присутствие рядом. Иногда, стоя у плиты, я ощущаю на себе взгляд или же, когда ложусь спать, слышу шаги, как будто кот или маленький ребенок пробрался в мою комнату. Что меня пугает, так это то, что живу одна. А еще то, что на месте моего дома раньше стояло кладбище, лет так пятьдесят назад. Мой дядя рассказывал мне историю, от которой мне страшно до сих пор.Так вот, тогда недалеко от кладбища находилась маленькая деревушка. Людей там жило немного, примерно человек четырнадцать, и все друг друга хорошо знали. Один мальчик хорошо дружил с девочкой, семья мальчика запрещала дружить ему с девочкой. И спустя несколько месяцев люди стали чувствовать в своем окружении что-то паранормальное. То есть: падали кружки со стола, люди слышали крик, плач и скрежет за дверью, когда готовились ко сну. Какой-то житель деревни предположил что это демон, который мешает им жить до тех пор, пока они не отдадут ему душу, то бишь пока не убьют человека. А потом демон отстанет до какого-то определенного времени. Это были лишь догадки, но разъяренный народ приготовился к действиям. Они хотели выбрать ту жертву, за которой не будет никто скучать.Выбор пал на бедную девчушку. Ее родители бросили ее. Жила она, как в мышка, в подвале одной женщины и помогала ей по хозяйству. Утром, ровно в девять часов, люди вышли на улицу и вывели девочку. Она кричала, плакала и вырывалась. Она надеялась на помощь своего друга. Надеялась, что именно он спасет ее от смерти. К сожалению, родители этого мальчика поставили перед ним выбор - они или его подружка."Любящие люди не должны предлагать выбор, ведь знают, они по-своему дороги мне", - думал мальчик, но выбрал сторону отца и матери. Он стоял на улице, наблюдая за тем, как ей роют могилку, как люди готовят камни. Он стоял с безразличным лицом и только в глубине души переживал об этом. Ровно в десять люди кинули девчонку в вырытую ямку и закидали камнями... При том, что мальчик, человек, который был для нее лучшим другом, тоже кидал камни. После всего этого люди в деревне стали исчезать - один за другим. А чуть погодя, снесли старое кладбище и деревеньку.От истории мурашки бегут по коже, но это ведь всего лишь легенда. Хотя, я хотела в это верить.Утром, заварив себе чашечку чая, я стояла на веранде. В доме послышалось топанье, как будто кто-то специально прыгал, дабы позвать меня. В тот момент я не обратила внимания и продолжила пить чай. А спустя некоторое время, допив горячий напиток, повернулась в сторону входа, замечая на внутренней стороне стекла отпечаток детских кровавых ладошек. Стало очень не по себе и не знаю, что было со мной в тот момент, от чего я отправилась в дом. Когда я зашла, то услышала громкий детский крик, вперемежку с плачем. Быстро стала оглядываться по сторонам в поисках того, что издавало звук. На моих глазах выступали слезы от дикого страха. Подняв глаза к лестнице, я заметила девочку. Она сидела на ступеньках и смотрела на меня. Ее ноги были босыми, а верхняя одежда представляла собой старые, грязные тряпки, ее лицо было страшным и пугающим.От моего вздоха она встала на ноги и побежала ко мне. В это время я разглядела ее более четко: на шее было несколько глубоких порезов, загноившихся от времени. Глаза были полностью белыми, без зрачков.Конечно, я среагировала и рванула в сад, но, к сожалению, поскользнулась на чем-то мокром и красном на полу и больше ничего не помню. Проснулась в доме. Стены были изодраны, все было перевернуто, а окна разбиты. Выйдя на улицу, я почувствовала сильные головные боли, а когда вернулась домой, они сразу же прекратились...Либо дом не хочет меня отпускать, либо просто совпадение, но мне очень страшно тут находиться.Автор: Фликирия.

Ключевые слова: Старый дом кладбище демон жертва легенда призрак девочки

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