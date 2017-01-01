Смерть?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:44

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел

Obanow Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:43 by

Здравствуйте, эта история случилась с моей тётей в таком-то году (называть не буду, да и не помню). Тёте моей тогда было 40 лет, она жила в хорошей 3-х комнатной квартире в центре города. Был у неё муж - лётчик-испытатель с большим стажем. Деньги они в то время лопатой гребли. Дальше буду рассказывать от первого лица - от лица тети.Был обычный день, яркий и весёлый. Я проснулась и решила удивить Глеба (так мужа звали) романтическим завтраком в постель.Когда все было готово, я отнесла все на кровать, дожидаясь того, когда он проснется. Он встал и сказал мне: "Мамочка (он так называл меня, хотя был старше меня лет на шесть), какой сюрприз!". Он встал и поцеловал меня, съел все буквально за минуту и, приложив руку на сердце, поблагодарил.Потом он ушёл собираться, так как прилетели его друзья, поэтому надо отметить это дело. Он вышел за порог, и я закрыла за ним дверь.Ближе к 9-10 вечера я легла спать. И снится мне сон, как я лежу на кровати и вижу, что к нам (во сне Глеб спал со мной) подходит человек. Сейчас опишу его: у него был острый нос, загорелое тело и кудряшки на голове. Он был одет в красный костюм с розой в кармашке.Я выскочила и вцепилась к нему в шею с криком: "Отойди от меня, отойди!". Потом начала душить его. Он рассмеялся и вырвался, сказав мне, что не за мной он пришёл, а за ним (указал на Глеба). Я его отогнала и сказала ему, чтобы он больше не появлялся тут.Проснулась я оттого, что Глеб стоял на четвереньках и смотрел на меня. Я спросила: "Что случилось, Глеб?". На что он мне ответил: "Что? Спишь, сучка? А ты знаешь, что я скоро умру?". И показывает мне красные пятна на руке. Я ответила ему, что все будет хорошо.Ближе к 12 часам дня я ушла к соседке. Вернулась ближе к 3-4. И вижу, что Глеб лежит и зовёт меня: "Мамочка, мама, мам!".Я подбежала к нему, но не успела ничего - он умер.Когда мы вынесли его в гробу (это на следующий день) попрощаться, то вдруг он открыл глаза. Я бросилась к нему с криком: "Он же живой! ЖИВОЙ!". На что меня отволокли от него и дали воды, сказав, что мне показалось. Я, взглянув на него, удивилась - глаза были закрыты.Я знаю, кого я видела. Я видела смерть. Смерть любимого мужа Глеба (Царство Небесное ему).

Ключевые слова: Муж сон смерть видение авторская история

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