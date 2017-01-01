Смерть?Здравствуйте, эта история случилась с моей тётей в таком-то году (называть не буду, да и не помню). Тёте моей тогда было 40 лет, она жила в хорошей 3-х комнатной квартире в центре города. Был у неё муж - лётчик-испытатель с большим стажем. Деньги они в то время лопатой гребли. Дальше буду рассказывать от первого лица - от лица тети.
Был обычный день, яркий и весёлый. Я проснулась и решила удивить Глеба (так мужа звали) романтическим завтраком в постель.
Когда все было готово, я отнесла все на кровать, дожидаясь того, когда он проснется. Он встал и сказал мне: "Мамочка (он так называл меня, хотя был старше меня лет на шесть), какой сюрприз!". Он встал и поцеловал меня, съел все буквально за минуту и, приложив руку на сердце, поблагодарил.
Потом он ушёл собираться, так как прилетели его друзья, поэтому надо отметить это дело. Он вышел за порог, и я закрыла за ним дверь.
Ближе к 9-10 вечера я легла спать. И снится мне сон, как я лежу на кровати и вижу, что к нам (во сне Глеб спал со мной) подходит человек. Сейчас опишу его: у него был острый нос, загорелое тело и кудряшки на голове. Он был одет в красный костюм с розой в кармашке.
Я выскочила и вцепилась к нему в шею с криком: "Отойди от меня, отойди!". Потом начала душить его. Он рассмеялся и вырвался, сказав мне, что не за мной он пришёл, а за ним (указал на Глеба). Я его отогнала и сказала ему, чтобы он больше не появлялся тут.
Проснулась я оттого, что Глеб стоял на четвереньках и смотрел на меня. Я спросила: "Что случилось, Глеб?". На что он мне ответил: "Что? Спишь, сучка? А ты знаешь, что я скоро умру?". И показывает мне красные пятна на руке. Я ответила ему, что все будет хорошо.
Ближе к 12 часам дня я ушла к соседке. Вернулась ближе к 3-4. И вижу, что Глеб лежит и зовёт меня: "Мамочка, мама, мам!".
Я подбежала к нему, но не успела ничего - он умер.
Когда мы вынесли его в гробу (это на следующий день) попрощаться, то вдруг он открыл глаза. Я бросилась к нему с криком: "Он же живой! ЖИВОЙ!". На что меня отволокли от него и дали воды, сказав, что мне показалось. Я, взглянув на него, удивилась - глаза были закрыты.
Я знаю, кого я видела. Я видела смерть. Смерть любимого мужа Глеба (Царство Небесное ему).
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:44
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел
Сегодня, 13:43 by ObanowПросмотров: 12Комментарии: 0
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