Кровавый дух

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 23:14

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел

MIMVAV Просмотров: 82 Комментарии: 4 +1 Вчера, 19:01 by

Несмотря на давность событий, вздрагиваю до сих пор при воспоминании о том, что было.Жил тогда я в доме родителей. Отец работал посменно, мать вышла в отпуск. Так что проводил свободное время с ней дома или с друзьями.Купание ночью в озере привело к болезни. Кашлял и была температура. Мать заставляла полоскать горло, пил какие-то отвары и при необходимости просил парацетамола от температуры.Вскоре мать начала жаловаться, что чувствует запах крови на диване (родители спали на нём). Жаловалась отцу, но отец ничего не чувствовал и спокойно засыпал.С отцом отодвинул диван и начал искать то, что могло пахнуть. Может, кот утащил рыбу или мышь сдохла. Ничего этого не было. Даже следов крови или остатков "тела". Мать убедили, что это галлюцинации. Сейчас это смешно звучит.Ночью повторился запах снова, но более сильный, как утверждала мать. Мне ничего не оставалось как лечь спать на диване, а её отправить в мою комнату. Отец все равно на смене.Перед сном почувствовал этот противный запах тухлой крови. Тошнотворный и вызывающий приступ рвоты.Из-за плохого зрения я беру фонарик с собой на ночь. В туалет сходить или на кухню. Тогда его тоже взял с собой и то, что увидел, вызывает у меня мурашки до сих пор.В зеркальной поверхности телевизора появилась белая голова, которая вертелась. Открыв рот, начал ползти к противоположной части дивана и стучать в стену. Голова обрела тело и пошла по комнате.Я упал с дивана и дал хода на кухню. Там включил свет и продолжил сон на табуретках.С этого момента я начал охоту на эту дрянь. Вы спросите как? Очень просто.Мать любила спать после обеда на диване. Взяв банку с простой водой, поставил на неё хлеб и начал ждать из-за угла. Если эта дрянь портит сон, то сейчас она придет в эту банку. Типа угощение.Потом мне что-то подсказало, что она там. Закрыв воду и положив хлеб на тумбочку, я разбудил мать и рассказал об этом.Мать предложила закопать банку на пустыре недалеко от дома. Через 2 часа мы шли довольные домой. Зря мы думали, что все хорошо.Вечером мыли посуду и мать заметила, что на тумбочке лежит хлеб для приманки. Сказав, что я "лохонулся" , она выкинула его на дорогу. Я предложил освятить дом свечками из церкви.Мать чиркнула зажигалкой и свечка загорелась. Прошлась по углам и вышла во двор к калитке. Там свечка гасла 10 раз. На четвертом разе перестала гореть зажигалка, на шестом разе газовая плита, и выручила мать только плита на кухне.На 11 раз матери удалось дойти до калитки и свеча не погасла. Эта дрянь все 10 раз "дула" и хотела вернуться назад в дом.Мать прошлась по двору и еще раз по дому. Вскоре свечу потушили. Мать продолжила мыть посуду.Я прилег из-за температуры на диван и смотрел телевизор. Оставил дверь открытой и видел коридор и кухню.Дом затрещал и что-то черное пронеслось по коридору и сбежало из дома.Никогда такого не было и было впервые. Мурашки бегают до сих пор.

Ключевые слова: Дом запах крови дух авторская история

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