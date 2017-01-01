Недостроенный дом

Недостроенный домВ одном городе построили дом. Дом получился большой: шесть подъездов, шестнадцать этажей. В этом доме начали уже делать крышу, но на этом стройка и закончилась. Та компания, которая строила этот дом, обанкротилась. Директор украл часть денег и сбежал за границу. Много людей оказались обмануты: они уже купили квартиры в этом доме. Но жить в нём нельзя было ещё.
Дети, которые жили рядом с этой стройкой, повадились играть в этом недостроенном доме. Ведь сторожей уже не было, никто дом не охранял. Иногда дети в прятки играли, иногда в догонялки, иногда в полицейских и бандитов, иногда в контр-страйк.
Потом в этом недостроенном доме поселились бомжи. Потом стали собираться наркоманы и алкаши. С каждым днём в этом недостроенном доме становилось всё страшнее. А как-то раз дети вообще наткнулись на нечто непонятное и страшное.
В одной квартире на полу лежала мёртвая девочка. Кто это такая – никто не знал. Из груди у неё кто-то вырвал сердце. Это сердце валялось рядом. Вокруг девочки чёрной краской была нарисована пятиконечная звезда. На концах звезды стояли свечи. И эти свечи ещё горели.
Дети поняли, что это какие-то сатанисты проводили тут свой страшный обряд. Было это недавно, иначе свечи сгорели бы. Дети побежали на улицу. Их было семь человек, но на улицу выбежало только двое, брат с сестрой. Они и рассказали всё своим родителям. Те и вызвали полицию.
Когда полицейские приехали, дети повели их показывать ту звезду. И там был такой ужас! По концам звезды лежали пять детских тел. Это были друзья, которые не сумели выбежать из дома. Они были все мертвы. А той девочки в центре уже не было.
После этого случая в этом доме заделали решётками все двери и окна на первом и втором этажах, чтобы больше сюда дети не залезали.
Эти брат с сестрой жили недалеко от стройки. Как-то раз поздно вечером они выглянули в окно и видят, что одно окно на тринадцатом этаже недостроенного дома горит. Они взяли папин армейский бинокль и разглядели, что там у окна стоит та самая девочка, которая тогда была мёртвой. Стоит как ни в чём не бывало и улыбается. А рядом с ней на подоконнике стоят свечи и ярко так горят.
Девочка каким-то чудом заметила, что на неё смотрят, и весело помахала рукой. У брата с сестрой мурашки пошли по всему телу. Они закрыли окно и задёрнули шторы.
Но через десять минут какая-то неведомая сила вдруг потянула их туда – на стройку. Они как зомби вышли из квартиры и пошли к недостроенному дому. В одном месте решётка была погнута – дети через неё пролезли.
Им было ужасно страшно, но ноги сами собой шли по ступеням. Медленно, но верно брат с сестрой двигались к своей смерти. На одном из этажей они выглянули в окно и увидели, что к дому подходит ещё трое детей. Это были знакомые, их тоже тянуло сюда.
На тринадцатом этаже в одной из квартир их уже ждала нарисованная звезда со свечами. В центре лежала девочка с вырванным сердцем. Брат с сестрой заняли свои места на двух концах и стали ждать. Они сразу как-то поняли, что это за ритуал такой: девочка специально рисует эту звезду, ставит свечи, ложится в центр и вырывает себе сердце. После этого эта звезда начинает работать как магнит и притягивает к себе детей. Когда соберётся пятеро детей, то они разом умрут, и вся их сила передастся этой девочке. Да и не девочка это вовсе, а очень старая и злая ведьма.
Пришла девочка Лиза и встала на свой конец звезды. Пришёл мальчик Рустам и занял своё место... Ждут пятого. Ждут. Ждут. Ждут. Долго ждут. Девочка-ведьма уже стала нервно дёргаться. Но встать она не могла, потому что сердце было вырвано из груди.
Наступил рассвет. Девочка-ведьма почернела и превратилась в кучу пепла, как после костра. Неведомая сила отпустила детей, и они побежали прочь.
Внизу они поняли, что же их спасло. Просто пятый пацан, которого все звали Димон, оказался очень толстым. Он не смог пролезть через прутья, застрял в них. Поэтому ритуал не состоялся, и девочка-ведьма исчезла насовсем.
Автор неизвестен.
Взято отсюда.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06 by Сидоджи ОбыкновенныйПросмотров: 31Комментарии: 0
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