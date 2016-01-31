Смертельная переписка

Смертельная перепискаНикогда не переписывайтесь с незнакомыми людьми. Это может привести к плачевному результату.
Один мой знакомый работает в прокуратуре. Он рассказывал кучу баек. Одна краше другой. Но однажды вечером, когда мы сидели на кухне у него в гостях и пили чай, он решил рассказать ещё одну историю. Дальше история будет вестись от его лица.
Однажды в на экспертизу прибыл труп девочки лет 12. Как оказалось, она была задушена. Патологоанатомов удивила одна вещь. На руках и ногах были обнаружены странные знаки. Числа "666", какие-то шифры и многое другое. После этого по участку пошла байка, будто это какая-то мистика. Ну и сама история.
Однажды девочка осталась дома одна. На дворе стоял конец октября, как раз был Хэллоуин. Не зная, что делать, девочка решила посидеть за компьютером. Через пять минут ей пришло сообщение:
- Поиграем?
Дальше девочка ответила:
- Что? Ты кто? Какие игры?
Ей стало жутко. Дальше у неё в голове промелькнула мысль: "Сегодня же Хэллоуин". И её любопытство пересилило страх.
- Ну, давай. А во что? В КС или в Доту?
- Нет, я задам тебе три вопроса. И ты должна будешь на них ответить.
- Хмм... Ну, ладно.
- Делаем ставки.
- У меня нет денег.
- В таком случае ставка - твоя жизнь.
Девочка посмеялась и согласилась.
- Первый вопрос. Назови мне "число зверя".
- 666.
- Правильно. Второй вопрос. Где твои родители? Их нет дома, как я вижу.
- Откуда ты знаешь?
- Не важно. Отвечай!
- Они уехали в гости.
- Отлично. Последний вопрос.
- Давай.
- Ты можешь обернуться?
- Да.
- Тогда сделай это.
Она обернулась, и искорёженная от ужаса гримаса осталась на её лице навсегда. Компьютер не был выключен, поэтому удалось установить связь переписки и убийства. Пробить хозяина страницы так и не получилось. До сих пор следователи гадают, как убийце удалось проникнуть в квартиру.
Автор истории: Cracker XDD.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:29
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 13:29 by CrackerXDDПросмотров: 53Комментарии: 1
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