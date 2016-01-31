Смертельная переписка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:29

Причина: Изменён раздел.

CrackerXDD Просмотров: 53 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:29 by

Никогда не переписывайтесь с незнакомыми людьми. Это может привести к плачевному результату.Один мой знакомый работает в прокуратуре. Он рассказывал кучу баек. Одна краше другой. Но однажды вечером, когда мы сидели на кухне у него в гостях и пили чай, он решил рассказать ещё одну историю. Дальше история будет вестись от его лица.Однажды в на экспертизу прибыл труп девочки лет 12. Как оказалось, она была задушена. Патологоанатомов удивила одна вещь. На руках и ногах были обнаружены странные знаки. Числа "666", какие-то шифры и многое другое. После этого по участку пошла байка, будто это какая-то мистика. Ну и сама история.Однажды девочка осталась дома одна. На дворе стоял конец октября, как раз был Хэллоуин. Не зная, что делать, девочка решила посидеть за компьютером. Через пять минут ей пришло сообщение:- Поиграем?Дальше девочка ответила:- Что? Ты кто? Какие игры?Ей стало жутко. Дальше у неё в голове промелькнула мысль: "Сегодня же Хэллоуин". И её любопытство пересилило страх.- Ну, давай. А во что? В КС или в Доту?- Нет, я задам тебе три вопроса. И ты должна будешь на них ответить.- Хмм... Ну, ладно.- Делаем ставки.- У меня нет денег.- В таком случае ставка - твоя жизнь.Девочка посмеялась и согласилась.- Первый вопрос. Назови мне "число зверя".- 666.- Правильно. Второй вопрос. Где твои родители? Их нет дома, как я вижу.- Откуда ты знаешь?- Не важно. Отвечай!- Они уехали в гости.- Отлично. Последний вопрос.- Давай.- Ты можешь обернуться?- Да.- Тогда сделай это.Она обернулась, и искорёженная от ужаса гримаса осталась на её лице навсегда. Компьютер не был выключен, поэтому удалось установить связь переписки и убийства. Пробить хозяина страницы так и не получилось. До сих пор следователи гадают, как убийце удалось проникнуть в квартиру.Автор истории: Cracker XDD.

Ключевые слова: Ужас страх странность авторская история

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