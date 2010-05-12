Странное существо на крыше

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:46

Причина: Изменен раздел

danchechok11 Просмотров: 145 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:16 by

Сейчас вспоминаю один случай, что даже волосы дыбом становятся.В общем, начнем.Когда мне было лет семь, я переехал с мамой в другой город, ибо были некие семейные проблемы, а переехали мы в свою старую квартиру на пятом этаже. Квартира досталась от бабушки, земля ей пухом.И, как помню, мама работала в ломбарде, и там что-то случилось (я не вникал в подробности), поэтому пришлось заменить одного человека в ночную смену. Вот мама и приготовила мне еды, сказала, что скоро будет, а потом уехала.Я же решил всю ночь просидеть за компьютером. Везде включил свет, ибо сам спать в квартире тогда я не мог, сами понимаете, детство...И вот на часах уже примерно час ночи, а я сижу и смотрю видео. Вдруг я слышу, как на улице кто-то стучит по железной палке. Ну, знаете такие песочницы с крышами? Так вот, об эту штуку и били чем-то.Я, как разумный человек, не стал выглядывать в окно, в том числе у меня единственного был включен свет (как я уже говорил, был примерно час ночи).Стук продолжался примерно семь минут, я даже успел немного привыкнуть, но потом раздался оглушительный крик какого-то мужика (похоже, бомжа), и стуки прекратились. Я, конечно же, испугался и пару минут просто сидел за компьютером, застыл на месте.Потом я услышал, как кто-то начинает ходить по крыше, да еще так сильно, что складывается ощущение, что ходит какой-то медведь.Я начинаю звонить маме, но она не отвечает (может, дела), а после долгих гудков слышу стук по окну. Такой лёгонький. Я перевел взгляд на окно, и глаза чуть не вылетели из орбит. Я еле сдерживался, чтобы не закричать. И знаете, что я там увидел? Ничего.Потом стук повторился, но уже чуть сильнее, и я решил спрятаться под кровать. Не знаю, откуда пришла такая идея, может, я просто испугался. И все-таки не зря.После продолжительных стуков в окно посмотрело ОНО. Голова была похожа на лицо человека, только без носа, с одним глазом на лбу, круглое, с клювом, глаза выпученные, зрачки - две маленькие точки. Шея была тонкая и вытянутая и, скорее всего, свисала с крыши.Глаза осматривали всю комнату и, наверное, искали меня, но ЭТО, слава богу, не нашло меня (все еще не знаю, как не смогло найти, ведь меня можно было легко заметить).Потом эта голова резко поднялась вверх, скорее всего, на крышу. Больше ничего такого вроде бы не было, но я так и остался лежать под кроватью до прихода мамы.Конечно же, я ей все рассказал, и она не поверила, но утром нашли на площадке труп молодого человека. Ему было двадцать три года, и у него не было головы... Выяснили, что отрезали ему ее ножом. Следующие три года ничего не происходило.Прошло примерно три года, мне уже было десять лет, и я на тот момент забыл про то существо, но случилось кое-что, что теперь я забыть не могу. А именно то, что я снова встретил это чудовище.Мама снова ушла по делам, теперь уже днем, примерно в два часа дня. Я как раз ел на кухне и одновременно лазил в телефоне. И вдруг слышу стук в окно, такой легкий. Я медленно поворачиваю голову в сторону окна и вижу там белый отпечаток ладони с шестью пальцами!В общем, когда я доел, я пошел гулять на улицу и рассказал друзьям про случай на кухне. Отправились мы всей бригадой (4 человека) на крышу пятиэтажки.Первым залез мой лучший друг Ваня. Когда он залез, то просто стоял в ступоре. Я решил спросить, что там такое, но он не ответил. Он просто стоял. Мы так простояли в подъезде минуты две, а потом Ваня резко метнулся за заборчик и спрыгнул с крыши (с подъезда было видно). Мы все закричали и вышли на улицу, а там лежал труп Вани. Уже собрались шокированные люди, некоторые вызвали скорую, но скорее всего, уже зря.Сейчас мне пятнадцать, я живу уже в другом городе и с ужасом вспоминаю эту историю.Хотите - верьте, хотите - нет, но все же я написал то, что помню. Без преувеличения.

Ключевые слова: Чудовище монстр на крыше страх стук окно авторская история

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