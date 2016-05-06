Черная собака

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сергей Долахан (Blazen) Просмотров: 220 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 12:00 by

Что за шум в ночи звучит...Слышны вой и драка!Но я знаю, там бежитЧерная собака!Этой ночью яркой, луннойТам, где улица была...Слышен хор оравы трупной,Там бредет она!Если вдруг тебе приспичитПрогуляться одному,Дух твой тут же обналичитВсякий грех злой тому псу!Если ты преступник злобныйИли дух твой грязен, сгнил,Ты услышишь вой загробный,И начнется пир...Бойтесь, люди, этой ночи,Не спасет вас и мольба.Коль терпеть вас нет уж мочи,Коли в сердце - тьма!

Ключевые слова: Ночь пес дух авторский стих

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