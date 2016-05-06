Черная собакаЧто за шум в ночи звучит...
Слышны вой и драка!
Но я знаю, там бежит
Черная собака!
Этой ночью яркой, лунной
Там, где улица была...
Слышен хор оравы трупной,
Там бредет она!
Если вдруг тебе приспичит
Прогуляться одному,
Дух твой тут же обналичит
Всякий грех злой тому псу!
Если ты преступник злобный
Или дух твой грязен, сгнил,
Ты услышишь вой загробный,
И начнется пир...
Бойтесь, люди, этой ночи,
Не спасет вас и мольба.
Коль терпеть вас нет уж мочи,
Коли в сердце - тьма!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:00 by Сергей Долахан (Blazen)Просмотров: 220Комментарии: 2
Ключевые слова: Ночь пес дух авторский стих