НавекиКогда звезда сорвется вниз
И озарит ночную мглу,
Вдруг сам проявится эскиз
По неготовому холсту.
И прокричит в ночи петух,
Заголосит как человек.
Поведаю все тайны вслух,
С ума сойдя на целый век.
И вспыхнет старая свеча,
Подсветит тускло темноту.
Услышу плач я палача,
Пустив пред жертвою слезу.
Цветок завядший расцветет,
Подарит вновь свой аромат.
Вспять речка тут же потечет
И превратится в водопад.
Когда луна, затмив зарю,
Займет главенство на земле,
Тогда вновь скажешь:
- Я иду на веки вечные к тебе…
2016 г.
Автор - Пинчук Петр.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:57 by pinpetroПросмотров: 344Комментарии: 2
Ключевые слова: Ночь холст эскиз вечность