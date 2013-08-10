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Стихи

Навеки

Когда звезда сорвется вниз
И озарит ночную мглу,
Вдруг сам проявится эскиз
По неготовому холсту.
И прокричит в ночи петух,
Заголосит как человек.
Поведаю все тайны вслух,
С ума сойдя на целый век.
И вспыхнет старая свеча,
Подсветит тускло темноту.
Услышу плач я палача,
Пустив пред жертвою слезу.
Цветок завядший расцветет,
Подарит вновь свой аромат.
Вспять речка тут же потечет
И превратится в водопад.
Когда луна, затмив зарю,
Займет главенство на земле,
Тогда вновь скажешь:
- Я иду на веки вечные к тебе…

2016 г.

Автор - Пинчук Петр.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:57 by pinpetroПросмотров: 344Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Ночь холст эскиз вечность

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 11:39
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1021|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 653
Спасибо за прекрасный стих. Браво!
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#2 написал: акжана
Сегодня, 12:24
0
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Репутация: (478|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 584
Стихи достойные! Ночь всегда таинственное, противоречивое и волшебное время суток. Имеется в виду для мистиков и как видно для поэтов тоже. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
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