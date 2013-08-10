Навеки

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

pinpetro Просмотров: 344 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 05:57 by

Когда звезда сорвется внизИ озарит ночную мглу,Вдруг сам проявится эскизПо неготовому холсту.И прокричит в ночи петух,Заголосит как человек.Поведаю все тайны вслух,С ума сойдя на целый век.И вспыхнет старая свеча,Подсветит тускло темноту.Услышу плач я палача,Пустив пред жертвою слезу.Цветок завядший расцветет,Подарит вновь свой аромат.Вспять речка тут же потечетИ превратится в водопад.Когда луна, затмив зарю,Займет главенство на земле,Тогда вновь скажешь:- Я иду на веки вечные к тебе…2016 г.Автор - Пинчук Петр.

Ключевые слова: Ночь холст эскиз вечность

Другие, подобные истории: