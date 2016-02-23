Лысая гора

Я оттуда, где привольно

Дуют свежие ветра.

Где легко, что сердцу больно,

Вьется к облаку гора.



Где любовью солнце греет,

Где по петельке витой

На болотах клюква зреет,

Брызжа в топи кислотой.



Где лесами пахнут реки,

Где водой напоен дол,

Где полыни запах терпкий,

Как младенец, чист и гол.



Где добро и зло едины,

Где бессильны кровь и боль,

Где, как гроздья у рябины,

Созревает правды соль.



Ах, судьба моя, судьбина,

Как же зла твоя игра!

Где же алая рябина,

Где просторы и ветра?



Прогнала меня ты в дебри

Непролазные, как сон.

Здесь лишь демоны да вепри

Грозно щелкают кнутом.



Счах цветок надежды мнимой,

Здесь, ни капли ни таясь,

Разлюбил меня любимый,

И втоптал свободу в грязь.



Все сломал, что было ломким,

Что по крохам набралось.

И что он разбил в осколки,

Склеить вновь не удалось.



Не гляди, что слезы душат,

Застывают на ветру.

Я свою гнедую душу

Между пальцев разотру.



А когда луны каретам

Подойдет пора лететь,

Поползу по километрам

Кровью мазать, песни петь.



Буду петь я всем дорогам,

В ломках корчась и шаля,

Как сидела по острогам,

Как волшебна жизнь моя!



Как везде меня любили,

Каждый холил и берег,

Как в скотину превратили,

Затянули узелок...



Как проверили на буйство,

Сделав опыт на любовь.

Что ж, пришел черед. Любуйтесь

На не свернутую кровь.



Неужели некрасиво?

Мне ведь красное идет!

И улыбкой губы криво,

Словно при смерти, сведет.



Говорите, чтоб молчала?

Нет, не буду я молчать.

Я всю душу растеряла.

Больше нечего терять.



Буду я орать довольно:

Помнишь, лысая гора?

Я оттуда, где привольно

Дуют свежие ветра!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:08

Причина: Стилистика автора сохранена

Ацкий Ангил Просмотров: 223 Комментарии: 4 +2 Вчера, 21:08 by

Ключевые слова: Лысая гора ведьма болото кровь песни авторский стих

Другие, подобные истории: