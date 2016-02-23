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Стихи

Лысая гора

Лысая гора


Я оттуда, где привольно
Дуют свежие ветра.
Где легко, что сердцу больно,
Вьется к облаку гора.

Где любовью солнце греет,
Где по петельке витой
На болотах клюква зреет,
Брызжа в топи кислотой.

Где лесами пахнут реки,
Где водой напоен дол,
Где полыни запах терпкий,
Как младенец, чист и гол.

Где добро и зло едины,
Где бессильны кровь и боль,
Где, как гроздья у рябины,
Созревает правды соль.

Ах, судьба моя, судьбина,
Как же зла твоя игра!
Где же алая рябина,
Где просторы и ветра?

Прогнала меня ты в дебри
Непролазные, как сон.
Здесь лишь демоны да вепри
Грозно щелкают кнутом.

Счах цветок надежды мнимой,
Здесь, ни капли ни таясь,
Разлюбил меня любимый,
И втоптал свободу в грязь.

Все сломал, что было ломким,
Что по крохам набралось.
И что он разбил в осколки,
Склеить вновь не удалось.

Не гляди, что слезы душат,
Застывают на ветру.
Я свою гнедую душу
Между пальцев разотру.

А когда луны каретам
Подойдет пора лететь,
Поползу по километрам
Кровью мазать, песни петь.

Буду петь я всем дорогам,
В ломках корчась и шаля,
Как сидела по острогам,
Как волшебна жизнь моя!

Как везде меня любили,
Каждый холил и берег,
Как в скотину превратили,
Затянули узелок...

Как проверили на буйство,
Сделав опыт на любовь.
Что ж, пришел черед. Любуйтесь
На не свернутую кровь.

Неужели некрасиво?
Мне ведь красное идет!
И улыбкой губы криво,
Словно при смерти, сведет.

Говорите, чтоб молчала?
Нет, не буду я молчать.
Я всю душу растеряла.
Больше нечего терять.

Буду я орать довольно:
Помнишь, лысая гора?
Я оттуда, где привольно
Дуют свежие ветра!


Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:08
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:08 by Ацкий АнгилПросмотров: 223Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Лысая гора ведьма болото кровь песни авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 21:09
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1581|0)
Публикаций: 139
Комментариев: 1 095
Как ведьма, только что с Лысой горы приехавшая, писала))
Плюс однозначно!
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Восьмая тень
Вчера, 21:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 325
А по- моему это целый романс ) так и просится на музыку лечь.
Чудесно. Плюс конечно.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 01:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 219
Два раза перечитала, как здорово!) ++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
#4 написал: Ацкий Ангил
Сегодня, 01:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 43
Цитата: Lynx
Как ведьма, только что с Лысой горы приехавшая, писала))
Плюс однозначно!

спасибо ) и отдельная благодарность за пост этой репродукции.

Цитата: Восьмая тень
А по- моему это целый романс ) так и просится на музыку лечь.
Чудесно. Плюс конечно.

если сможете написать музыку на это - буду только благодарна )) даже не представляю, какой она может быть. удастся - будем в соавторстве )
спасибо Вам за прочтение и отзыв )

Цитата: Tigger power
Два раза перечитала, как здорово!) ++++++++++++++++++++++++++++

спасибо спасибо и еще раз спасибо!
Зарегистрирован: 7.01.2016
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