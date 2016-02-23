Лысая гора
Я оттуда, где привольно
Дуют свежие ветра.
Где легко, что сердцу больно,
Вьется к облаку гора.
Где любовью солнце греет,
Где по петельке витой
На болотах клюква зреет,
Брызжа в топи кислотой.
Где лесами пахнут реки,
Где водой напоен дол,
Где полыни запах терпкий,
Как младенец, чист и гол.
Где добро и зло едины,
Где бессильны кровь и боль,
Где, как гроздья у рябины,
Созревает правды соль.
Ах, судьба моя, судьбина,
Как же зла твоя игра!
Где же алая рябина,
Где просторы и ветра?
Прогнала меня ты в дебри
Непролазные, как сон.
Здесь лишь демоны да вепри
Грозно щелкают кнутом.
Счах цветок надежды мнимой,
Здесь, ни капли ни таясь,
Разлюбил меня любимый,
И втоптал свободу в грязь.
Все сломал, что было ломким,
Что по крохам набралось.
И что он разбил в осколки,
Склеить вновь не удалось.
Не гляди, что слезы душат,
Застывают на ветру.
Я свою гнедую душу
Между пальцев разотру.
А когда луны каретам
Подойдет пора лететь,
Поползу по километрам
Кровью мазать, песни петь.
Буду петь я всем дорогам,
В ломках корчась и шаля,
Как сидела по острогам,
Как волшебна жизнь моя!
Как везде меня любили,
Каждый холил и берег,
Как в скотину превратили,
Затянули узелок...
Как проверили на буйство,
Сделав опыт на любовь.
Что ж, пришел черед. Любуйтесь
На не свернутую кровь.
Неужели некрасиво?
Мне ведь красное идет!
И улыбкой губы криво,
Словно при смерти, сведет.
Говорите, чтоб молчала?
Нет, не буду я молчать.
Я всю душу растеряла.
Больше нечего терять.
Буду я орать довольно:
Помнишь, лысая гора?
Я оттуда, где привольно
Дуют свежие ветра!
Дуют свежие ветра.
Где легко, что сердцу больно,
Вьется к облаку гора.
Где любовью солнце греет,
Где по петельке витой
На болотах клюква зреет,
Брызжа в топи кислотой.
Где лесами пахнут реки,
Где водой напоен дол,
Где полыни запах терпкий,
Как младенец, чист и гол.
Где добро и зло едины,
Где бессильны кровь и боль,
Где, как гроздья у рябины,
Созревает правды соль.
Ах, судьба моя, судьбина,
Как же зла твоя игра!
Где же алая рябина,
Где просторы и ветра?
Прогнала меня ты в дебри
Непролазные, как сон.
Здесь лишь демоны да вепри
Грозно щелкают кнутом.
Счах цветок надежды мнимой,
Здесь, ни капли ни таясь,
Разлюбил меня любимый,
И втоптал свободу в грязь.
Все сломал, что было ломким,
Что по крохам набралось.
И что он разбил в осколки,
Склеить вновь не удалось.
Не гляди, что слезы душат,
Застывают на ветру.
Я свою гнедую душу
Между пальцев разотру.
А когда луны каретам
Подойдет пора лететь,
Поползу по километрам
Кровью мазать, песни петь.
Буду петь я всем дорогам,
В ломках корчась и шаля,
Как сидела по острогам,
Как волшебна жизнь моя!
Как везде меня любили,
Каждый холил и берег,
Как в скотину превратили,
Затянули узелок...
Как проверили на буйство,
Сделав опыт на любовь.
Что ж, пришел черед. Любуйтесь
На не свернутую кровь.
Неужели некрасиво?
Мне ведь красное идет!
И улыбкой губы криво,
Словно при смерти, сведет.
Говорите, чтоб молчала?
Нет, не буду я молчать.
Я всю душу растеряла.
Больше нечего терять.
Буду я орать довольно:
Помнишь, лысая гора?
Я оттуда, где привольно
Дуют свежие ветра!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:08
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:08 by Ацкий АнгилПросмотров: 223Комментарии: 4
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