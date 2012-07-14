"Спокойной ночи, малыши"Спят покойники в могилах, зомби спят,
Черный мрак, зловещий ужас - ждут ребят,
Мертвецы вдруг пробудятся,
Будешь сильно их бояться,
Псов бездомных лай -
Баююююююю-бааааай!
Налетят вороны стаей, клюнут в глаз,
О ночном визите пожалеешь, и не раз,
На маньяка там наткнешься,
Побежишь, но не спасешься,
Крикнешь только: "Ай!"
Баююююююю-баааааай!
Духов там вызвать можно, войти в астрал,
Сатанинский можно сделать ритуал,
Вырыть труп, с ним порезвиться,
Водку выпить да забыться,
Глазки закрывай -
Баааааю-бааааай!
Соберутся ведьмы, нечисть на шабаш,
Или вдруг тебя пристукнет бухой алкаш,
Вурдалаки, людоеды -
Захотят тебя отведать,
Все, мой друг, прощай -
Баааааааю-бааааааай!
28-09-2022, 20:03 by Creepy AlexanderПросмотров: 344Комментарии: 7
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