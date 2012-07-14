"Спокойной ночи, малыши"

Creepy Alexander Просмотров: 344 Комментарии: 7 +6 28-09-2022, 20:03 by

Спят покойники в могилах, зомби спят,Черный мрак, зловещий ужас - ждут ребят,Мертвецы вдруг пробудятся,Будешь сильно их бояться,Псов бездомных лай -Баююююююю-бааааай!Налетят вороны стаей, клюнут в глаз,О ночном визите пожалеешь, и не раз,На маньяка там наткнешься,Побежишь, но не спасешься,Крикнешь только: "Ай!"Баююююююю-баааааай!Духов там вызвать можно, войти в астрал,Сатанинский можно сделать ритуал,Вырыть труп, с ним порезвиться,Водку выпить да забыться,Глазки закрывай -Баааааю-бааааай!Соберутся ведьмы, нечисть на шабаш,Или вдруг тебя пристукнет бухой алкаш,Вурдалаки, людоеды -Захотят тебя отведать,Все, мой друг, прощай -Баааааааю-бааааааай!

Ключевые слова: Ведьмы людоеды вурдалаки авторский стих популярное

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