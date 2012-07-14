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Стихи

"Спокойной ночи, малыши"

Спят покойники в могилах, зомби спят,
Черный мрак, зловещий ужас - ждут ребят,
Мертвецы вдруг пробудятся,
Будешь сильно их бояться,
Псов бездомных лай -
Баююююююю-бааааай!

Налетят вороны стаей, клюнут в глаз,
О ночном визите пожалеешь, и не раз,
На маньяка там наткнешься,
Побежишь, но не спасешься,
Крикнешь только: "Ай!"
Баююююююю-баааааай!

Духов там вызвать можно, войти в астрал,
Сатанинский можно сделать ритуал,
Вырыть труп, с ним порезвиться,
Водку выпить да забыться,
Глазки закрывай -
Баааааю-бааааай!

Соберутся ведьмы, нечисть на шабаш,
Или вдруг тебя пристукнет бухой алкаш,
Вурдалаки, людоеды -
Захотят тебя отведать,
Все, мой друг, прощай -
Баааааааю-бааааааай!

28-09-2022, 20:03 by Creepy AlexanderПросмотров: 344Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Ведьмы людоеды вурдалаки авторский стих популярное

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Комментарии

#1 написал: Qusto
28 сентября 2022 20:04
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1008|-2)
Публикаций: 345
Комментариев: 2 650
Местами кривенько, но в целом понравилось, прикольно! smile

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Tigger power
28 сентября 2022 20:34
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2971|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 154
Кое-где с ритма сбаваешься, но после такой колыбельной точно спать будешь как убитый)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#3 написал: зелёное яблочко
28 сентября 2022 21:29
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 973
И как теперь спати? stuck_out_tongue_closed_eyes
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Red Scorpion
Вчера, 09:00
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (6028|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 861
/Позитивненько , задорно и весело))
Плюсую от души.. laughing
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#5 написал: Ksenya078
Вчера, 10:24
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Группа: Посетители
Репутация: (464|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3 011
Круто! Мертвецы вдруг пробудятся - будет натиск, первые под раздачу, кто возле кладбища живет))). Пропела и посмеялась от души! Спасибо,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#6 написал: serg-kil-inc
Вчера, 22:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 196
Спит убитая лисичка,
Спит задушенная птичка,
Обещглавленный хомяк
Посмотри-ка как обмяк.
Утонув в зловонной жиже,
Спят в аквариуме мыши,
А на высохшем полу
Рыбки кучкой спят в углу.
Спит десантник на камнях,
Парашют с собой не взяв.
Ошибившись только раз,
Спят сапёры в этот час.
И придавленный бревном,
Спит строитель мёртвым сном.
Не печалься, не грусти,
Спи, малыш, и ты усни...

(С) неповторимый оригинал
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#7 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 05:08
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 650
Цитата: serg-kil-inc
Спит убитая лисичка,
Спит задушенная птичка,
Обещглавленный хомяк
Посмотри-ка как обмяк.
Утонув в зловонной жиже,
Спят в аквариуме мыши,
А на высохшем полу
Рыбки кучкой спят в углу.
Спит десантник на камнях,
Парашют с собой не взяв.
Ошибившись только раз,
Спят сапёры в этот час.
И придавленный бревном,
Спит строитель мёртвым сном.
Не печалься, не грусти,
Спи, малыш, и ты усни...

(С) неповторимый оригинал

Что-то новое.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
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