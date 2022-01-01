Месть маленького учёного

Месть маленького учёногоМальчик в деревне с родителями жил.
Его папа единственный был, кто не пил.
Очень он умный, папа тот, был.
И сыну к наукам любовь он привил.
За то, что сей папа трезвенник был,
Весьма невзлюбили его
Местные мужики.
Однажды споили насильно его,
В больнице теперь месяц
Было провести суждено.
Мальчик отомстить за отца им решил.
Химию, вирусологию и физику он очень любил.
От фильмов про ЗОМБИ он фанател.
Коварный в его голове план созрел.
Вернувшись из больнице, папа был удивлён:
Денег полно, ибо посёлок в Zombiland превращён!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:44 by ZodrakПросмотров: 41Комментарии: 0
Ключевые слова: Зомби деревня месть мальчик папа авторский стих