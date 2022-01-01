Месть маленького учёного

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Zodrak Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:44 by

Мальчик в деревне с родителями жил.Его папа единственный был, кто не пил.Очень он умный, папа тот, был.И сыну к наукам любовь он привил.За то, что сей папа трезвенник был,Весьма невзлюбили егоМестные мужики.Однажды споили насильно его,В больнице теперь месяцБыло провести суждено.Мальчик отомстить за отца им решил.Химию, вирусологию и физику он очень любил.От фильмов про ЗОМБИ он фанател.Коварный в его голове план созрел.Вернувшись из больнице, папа был удивлён:Денег полно, ибо посёлок в Zombiland превращён!

Ключевые слова: Зомби деревня месть мальчик папа авторский стих

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