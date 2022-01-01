Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Месть маленького учёного

Мальчик в деревне с родителями жил.
Его папа единственный был, кто не пил.
Очень он умный, папа тот, был.
И сыну к наукам любовь он привил.

За то, что сей папа трезвенник был,
Весьма невзлюбили его
Местные мужики.

Однажды споили насильно его,
В больнице теперь месяц
Было провести суждено.

Мальчик отомстить за отца им решил.
Химию, вирусологию и физику он очень любил.
От фильмов про ЗОМБИ он фанател.
Коварный в его голове план созрел.

Вернувшись из больнице, папа был удивлён:
Денег полно, ибо посёлок в Zombiland превращён!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:44 by ZodrakПросмотров: 41Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Зомби деревня месть мальчик папа авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.