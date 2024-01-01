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Стихи

Зеркало. Ритуал

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Я – рождённый от когтей маленького света,
В шепот краски, как нарыв, на губах у ветра…
Воск сочится в сонный путь, шелест древней книги,
Позабытой ‘невзначай' на чужой могиле…

Мне неловко – я ещё ничего не вижу,
Но стремлюсь к своим глазам в сохнущую нишу.
Голос – всюду и нигде – каждой ночью тянет
Вниз меня, чтоб я быстрей прорастал во взгляде…

Голос тянет и зовёт! Я ему подвластен…
Слышать, чувствовать его – неземное счастье!
Он подскажет, уберёт напряженье в теле,
Я уверен – знает он о моём пределе…

…….

И однажды всё во мне стало вдруг единым –
Тело, скобы, взгляд во тьме: мёртвый и незримый…
Я веками проживал ночи до рассвета,
Растекаясь до ничто… чтоб собраться где-то…

Голос рядом был всегда в неприметной тени,
Мне спокойней было с ним, да и он – при деле…
Что нам время – бег Миров в позабытом Прошлом,
Сны о Будущем, как дым, тают – всё возможно…

…….

И в одном из этих снов Время облетело –
С краской – ссыпалось с креста, ниша затвердела
От корней плакучих ив, с Миром чуждым встречи…
Коготки свои ступил огонёк у свечки…

Воск давно уже засох на извивах тела,
Книга древняя в земле вся в труху истлела… -
Тот Кто Голос подарил мне её со снами –
И тогда лишь понял я чьими был глазами….

************

🪶


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:09
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:09 by ШайтанПросмотров: 47Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мистика ритуал кладбище зеркало авторский стих

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