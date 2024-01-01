Зеркало. Ритуал

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:09

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Шайтан Просмотров: 47 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:09 by

**********Я – рождённый от когтей маленького света,В шепот краски, как нарыв, на губах у ветра…Воск сочится в сонный путь, шелест древней книги,Позабытой ‘невзначай' на чужой могиле…Мне неловко – я ещё ничего не вижу,Но стремлюсь к своим глазам в сохнущую нишу.Голос – всюду и нигде – каждой ночью тянетВниз меня, чтоб я быстрей прорастал во взгляде…Голос тянет и зовёт! Я ему подвластен…Слышать, чувствовать его – неземное счастье!Он подскажет, уберёт напряженье в теле,Я уверен – знает он о моём пределе……….И однажды всё во мне стало вдруг единым –Тело, скобы, взгляд во тьме: мёртвый и незримый…Я веками проживал ночи до рассвета,Растекаясь до ничто… чтоб собраться где-то…Голос рядом был всегда в неприметной тени,Мне спокойней было с ним, да и он – при деле…Что нам время – бег Миров в позабытом Прошлом,Сны о Будущем, как дым, тают – всё возможно……….И в одном из этих снов Время облетело –С краской – ссыпалось с креста, ниша затверделаОт корней плакучих ив, с Миром чуждым встречи…Коготки свои ступил огонёк у свечки…Воск давно уже засох на извивах тела,Книга древняя в земле вся в труху истлела… -Тот Кто Голос подарил мне её со снами –И тогда лишь понял я чьими был глазами….************

Ключевые слова: Мистика ритуал кладбище зеркало авторский стих

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