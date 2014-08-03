Всадник (Николай Гумилёв)

Темнокрыскин Просмотров: 196 Комментарии: 2 +1 Вчера, 09:21 by

Всадник ехал по дороге,Было поздно, выли псы,Волчье солнце — месяц строгий —Лил сиянье на овсы.И внезапно за деревнейБелый камень возле пняИспугал усмешкой древнейЗадремавшего коня.Тот метнулся: темным бредомВдруг ворвался в душу самДревний ужас, тот, что ведомВ мире только лошадям.Дальний гул землетрясений,Пестрых тигров хищный войИ победы привиденийНад живыми в час ночной.Очи круглы и кровавы,Ноздри, пеною полны,Конь, как буря, топчет травы,Разрывает грудью льны.Он то стелется по шири,То слетает с диких круч,И не знает, где он — в мире,Или в небе между туч.Утро. Камень у дорогиРобко спрятал свой оскал,Волчье солнце — месяц строгий —Освещать его устал.На селе собаки выли,Люди хмуро в церковь шли,Конь один пришел весь в мыле,Господина не нашли.Николай Гумилёв, 1916

Ключевые слова: Стихи лошади всадник камень

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