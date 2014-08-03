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Стихи

Всадник (Николай Гумилёв)

Всадник ехал по дороге,
Было поздно, выли псы,
Волчье солнце — месяц строгий —
Лил сиянье на овсы.

И внезапно за деревней
Белый камень возле пня
Испугал усмешкой древней
Задремавшего коня.

Тот метнулся: темным бредом
Вдруг ворвался в душу сам
Древний ужас, тот, что ведом
В мире только лошадям.

Дальний гул землетрясений,
Пестрых тигров хищный вой
И победы привидений
Над живыми в час ночной.

Очи круглы и кровавы,
Ноздри, пеною полны,
Конь, как буря, топчет травы,
Разрывает грудью льны.

Он то стелется по шири,
То слетает с диких круч,
И не знает, где он — в мире,
Или в небе между туч.

Утро. Камень у дороги
Робко спрятал свой оскал,
Волчье солнце — месяц строгий —
Освещать его устал.

На селе собаки выли,
Люди хмуро в церковь шли,
Конь один пришел весь в мыле,
Господина не нашли.

Николай Гумилёв, 1916
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Вчера, 09:21 by ТемнокрыскинПросмотров: 196Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Стихи лошади всадник камень

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 09:25
+1
Группа: Заместители Администраторов
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Комментариев: 9 628
Замечательные стихи замечательного поэта. Спасибо, что поделились!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Фингал
Вчера, 11:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 146
Гумилев был явно к коням не равнодушен
из другого стихотворения -

И, смеясь надо мной, презирая меня,
Люцифер распахнул мне ворота во тьму,
Люцифер подарил мне шестого коня —
И Отчаянье было названье ему.
Зарегистрирован: 11.08.2019
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