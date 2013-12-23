Перепил самого дьявола

Перепил самого дьяволаГроза и море. Ночь прелестна.
Уже ты спишь, мой друг нетрезвый?
Кидая в мачту свой кинжал,
Сам сатана пари держал
С тобой –
Кто выпьет бочку грога
Под рёв дождя и скрежет грома
За раз.
В предсмертной синеве
Ты опрокинуть сразу две
Назло чертям не побоялся
И пал в беспамятные ясли,
Упившись молнией в дугу.
Нечистый сдался: “Не могу…”
Гроза утихла. Месяц – весел,
С небес над морем ноги свесил.
А ты всё спишь, мой друг, в дуду
И похмеляешься в аду.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 01:24 by johnny-max-cageПросмотров: 63Комментарии: 1
Ключевые слова: Пират сатана смерть дьявол авторский стих