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Стихи

Перепил самого дьявола

Гроза и море. Ночь прелестна.
Уже ты спишь, мой друг нетрезвый?
Кидая в мачту свой кинжал,
Сам сатана пари держал
С тобой –
Кто выпьет бочку грога
Под рёв дождя и скрежет грома
За раз.
В предсмертной синеве
Ты опрокинуть сразу две
Назло чертям не побоялся
И пал в беспамятные ясли,
Упившись молнией в дугу.
Нечистый сдался: “Не могу…”
Гроза утихла. Месяц – весел,
С небес над морем ноги свесил.
А ты всё спишь, мой друг, в дуду
И похмеляешься в аду.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 01:24 by johnny-max-cageПросмотров: 63Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Пират сатана смерть дьявол авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:11
+1
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Публикаций: 122
Комментариев: 6 404
Вот сразу думаю : ну что-то знакомое. stuck_out_tongue_closed_eyes
Откуда бы это, откуда?))
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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