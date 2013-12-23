Перепил самого дьявола

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:24

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 63 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:24 by

Гроза и море. Ночь прелестна.Уже ты спишь, мой друг нетрезвый?Кидая в мачту свой кинжал,Сам сатана пари держалС тобой –Кто выпьет бочку грогаПод рёв дождя и скрежет громаЗа раз.В предсмертной синевеТы опрокинуть сразу двеНазло чертям не побоялсяИ пал в беспамятные ясли,Упившись молнией в дугу.Нечистый сдался: “Не могу…”Гроза утихла. Месяц – весел,С небес над морем ноги свесил.А ты всё спишь, мой друг, в дудуИ похмеляешься в аду.

Ключевые слова: Пират сатана смерть дьявол авторский стих

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