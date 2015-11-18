Я знаю, что ворон похож на быка...Я знаю, что ворон похож на быка;
Я знаю, что ты на подъём не легка.
Что, может быть, ты не захочешь идти,
И что в темноте досчитать до шести
Не сможешь, что нужен полуденный свет.
Я знаю тебя, но тебя рядом нет -
Расправила крылья, взметнулась крылом,
Покинула ветром разрушенный дом.
Далече, далече, где высохший плющ
Скрывает скрижали кладбищенских куч.
Ты всё позабыла в ночной тишине,
Но изредка всё-таки чудится мне
Не взмах чёрных крыльев, а скрип половиц,
Дыхание полуистлевших страниц,
Полуденный зной, а не вечная хмарь.
Но призрак уходит в кровавый алтарь.
Наш дом обратился, и крышу снесло,
И ветер качает у двери весло.
На лодку упал покорёженный дуб,
Но верь мне - я жёлудь в обломках найду.
Вновь вырастет дерево, вырастет дом.
Тебя позову я - взмахнёшь ли крылом?
Не видя ни света, надежды не ждя,
Взметнёшься ли снова, поверишь в меня?
Я, крыльев лишившись, рога возымел.
Не песни мне петь, а мычать мне в удел.
Но вспомни, что ворон похож на быка,
И как же легко перепутать рога!
То дьявол, то сокол, то песня, то боль...
Боюсь, что останусь не узнан тобой,
Что крылья твои обратились в гранит,
Что сердце твоё ни о чём не болит.
Я знаю, что это - ноябрьский бред,
Что время придёт, ты мне скажешь: "Привет!"
Что страх - это цепкий коварный паук,
А мы с тобой разве похожи на мух?
Я знаю, что ты на подъём не легка,
Но всё же взываю - взгляни в облака!
И, помня тебя, и предчувствуя свет,
Спокойно приму, что тебя рядом нет.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:05
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 14:05 by Капитан ГрегПросмотров: 108Комментарии: 2
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