Я знаю, что ворон похож на быка...

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:05

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Капитан Грег Просмотров: 108 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 14:05 by

Я знаю, что ворон похож на быка;Я знаю, что ты на подъём не легка.Что, может быть, ты не захочешь идти,И что в темноте досчитать до шестиНе сможешь, что нужен полуденный свет.Я знаю тебя, но тебя рядом нет -Расправила крылья, взметнулась крылом,Покинула ветром разрушенный дом.Далече, далече, где высохший плющСкрывает скрижали кладбищенских куч.Ты всё позабыла в ночной тишине,Но изредка всё-таки чудится мнеНе взмах чёрных крыльев, а скрип половиц,Дыхание полуистлевших страниц,Полуденный зной, а не вечная хмарь.Но призрак уходит в кровавый алтарь.Наш дом обратился, и крышу снесло,И ветер качает у двери весло.На лодку упал покорёженный дуб,Но верь мне - я жёлудь в обломках найду.Вновь вырастет дерево, вырастет дом.Тебя позову я - взмахнёшь ли крылом?Не видя ни света, надежды не ждя,Взметнёшься ли снова, поверишь в меня?Я, крыльев лишившись, рога возымел.Не песни мне петь, а мычать мне в удел.Но вспомни, что ворон похож на быка,И как же легко перепутать рога!То дьявол, то сокол, то песня, то боль...Боюсь, что останусь не узнан тобой,Что крылья твои обратились в гранит,Что сердце твоё ни о чём не болит.Я знаю, что это - ноябрьский бред,Что время придёт, ты мне скажешь: "Привет!"Что страх - это цепкий коварный паук,А мы с тобой разве похожи на мух?Я знаю, что ты на подъём не легка,Но всё же взываю - взгляни в облака!И, помня тебя, и предчувствуя свет,Спокойно приму, что тебя рядом нет.

Ключевые слова: Любовь лирика символизм прощение отношения авторский стих

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