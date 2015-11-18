Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Я знаю, что ворон похож на быка...

Я знаю, что ворон похож на быка;
Я знаю, что ты на подъём не легка.
Что, может быть, ты не захочешь идти,
И что в темноте досчитать до шести

Не сможешь, что нужен полуденный свет.
Я знаю тебя, но тебя рядом нет -
Расправила крылья, взметнулась крылом,
Покинула ветром разрушенный дом.

Далече, далече, где высохший плющ
Скрывает скрижали кладбищенских куч.
Ты всё позабыла в ночной тишине,
Но изредка всё-таки чудится мне

Не взмах чёрных крыльев, а скрип половиц,
Дыхание полуистлевших страниц,
Полуденный зной, а не вечная хмарь.
Но призрак уходит в кровавый алтарь.

Наш дом обратился, и крышу снесло,
И ветер качает у двери весло.
На лодку упал покорёженный дуб,
Но верь мне - я жёлудь в обломках найду.

Вновь вырастет дерево, вырастет дом.
Тебя позову я - взмахнёшь ли крылом?
Не видя ни света, надежды не ждя,
Взметнёшься ли снова, поверишь в меня?

Я, крыльев лишившись, рога возымел.
Не песни мне петь, а мычать мне в удел.
Но вспомни, что ворон похож на быка,
И как же легко перепутать рога!

То дьявол, то сокол, то песня, то боль...
Боюсь, что останусь не узнан тобой,
Что крылья твои обратились в гранит,
Что сердце твоё ни о чём не болит.

Я знаю, что это - ноябрьский бред,
Что время придёт, ты мне скажешь: "Привет!"
Что страх - это цепкий коварный паук,
А мы с тобой разве похожи на мух?

Я знаю, что ты на подъём не легка,
Но всё же взываю - взгляни в облака!
И, помня тебя, и предчувствуя свет,
Спокойно приму, что тебя рядом нет.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:05
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 14:05 by Капитан ГрегПросмотров: 108Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Любовь лирика символизм прощение отношения авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 15:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (188|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 1 613
Своеобразный стих, мне понравилось+
Зарегистрирован: 18.11.2015
    
#2 написал: Капитан Грег
Сегодня, 19:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 84
Цитата: Spirit Forester
Своеобразный стих, мне понравилось+

Приятно слышать, спасибо за отклик.
Зарегистрирован: 9.04.2011
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.