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Стихи

Пробуждение

Живой призывает мертвых.
Мертвые отвечают.
Мертвые прорастают
Через поля бурьяна
Через ковыль и крапиву
Через сырую землю.
Жадно хватают ртом воздух,
Глядят шальным взглядом в небо
Хотя, они знают точно,
Что в небо смотреть нет смысла.

Мертвый зовет убитых.
Убитые отвечают.
Убитые лечат раны
Души вернувшейся в тело
Когда душа заживает,
Тогда они снова свободны.
Когда они станут свободны,
Всё будет совсем как прежде.
Убитые в это верят.
Иначе бы не проснулись.

Убитый зовёт сожженных.
Сожженные отвечают.
Воздух становится гуще.
Кружится в воздухе пепел.
Пепел становится костью
Кость обрастает плотью
Плоть покрывается кожей
Губы заходятся в крике.
Крик сменяется смехом.
Осознанием, что будет дальше.

Сожженный зовёт Забытых.
Забытые отвечают.
Забытые помнили вечно,
Как на призыв ответить.
Если знать, что ответить,
Другое знать и не нужно.
Остальное само приходит,
Когда вспоминаешь, кто ты.
Забытый к живым взывает.
Живых уже не осталось.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:36
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:36 by Hakim Al-MalikПросмотров: 43Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Живой мертвый зов авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 21:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 575
Плачевненько и грусненько.
Стих понравился+
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:48
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3068|-1)
Публикаций: 2 067
Комментариев: 12 248
Что то у меня с рифмой не очень, как будто стенографию прочитал.) Плюс всё таки поставлю. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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