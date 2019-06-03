Пробуждение

ПробуждениеЖивой призывает мертвых.
Мертвые отвечают.
Мертвые прорастают
Через поля бурьяна
Через ковыль и крапиву
Через сырую землю.
Жадно хватают ртом воздух,
Глядят шальным взглядом в небо
Хотя, они знают точно,
Что в небо смотреть нет смысла.
Мертвый зовет убитых.
Убитые отвечают.
Убитые лечат раны
Души вернувшейся в тело
Когда душа заживает,
Тогда они снова свободны.
Когда они станут свободны,
Всё будет совсем как прежде.
Убитые в это верят.
Иначе бы не проснулись.
Убитый зовёт сожженных.
Сожженные отвечают.
Воздух становится гуще.
Кружится в воздухе пепел.
Пепел становится костью
Кость обрастает плотью
Плоть покрывается кожей
Губы заходятся в крике.
Крик сменяется смехом.
Осознанием, что будет дальше.
Сожженный зовёт Забытых.
Забытые отвечают.
Забытые помнили вечно,
Как на призыв ответить.
Если знать, что ответить,
Другое знать и не нужно.
Остальное само приходит,
Когда вспоминаешь, кто ты.
Забытый к живым взывает.
Живых уже не осталось.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:36
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:36 by Hakim Al-MalikПросмотров: 43Комментарии: 2
Ключевые слова: Живой мертвый зов авторский стих