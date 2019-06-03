Пробуждение

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:36

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Hakim Al-Malik Просмотров: 43 Комментарии: 2 +3 Вчера, 20:36 by

Живой призывает мертвых.Мертвые отвечают.Мертвые прорастаютЧерез поля бурьянаЧерез ковыль и крапивуЧерез сырую землю.Жадно хватают ртом воздух,Глядят шальным взглядом в небоХотя, они знают точно,Что в небо смотреть нет смысла.Мертвый зовет убитых.Убитые отвечают.Убитые лечат раныДуши вернувшейся в телоКогда душа заживает,Тогда они снова свободны.Когда они станут свободны,Всё будет совсем как прежде.Убитые в это верят.Иначе бы не проснулись.Убитый зовёт сожженных.Сожженные отвечают.Воздух становится гуще.Кружится в воздухе пепел.Пепел становится костьюКость обрастает плотьюПлоть покрывается кожейГубы заходятся в крике.Крик сменяется смехом.Осознанием, что будет дальше.Сожженный зовёт Забытых.Забытые отвечают.Забытые помнили вечно,Как на призыв ответить.Если знать, что ответить,Другое знать и не нужно.Остальное само приходит,Когда вспоминаешь, кто ты.Забытый к живым взывает.Живых уже не осталось.

Ключевые слова: Живой мертвый зов авторский стих

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